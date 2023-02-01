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История о том, как Коко Шанель подожгла свою конкурентку

История о том, как Коко Шанель подожгла свою конкурентку

Автор:
01 февраля 2023 14:34
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   женщины   интересное   история   мода   модный дом   
1276
7
Имя легендарной Шанель известно всем. Но ведь именно Эльзу Скипарелли в более узких кругах называют первой "художницей, создавшей моду".
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Метки: Прошлое   женщины   интересное   история   мода   модный дом   
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6  комментариев
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1k
wantwant Час назад
Коко с фашистами якшалась, а противница?
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Евгений 8 минут назад
Не везёт Скрипалям.
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22k
Inter Полчаса назад
да у нее отличные годы были во время войны!! шпилилась с нациками и сдавала евреев
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