История о том, как Коко Шанель подожгла свою конкурентку

Всё произошло на одном из костюмированных балов перед началом Второй мировой войны.

Шанель пришла в одном из своих типичных платьев (сдержанно и со вкусом), а Скиапарелли - в костюме живого дерева в сюрреалистичной манере. И произошло совершенно немыслимое: Шанель пригласила на танец свою соперницу, а так, как ни странно, соглашается. Но внезапно, во время танца, Эльза упала на канделябр с зажжёнными свечами. Костюм, разумеется горит, гости пытаются тушить, а Шанель оправдываясь, говорит, что все произошедшее - досадная случайность. Очевидно, что у многих были на этот счёт сомнения.