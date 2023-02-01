История о том, как Коко Шанель подожгла свою конкурентку

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Имя легендарной Шанель известно всем. Но ведь именно Эльзу Скипарелли в более узких кругах называют первой "художницей, создавшей моду".
В трудные годы, между двумя мировыми войнами, Скипарелли творила настоящее искусство - дорогие, пестрые и совершенно не на каждый день модели одежды. Сведущие в моде девушки пищали от восторга, а вот Коко Шанель, всегда такая сдержанная и лаконичная, только кулаки сжимала заслышав об успехах Эльзы.
Они изначально были по разные стороны баррикад. Коко была из беднейшей семьи, которая всего добилась за счёт своего ума, расчётливости и предпринимательской жилки.
Эльза же была капризной и избалованной леди-аристократкой. Шанель относилась к моде не как к искусству, а как к ремеслу - одежда должна дополнять женщину. Скиапарелли любую вещь, пусть даже обычный свитерок, превращала в авангардное произведение искусства.
Эльза же была капризной и избалованной леди-аристократкой. Шанель относилась к моде не как к искусству, а как к ремеслу - одежда должна дополнять женщину. Скиапарелли любую вещь, пусть даже обычный свитерок, превращала в авангардное произведение искусства.
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Коко в юности учили шить монахини в приюте и эта строгость и лаконичность нашла отражение во всех её коллекциях. А вот Скиапарелли была художником и любила делать коллаборации - Сальвадор Дали расписывал её платья красными лобстерами, создавал брошки в форме частей человеческого тела, Жан Кокто придумывал мотивы для вышивок. В противовес сдержанности Коко Эльза придумала "шокирующий розовый".
Шанель говорила о ней: "Эта итальянская художница, которая почему-то занимается одеждой". И никогда не называла её по имени. Очевидно, что конфликт зрел и открытой конфронтации было не избежать.
Шанель говорила о ней: "Эта итальянская художница, которая почему-то занимается одеждой". И никогда не называла её по имени. Очевидно, что конфликт зрел и открытой конфронтации было не избежать.
Всё произошло на одном из костюмированных балов перед началом Второй мировой войны.
Шанель пришла в одном из своих типичных платьев (сдержанно и со вкусом), а Скиапарелли - в костюме живого дерева в сюрреалистичной манере. И произошло совершенно немыслимое: Шанель пригласила на танец свою соперницу, а так, как ни странно, соглашается. Но внезапно, во время танца, Эльза упала на канделябр с зажжёнными свечами. Костюм, разумеется горит, гости пытаются тушить, а Шанель оправдываясь, говорит, что все произошедшее - досадная случайность. Очевидно, что у многих были на этот счёт сомнения.
Шанель пришла в одном из своих типичных платьев (сдержанно и со вкусом), а Скиапарелли - в костюме живого дерева в сюрреалистичной манере. И произошло совершенно немыслимое: Шанель пригласила на танец свою соперницу, а так, как ни странно, соглашается. Но внезапно, во время танца, Эльза упала на канделябр с зажжёнными свечами. Костюм, разумеется горит, гости пытаются тушить, а Шанель оправдываясь, говорит, что все произошедшее - досадная случайность. Очевидно, что у многих были на этот счёт сомнения.
Пик популярности модного дома Скиапарелли пришёлся на 1930-е годы.
В 1934 году Эльза открыла бутик и стала новатором-маркетологом. Её коллекции - это всегда было очень смелое шоу, опережающее время. Модели всегда были худые и высокие и это в довоенные времена, когда показы мод и сами модели были совершенно другими.
В 1934 году Эльза открыла бутик и стала новатором-маркетологом. Её коллекции - это всегда было очень смелое шоу, опережающее время. Модели всегда были худые и высокие и это в довоенные времена, когда показы мод и сами модели были совершенно другими.
После начала Второй мировой войны Эльза перебралась в США и там сократила деятельность своего бренда оставив только парфюм и аксессуары. По окончании войны ту бешеную славу вернуть уже не могла - на подиуме главенствовал Кристиан Диор и Коко Шанель. В 1954 году Скиапарелли из моды ушла окончательно и только придуманные ею духи "Shocking" всё также активно продавались.
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Метки: Прошлое женщины интересное история мода модный дом
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