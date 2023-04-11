Детская матроска в СССР

В советское время можно было встретить на улицах ребятишек в стильных матросках. Причём как мальчишек, так и девчонок.
Фасон матросок был примерно одинаковый, а самым главным были "матросские" элементы - отделка полосками и якорьками, а самым заметным был большой воротник. Мальчишки носили их с длинными штанами или шортами, а девчонки - с широкими юбками до колена.
Немного истории: когда в 1846 году британский флот унифицировал свои моряков, то королева Виктория решила отметить это событие и нарядила малыша Альберта Эдуарда в матросский костюм. Будущий король катался со своей мамой на яхте в таком виде и, разумеется, подданные не могли проигнорировать этот факт.
И Эдуард VII, и его младшие братья и сёстры стали носить матроски регулярно. Одновременно с этим стали популярными поездки на морские побережья, что тоже задавало моду на элегантную бело-синюю форму.
Примерно с 1870-х матроска стала в Европе очень распространённым вариантом детского костюма - как для мальчиков, так и для девочек. Полосы обычно были синими или голубыми, но иногда могли быть и тёмно-красного цвета. С матроской обычно надевали соломенную шляпу или бескозырку с лентами.
В Российский империи мода не отставала. Дети Николая II частенько носили матроски, что можно увидеть на фотографиях царской семьи.
В период с 1930-х по 1960-е годы можно встретить много фотографий детей в матросках. Наряд так долго был популярен из-за удобства и красоты. Отличное сочетание практичности и детского романтизма.
Но это был парадный костюм для города. В песочнице или деревне ребёнок или мгновенно приводил его в ужасный вид из-за постоянной возни, или же не мог нормально играть со своими друзьями, чтобы не испачкать и не порвать такой драгоценный наряд. Дети есть дети, так что даже если они и пытались уберечь матроску, то к вечеру она всё равно превращалась в тряпку.
Но к середине 70-х годов матроски стали пропадать из детских гардеробов. Учитывая, что мода недолговечна, они прожили долгую жизнь и наконец были отправлены на заслуженный отдых. Хотя кто-то, конечно, донашивал за своими отцами старые матроски.
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