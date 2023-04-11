Детская матроска в СССР

И Эдуард VII, и его младшие братья и сёстры стали носить матроски регулярно. Одновременно с этим стали популярными поездки на морские побережья, что тоже задавало моду на элегантную бело-синюю форму.

Примерно с 1870-х матроска стала в Европе очень распространённым вариантом детского костюма - как для мальчиков, так и для девочек. Полосы обычно были синими или голубыми, но иногда могли быть и тёмно-красного цвета. С матроской обычно надевали соломенную шляпу или бескозырку с лентами.



