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Чтобы стать моделью, девушка дважды ломала себе ноги

Чтобы стать моделью, девушка дважды ломала себе ноги

Автор:
04 мая 2023 16:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Germanys Next Topmode   Theresia Fischer   аппарат Илизарова   модель   операция   удлинение ног   хирургия   шоу бизнес   
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Тереза Фишер два раза ложилась под нож, чтобы удлинить ноги. Болезненные и опасные по своей сути операции позволили девушке "подрасти" на 14 см.

Длинные ноги - мечта каждой девушки, а уж той, кто хотела бы стать моделью, - тем более. И если природа обделила ростом и пропорциями тела, можно поменять мечту, но Тереза Фишер предпочла найти врачей, которые по её желанию провели небезопасные операции по удлинению конечностей.


Модель дважды ложилась на стол хирурга. В 2016 году она сделала первую операцию, которая помогла удлинить ноги на 8,5 см, а в 2022 девушка "вытянула" их еще на 5,5 см. Теперь её рост составляет 184 см, из них 116 см - это ноги.


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После второй операции прошло довольно много времени, и Фишер говорит, что все болезненные ощущения почти исчезли. Она снова может заниматься спортом, и пока довольна своей новой внешностью.

Между тем, такие операции проводили и ранее (в нашей стране их пионером стал Г.А. Илизаров, который разработал методику операции и комрессионно-дистракционный аппарат, названый в честь изобретателя), но, как правило, по медицинским показаниям:

  • при заметной кривизне ног, вызывающей сложности при ходьбе;
  • если ноги были разной длины (как следствие травмы или от рождения);
  • после протезирования суставов.


Однако ломать здоровые конечности ради модельной внешности означает подвергать себя определенному риску. Во-первых, никто не может дать гарантии успеха: кости могут не срастись должным образом (и это мы еще не учитываем влияние на организм наркоза). Во-вторых, длительный реабилитационный период, весьма болезненный, т.к. наращивание кости происходит не за один день. В-третьих, само хирургическое вмешательство плюс послеоперационный уход стоят немалых денег - Фишер заплатила около $160к за мечту.


Если вкратце, то операция проводится по следующей схеме: на ноге закрепляют комрессионно-дистракционный аппарат и рассекают большую и малую берцовые кости в самом твердом их участке. В течение последующих 2-3 месяцев ноги удлиняются по одному миллиметру в сутки (или реже) за счет регулируемого по длине аппарата. Иногда до полугода человек вынужден терпеть бытовые неудобства и, главное, постоянно испытывать болезненные ощущения. Передвигаться приходится только на костылях. Однако, похоже, все эти сложности ничуть не смущают молодых девушек, и операции по удлинению конечностей входят в список самых востребованных наряду с увеличением груди и пластикой лица.


30-летняя модель Тереза Фишер стала известной широкой публике на показе German'y Next Topmodel (GNTM). Собственно, после участия в этой программы невысокая девушка задалась целью стать настоящей востребованной моделью. Тогда-то у неё и возникла мысль о хирургическом удлинении ног.


После этих операций, которые девушка подробно освещала в своих соцсетях, она заявила, что подписчики за нее почему-то не радуются. Она не понимает, отчего вынуждена ловить столько хейта, ведь модель просто исполнила свою мечту. И к тому же, ей стало куда комфортнее в сексе, ведь все любят длинноногих, да и гибкие, красивые конечности - это то, ради чего, на ее взгляд, стоило потерпеть.

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Метки: Germanys Next Topmode   Theresia Fischer   аппарат Илизарова   модель   операция   удлинение ног   хирургия   шоу бизнес   
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35  комментариев
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3k
Денис 2 часа назад
Это модель чего?
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778
Николай 5 минут назад
"...да и гибкие, красивые конечности - это то, ради чего, на ее взгляд, стоило потерпеть."
Гибкие это как? Она еще один сустав добавила?
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2k
lihaci 7 минут назад
Извинити есличо, но я столько не выпью.
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 8 минут назад
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 10 минут назад
иди за своей мечтой, на костылях :)
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1k
Шершень 11 минут назад
Неудавшаяся модель человека. Доработать напильником.
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13k
Кот Скрипалей 23 минуты назад
Это перебор...
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1k
КАКАнгел Полчаса назад
только есть вероятность что останутся шрамы - а насколько важно для модели ноги без шрамов и я уж не говорю о искривление или иных рисках столь сложной процедуры.
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660
cvintus_1 47 минут назад
Сидела баба и скучала....
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14k
a_komolow 49 минут назад
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24k
Sergey Час назад
- Тогда-то у неё и возникла мысль о хирургическом удлинении ног.
Сначала прочитал - возникла мысль о хирургическом удалении ног.
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706
Дмитрий Час назад
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919
liveevil Час назад
Лучше бы мозг себе отрастила.
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19k
anpetrof Час назад
Вот так ещё ей сделать надо для полноты картины...
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5k
V2.Smirnov 2 часа назад
Какая печальная судьба. Потратить кучу здоровья, нервов и денег чтобы стать тощей и длинной манекенщицей как раз ко времени, когда предпочитают нанимать plus size.
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4k
Трям 2 часа назад
Йобаный мутант!
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43k
Карандаш 2 часа назад
Срочно передайте новоиспечённой модели. Ей это точно нужно.
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15k
Элитный тигр 2 часа назад
Вот хз что у нее в голове. Вытянула ноги на 14 см, ну у нее они и так нормальные были, 102 см при росте 170. А сейчас на какой-то уродливый циркуль похожа.
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10k
Бритва 2 часа назад
голове теперь падать высоко и больно
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15k
Совранский 2 часа назад
С такими ногами - после 40 - самое время в гидрометцентр идти работать, погрешность предсказания смены погоды по "ноющим суставам" 0,005 % )))))))))))))))))))))))
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13k
Ivan 2 часа назад
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