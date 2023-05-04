Чтобы стать моделью, девушка дважды ломала себе ноги

Тереза Фишер два раза ложилась под нож, чтобы удлинить ноги. Болезненные и опасные по своей сути операции позволили девушке "подрасти" на 14 см.
Длинные ноги - мечта каждой девушки, а уж той, кто хотела бы стать моделью, - тем более. И если природа обделила ростом и пропорциями тела, можно поменять мечту, но Тереза Фишер предпочла найти врачей, которые по её желанию провели небезопасные операции по удлинению конечностей.
Модель дважды ложилась на стол хирурга. В 2016 году она сделала первую операцию, которая помогла удлинить ноги на 8,5 см, а в 2022 девушка "вытянула" их еще на 5,5 см. Теперь её рост составляет 184 см, из них 116 см - это ноги.
После второй операции прошло довольно много времени, и Фишер говорит, что все болезненные ощущения почти исчезли. Она снова может заниматься спортом, и пока довольна своей новой внешностью.
Между тем, такие операции проводили и ранее (в нашей стране их пионером стал Г.А. Илизаров, который разработал методику операции и комрессионно-дистракционный аппарат, названый в честь изобретателя), но, как правило, по медицинским показаниям:
- при заметной кривизне ног, вызывающей сложности при ходьбе;
- если ноги были разной длины (как следствие травмы или от рождения);
- после протезирования суставов.
Однако ломать здоровые конечности ради модельной внешности означает подвергать себя определенному риску. Во-первых, никто не может дать гарантии успеха: кости могут не срастись должным образом (и это мы еще не учитываем влияние на организм наркоза). Во-вторых, длительный реабилитационный период, весьма болезненный, т.к. наращивание кости происходит не за один день. В-третьих, само хирургическое вмешательство плюс послеоперационный уход стоят немалых денег - Фишер заплатила около $160к за мечту.
Если вкратце, то операция проводится по следующей схеме: на ноге закрепляют комрессионно-дистракционный аппарат и рассекают большую и малую берцовые кости в самом твердом их участке. В течение последующих 2-3 месяцев ноги удлиняются по одному миллиметру в сутки (или реже) за счет регулируемого по длине аппарата. Иногда до полугода человек вынужден терпеть бытовые неудобства и, главное, постоянно испытывать болезненные ощущения. Передвигаться приходится только на костылях. Однако, похоже, все эти сложности ничуть не смущают молодых девушек, и операции по удлинению конечностей входят в список самых востребованных наряду с увеличением груди и пластикой лица.
30-летняя модель Тереза Фишер стала известной широкой публике на показе German'y Next Topmodel (GNTM). Собственно, после участия в этой программы невысокая девушка задалась целью стать настоящей востребованной моделью. Тогда-то у неё и возникла мысль о хирургическом удлинении ног.
После этих операций, которые девушка подробно освещала в своих соцсетях, она заявила, что подписчики за нее почему-то не радуются. Она не понимает, отчего вынуждена ловить столько хейта, ведь модель просто исполнила свою мечту. И к тому же, ей стало куда комфортнее в сексе, ведь все любят длинноногих, да и гибкие, красивые конечности - это то, ради чего, на ее взгляд, стоило потерпеть.
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Гибкие это как? Она еще один сустав добавила?
Сначала прочитал - возникла мысль о хирургическом удалении ног.