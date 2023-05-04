Чтобы стать моделью, девушка дважды ломала себе ноги

Длинные ноги - мечта каждой девушки, а уж той, кто хотела бы стать моделью, - тем более. И если природа обделила ростом и пропорциями тела, можно поменять мечту, но Тереза Фишер предпочла найти врачей, которые по её желанию провели небезопасные операции по удлинению конечностей.





Модель дважды ложилась на стол хирурга. В 2016 году она сделала первую операцию, которая помогла удлинить ноги на 8,5 см, а в 2022 девушка "вытянула" их еще на 5,5 см. Теперь её рост составляет 184 см, из них 116 см - это ноги.



