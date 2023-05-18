Как выглядят идеальные мужчина и женщина по мнению нейросетей

То есть джентльмены действительно предпочитают блондинок, а идеальный мужчина должен быть высоким, смуглым и красивым?

Эксперимент был проведён группой по информированию о расстройствах пищевого поведения Bulimia Project. Были протестированы генераторы изображений с искусственным интеллектом, в том числе DALL-E 2, Stable Diffusion и Midjourney. Цель — показать, как нейросети представляют себе идеальное телосложение и внешность женщин и мужчин.

ИИ работает, просматривая Интернет в поисках уже существующих изображений и создавая новое изображение на основе этих результатов. Поскольку мы видим только конечный результат, а не процесс, неясно, как именно ИИ приходит к этому результату. Но считается, что такие программы учитывают взаимодействие с фотографиями, загруженными в социальные сети, в том числе лайки и комментарии, а также поисковые запросы в Интернете.

Большинство результатов, по-видимому, обыгрывали устаревшие стандарты красоты.