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Как выглядят идеальные мужчина и женщина по мнению нейросетей

Как выглядят идеальные мужчина и женщина по мнению нейросетей

Автор:
18 мая 2023 16:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   генерация изображений   игры с нейросетью   идеальная женщина   идеальные люди   идеальный мужчина   исследование   нейросеть   
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Эксперимент показал, что программы искусственного интеллекта, которые изучают миллиарды изображений в соцсетях, видят идеальных мужчину и женщину вполне определённым образом. Это мускулистые, стройные люди с оливковой кожей, женщины в 40% случаев блондинки, мужчины в 70% случаев темноволосые.


То есть джентльмены действительно предпочитают блондинок, а идеальный мужчина должен быть высоким, смуглым и красивым?


Эксперимент был проведён группой по информированию о расстройствах пищевого поведения Bulimia Project. Были протестированы генераторы изображений с искусственным интеллектом, в том числе DALL-E 2, Stable Diffusion и Midjourney. Цель — показать, как нейросети представляют себе идеальное телосложение и внешность женщин и мужчин.


ИИ работает, просматривая Интернет в поисках уже существующих изображений и создавая новое изображение на основе этих результатов. Поскольку мы видим только конечный результат, а не процесс, неясно, как именно ИИ приходит к этому результату. Но считается, что такие программы учитывают взаимодействие с фотографиями, загруженными в социальные сети, в том числе лайки и комментарии, а также поисковые запросы в Интернете.


Большинство результатов, по-видимому, обыгрывали устаревшие стандарты красоты.


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В 40% случаев на изображениях «идеальных» женщин нейросети выдали блондинок, в 30% случаев кареглазых и в более чем 50% случаев загорелых и смуглых.


Почти у 70% «идеальных» мужчин были каштановые волосы, а у 23% — карие глаза. Подавляющее большинство мужчин имели оливковую кожу и почти половина из них имели растительность на лице.


Темнокожих «идеальных» людей программы выдали гораздо меньше, чем белых, что говорит, по-видимому, о некоторой предвзятости искусственного интеллекта.


Многие тела были гипертрофированно стройными или мускулистыми, черты лица — почти мультяшные, пухлые губы, полное отсутствие морщин и пор на лице, идеальные носы и т. д. — то есть то, что рекламирует пластическая хирургия. Сплошной глянец и очень мало естественности.

В отчёте Bulimia Project сделан следующий вывод:


В эпоху фильтров для редактирования фотографий и видео ни один человек не может достичь физических стандартов, установленных социальными сетями. Так зачем пытаться соответствовать этим нереалистичным идеалам? Гораздо правильнее в плане психического и физического здоровья не завышать ожидания и придерживаться реальности.

Всё правильно. Долой гламурные стандарты красоты! А то у школьниц из-за них депрессия может случиться.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   генерация изображений   игры с нейросетью   идеальная женщина   идеальные люди   идеальный мужчина   исследование   нейросеть   
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10  комментариев
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6k
Умница-красавица Час назад
А почему не так? Что-то нетолерантненько как-то в ваших нейросетях, недоработочка
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307
устал я от вас 4 минуты назад
Пока железяки не научились понимать в красоте..
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8k
Артём 5 минут назад
Так-то неплохо конечно.
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6k
Leo Sun Полчаса назад
Что за бред? У нейросети не может быть мнения - это не человек. Какие промты (то бишь запросы) для нейросети напишет человек, то она и изобразит.
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672
adssaf afasffdsga 48 минут назад
Вот ничего нереального на фото не вижу. Единственное, на самом последнем мужском какой-то писец с мышцами. Пропорции шеи местами нахер пошли. Но тела и лица, в целом, нормальные - не херня трендовая, а нормальное, безопасное, здоровое тело. Такого может достичь любой человек без серьёзных проблем со здоровьем, но запад, очевидно, делает другой вывод из этого.
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13k
Ivan Час назад
И пальцев должно быть 6 - 8...
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2k
Alex Час назад
да ну нах...
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918
ruslan d Час назад
вполне
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