Как выглядят идеальные мужчина и женщина по мнению нейросетей

Эксперимент показал, что программы искусственного интеллекта, которые изучают миллиарды изображений в соцсетях, видят идеальных мужчину и женщину вполне определённым образом. Это мускулистые, стройные люди с оливковой кожей, женщины в 40% случаев блондинки, мужчины в 70% случаев темноволосые.
То есть джентльмены действительно предпочитают блондинок, а идеальный мужчина должен быть высоким, смуглым и красивым?
Эксперимент был проведён группой по информированию о расстройствах пищевого поведения Bulimia Project. Были протестированы генераторы изображений с искусственным интеллектом, в том числе DALL-E 2, Stable Diffusion и Midjourney. Цель — показать, как нейросети представляют себе идеальное телосложение и внешность женщин и мужчин.
ИИ работает, просматривая Интернет в поисках уже существующих изображений и создавая новое изображение на основе этих результатов. Поскольку мы видим только конечный результат, а не процесс, неясно, как именно ИИ приходит к этому результату. Но считается, что такие программы учитывают взаимодействие с фотографиями, загруженными в социальные сети, в том числе лайки и комментарии, а также поисковые запросы в Интернете.
Большинство результатов, по-видимому, обыгрывали устаревшие стандарты красоты.
В 40% случаев на изображениях «идеальных» женщин нейросети выдали блондинок, в 30% случаев кареглазых и в более чем 50% случаев загорелых и смуглых.
Почти у 70% «идеальных» мужчин были каштановые волосы, а у 23% — карие глаза. Подавляющее большинство мужчин имели оливковую кожу и почти половина из них имели растительность на лице.
Темнокожих «идеальных» людей программы выдали гораздо меньше, чем белых, что говорит, по-видимому, о некоторой предвзятости искусственного интеллекта.
Многие тела были гипертрофированно стройными или мускулистыми, черты лица — почти мультяшные, пухлые губы, полное отсутствие морщин и пор на лице, идеальные носы и т. д. — то есть то, что рекламирует пластическая хирургия. Сплошной глянец и очень мало естественности.
В отчёте Bulimia Project сделан следующий вывод:
В эпоху фильтров для редактирования фотографий и видео ни один человек не может достичь физических стандартов, установленных социальными сетями. Так зачем пытаться соответствовать этим нереалистичным идеалам? Гораздо правильнее в плане психического и физического здоровья не завышать ожидания и придерживаться реальности.
Всё правильно. Долой гламурные стандарты красоты! А то у школьниц из-за них депрессия может случиться.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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