Основатель Midjourney закрыл бесплатный доступ к нейросети из-за "злоупотреблений"

Теперь пользователям, которые использовали бесплатную версию Midjorney Neural Network для генерации изображений, придётся искать другие варианты нейросетей, предлагающих пробные периоды без оплаты или раскошеливаться (от $10 - за базовый до $60 в месяц - за профессиональный тариф).

Те, кто купил платную версию до ограничительных санкций, продолжат без помех работать с нейросетью. В компании подчёркивают, что эти меры временные, и после обновления системы беслатный доступ, возможно, вернут.