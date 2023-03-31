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Основатель Midjourney закрыл бесплатный доступ к нейросети из-за "злоупотреблений"

Основатель Midjourney закрыл бесплатный доступ к нейросети из-за "злоупотреблений"

Автор:
31 марта 2023 11:03
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Midjourney   Ynews   Нейротворчество   Трамп   бесплатный доступ   генерация   нейросеть   папа римский   приостановка   
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Это решение было принято после того, как нейросеть попросили сгенерировать модного Папу Римского в необъятном пуховике и арестованного Дональда Трампа.

Midjourney приостановила доступ к бесплатной версии генератора изображений - об этом объявил Дэвид Хольц, основатель компании. По его словам, необходимость возникла из-за «чрезвычайного спроса и злоупотреблений» нейросетью.


И Хольц прав. Спрос на Midjourney огромен, а сгенерированные ею изображение наводнили Интернет. Некоторые из них быстро стали вирусными - как, например, фото Папы Франциска в белом пуховике. Причём, картинка была сгенерирована так качественно, что многие пользователи Сети приняли её за реальный снимок, и платформе пришлось добавить конекстную заметку о том, что это всего лишь работа нейросети.


Лишь в Твиттере это изображение просмотрели более 20 млн раз.


Вирусными стали также картинки с Трампом. Политика изобразили арестантом - тема возможного ареста экс-президента США сейчас в топе обсуждаемых в США.


Теперь пользователям, которые использовали бесплатную версию Midjorney Neural Network для генерации изображений, придётся искать другие варианты нейросетей, предлагающих пробные периоды без оплаты или раскошеливаться (от $10 - за базовый до $60 в месяц - за профессиональный тариф).


Те, кто купил платную версию до ограничительных санкций, продолжат без помех работать с нейросетью. В компании подчёркивают, что эти меры временные, и после обновления системы беслатный доступ, возможно, вернут.


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Метки: Midjourney   Ynews   Нейротворчество   Трамп   бесплатный доступ   генерация   нейросеть   папа римский   приостановка   
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9  комментариев
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44
WebClickWebClick 43 минуты назад
Т.е. теперь не будет фейков и 10$ это как-то смогут остановить?
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46k
Максим Т. 6 минут назад
И что, больше фишки засирать не будут? Хотя...
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44k
turyst 8 минут назад
Ура!!!
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9k
Copycat 12 минут назад
ну папа римский в пуховике от педофильской беленсиаги меня посмешил знатно, это они тонко пошутили
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11k
Shtoppi 24 минуты назад
А до того как открыть бесплатный доступ к своей поделке, у них там в башке даже не всплыло что начнутся, как он выразился "злоупотребления"?
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15k
ss Полчаса назад
Вот не надо! Не надо приплетать какие-то этические вопросы к банальному желанию "поднять бабла". Как будто 10 баксов как-то могут повлиять на желание очередного "блогераста" сделать какую-нибудь очередную хрень, которую нам "покажет нейросеть".
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31k
Андрей Иванов 41 минуту назад
Ну и правильно. Задолбали уже эти дятлы
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