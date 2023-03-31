Основатель Midjourney закрыл бесплатный доступ к нейросети из-за "злоупотреблений"

Это решение было принято после того, как нейросеть попросили сгенерировать модного Папу Римского в необъятном пуховике и арестованного Дональда Трампа.
Midjourney приостановила доступ к бесплатной версии генератора изображений - об этом объявил Дэвид Хольц, основатель компании. По его словам, необходимость возникла из-за «чрезвычайного спроса и злоупотреблений» нейросетью.
И Хольц прав. Спрос на Midjourney огромен, а сгенерированные ею изображение наводнили Интернет. Некоторые из них быстро стали вирусными - как, например, фото Папы Франциска в белом пуховике. Причём, картинка была сгенерирована так качественно, что многие пользователи Сети приняли её за реальный снимок, и платформе пришлось добавить конекстную заметку о том, что это всего лишь работа нейросети.
Лишь в Твиттере это изображение просмотрели более 20 млн раз.
Вирусными стали также картинки с Трампом. Политика изобразили арестантом - тема возможного ареста экс-президента США сейчас в топе обсуждаемых в США.
Теперь пользователям, которые использовали бесплатную версию Midjorney Neural Network для генерации изображений, придётся искать другие варианты нейросетей, предлагающих пробные периоды без оплаты или раскошеливаться (от $10 - за базовый до $60 в месяц - за профессиональный тариф).
Те, кто купил платную версию до ограничительных санкций, продолжат без помех работать с нейросетью. В компании подчёркивают, что эти меры временные, и после обновления системы беслатный доступ, возможно, вернут.
Источник:
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