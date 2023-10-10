В австралийском хостеле электросамокат чуть не убил туристов

На прошлой неделе в одном из хостелов Сиднея произошел пожар из-за электросамоката. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент взрыва аккумулятора, в результате чего огонь охватил двухэтажное здание и заставил более 70 постояльцев спасаться бегством.
На кадрах двое постояльцев хостела Mad Monkey Downtown Backpackers выходят из своей комнаты в коридор в 9.08 утра, когда в дверном проеме внезапно вспыхивает огненный шар.
Пожарная служба Нового Южного Уэльса сообщила, что причиной взрыва мог стать неисправный литий-ионный аккумулятор электронного велосипеда, оставленный на зарядке.
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На борьбу с огнем отправили 6 машин и 22 пожарных. К моменту их прибытия здание было полностью охвачено огнем.
На помощь пожарным приехали полицейские и медики.
Пострадавшим, гражданам Франции, удалось спастись. Один из них получил незначительные ожоги ноги и был доставлен в больницу Сент-Винсент для дальнейшего лечения.
Из здания эвакуировали еще 70 человек, а прилегающие улицы были перекрыты для проведения работ.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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