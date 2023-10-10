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В австралийском хостеле электросамокат чуть не убил туристов

В австралийском хостеле электросамокат чуть не убил туристов

Автор:
10 октября 2023 12:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Австралия   взрыв   пожар   сидней   хостел   электросамокат   
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На прошлой неделе в одном из хостелов Сиднея произошел пожар из-за электросамоката. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент взрыва аккумулятора, в результате чего огонь охватил двухэтажное здание и заставил более 70 постояльцев спасаться бегством.

На кадрах двое постояльцев хостела Mad Monkey Downtown Backpackers выходят из своей комнаты в коридор в 9.08 утра, когда в дверном проеме внезапно вспыхивает огненный шар.

Пожарная служба Нового Южного Уэльса сообщила, что причиной взрыва мог стать неисправный литий-ионный аккумулятор электронного велосипеда, оставленный на зарядке.

На борьбу с огнем отправили 6 машин и 22 пожарных. К моменту их прибытия здание было полностью охвачено огнем.

На помощь пожарным приехали полицейские и медики.


Пострадавшим, гражданам Франции, удалось спастись. Один из них получил незначительные ожоги ноги и был доставлен в больницу Сент-Винсент для дальнейшего лечения.

Из здания эвакуировали еще 70 человек, а прилегающие улицы были перекрыты для проведения работ.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   взрыв   пожар   сидней   хостел   электросамокат   
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1  комментарий
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vasilykopkov 6 минут назад
Мало того что они на дорогах убивают, теперь и в домах небезопасно...
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