В австралийском хостеле электросамокат чуть не убил туристов

На кадрах двое постояльцев хостела Mad Monkey Downtown Backpackers выходят из своей комнаты в коридор в 9.08 утра, когда в дверном проеме внезапно вспыхивает огненный шар.

Пожарная служба Нового Южного Уэльса сообщила, что причиной взрыва мог стать неисправный литий-ионный аккумулятор электронного велосипеда, оставленный на зарядке.