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В Ростове камера лифта засняла высокие отношения маргинального семейства

В Ростове камера лифта засняла высокие отношения маргинального семейства

Автор:
18 мая 2023 09:58
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   алкоголь   быдло   лифт   люди   ростов   
1773
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Местная пара, проведя день на свежем воздухе с друзьями и бутылкой чего-то крепкого, решила завершить свой отдых эпическим шоу в лифте.

Мужчина, видимо, решил, что кабинка лифта - это идеальное место для демонстрации своих боевых навыков, и начал бить её.


Происходило это в славном микрорайоне Суворовский.

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Метки: Жизнь   алкоголь   быдло   лифт   люди   ростов   
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18  комментариев
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11k
kaboza Час назад
Еп...настоящий представитель поколения спустившийся с гор...отмудохал лифт и девку...самоутвердиться это по аллаховски..
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38k
Aleks 2 минуты назад
Пытаться выбить дверь в лифте это сильно... Мозг у обезьяны величиной с копеечную монету.
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16k
Колька Валеркин сын 3 минуты назад
Вот скажите мне, если отрастил бороду ты мужик, ты чего имеешь? У меня тесть, бреется каждый день, боцман по жизни, у него левое ухо проколото, так как экватор проходил, он что не мужик, почему вот эти животные проходят на мужчин, а мой тесть [мат]ит женщин?
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7k
Nikolay 15 минут назад
Сюжет для "В мире животных". Зарисовки о жизни бабуинов
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27k
Serg2001 Полчаса назад
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4k
Дмитрий ! Полчаса назад
Чего они в лифте 15 минут делали? Застряли явно, но не оправдывает. За порчу лифта обязан ходить пешком всю свою никчемную жизнь. И это не "мужчина", а чучело е_б_а_н_о_е. Про бабу молчу: два сапога -пара.
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44k
Цыц тут у меня 52 минуты назад
Забавно у нее копыта вверх подлетают.)))
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9k
Борис Карабанов Час назад
Любит!
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