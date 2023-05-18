В Ростове камера лифта засняла высокие отношения маргинального семейства

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Местная пара, проведя день на свежем воздухе с друзьями и бутылкой чего-то крепкого, решила завершить свой отдых эпическим шоу в лифте.
Мужчина, видимо, решил, что кабинка лифта - это идеальное место для демонстрации своих боевых навыков, и начал бить её.
Происходило это в славном микрорайоне Суворовский.
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Стала пробовать, а он током бьёт! На следующий день она бегом в магазин с рекламацией. Мол бьёт прибор и от этого никакого удовольствия.
Продавец посмотрел на женщину и говорит: "Так бьёт - значит любит!"