Мягкость и пушистость: 18 фото очаровательных лапок животных

Лапы диких животных не только средство эффективного побега от хищника или, наоборот, мощное оружие для ловли добычи или драки за территорию. Это ещё и оружие массового очарования.
Кот Матроскин говорил, что его документы – это усы, хвост и… Что ещё? Конечно же, лапы! Лапы – это одна из самых милых запчастей любой зверюшки. И данная подборка призвана доказать это вам. Эти пушистые топотушки умилят даже самых угрюмых.
Впечатляющие заячьи лапы
Лапищи дикой рыси не только сильные, но и очень пушистые
Лисьи лапки не уступят в милоте
Лапуськи малыша-фенека
Лапки его величества манула
Говорят, что манула можно погладить только один раз… Но, может, оно того стоит?
Манулья лапка желает вам хорошего дня
Обладатель самых необычных лапок — гривастый волк
Почему этот волк похож на лису в колготках???
Снежному барсу тоже есть чем похвалиться
Не кот, а КОТИЩЕ!
Лапушки крошки-оцелота
А вот так выглядит лапка дымчатого леопарда
Не только дикие животные могут похвалиться милыми лапками. Прирученные людьми домашние любимцы ни разу не хуже. Может, их лапки чуть менее мощные, но какие же они любимые!
Очаровательные лапки-ручки крысы
Белоснежные котьи лапки встречают зиму
Волшебные пёсьи лапки
Лапочки в полосочку
Какой интересный окрас
Нежные рыжие лапки
Розовые подушечки
Бонус! Лучше лапок только лапки в носочках!
Источник:
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Брехня. Манула можно погладить ДВА РАЗА.