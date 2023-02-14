Мягкость и пушистость: 18 фото очаровательных лапок животных

Кот Матроскин говорил, что его документы – это усы, хвост и… Что ещё? Конечно же, лапы! Лапы – это одна из самых милых запчастей любой зверюшки. И данная подборка призвана доказать это вам. Эти пушистые топотушки умилят даже самых угрюмых.

Впечатляющие заячьи лапы