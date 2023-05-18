В Москве мужчина показал жест с перерезанием горла маленькой девочке

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В этот момент ребенок был с мамой в детской комнате кафе «Бистро остро» на Олонецкой улице. Мимо заведения проходил парень с девушкой. Он вдруг обратил внимание на ребенка, подошел к окну и достал нож и провел им у горла. Всю эту сцену наблюдала мама девочки — она окликнула мужчину и выбежала из кафе, но не догнала.
Что это было — непонятно. Девочка рассказала маме, что видела в окне дядю, который показывал фокусы. Ранее этого парня мама девочки никогда не видела. Женщина обратилась в полицию, фокусника с ножом ищут.
Что это было — непонятно. Девочка рассказала маме, что видела в окне дядю, который показывал фокусы. Ранее этого парня мама девочки никогда не видела. Женщина обратилась в полицию, фокусника с ножом ищут.
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