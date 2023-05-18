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В Москве мужчина показал жест с перерезанием горла маленькой девочке

В Москве мужчина показал жест с перерезанием горла маленькой девочке

Автор:
18 мая 2023 00:55
Метки: Фокусник   нож   
789
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В этот момент ребенок был с мамой в детской комнате кафе «Бистро остро» на Олонецкой улице. Мимо заведения проходил парень с девушкой. Он вдруг обратил внимание на ребенка, подошел к окну и достал нож и провел им у горла. Всю эту сцену наблюдала мама девочки — она окликнула мужчину и выбежала из кафе, но не догнала.
Что это было — непонятно. Девочка рассказала маме, что видела в окне дядю, который показывал фокусы. Ранее этого парня мама девочки никогда не видела. Женщина обратилась в полицию, фокусника с ножом ищут.

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Метки: Фокусник   нож   
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4  комментария
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281
устал я от вас 45 минут назад
Юморист? Надо найти и раздробить молотком коленные и локтевые суставы. Надо же травматологам на ком-то тренироваться, а этого не жаль.
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 8 минут назад
Верхушка Рады же призывала резать москальских...этот *залетный* нацист...это воспринял как призыв к действию.
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9k
Борис Карабанов 53 минуты назад
Ну, найдут и? В чём обвинят? На дискредитацию, вроде, не похоже.
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4k
Димка Смола/67 Час назад
Задроты они такие, найти и сломать ну скажем ногу.....
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