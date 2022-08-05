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Кузнец делает ножи из метеоритов

Кузнец делает ножи из метеоритов

Автор:
05 августа 2022 08:30
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Тристан Дэйр   метеорит   нож   огонь в небе   ремесло   самоделки   своими руками   хендмейд   
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Кузнец Тристан Дэйр из Айдахо известен своими ножами из необычных материалов. К примеру, он часто кует лезвия из метеоритов. В своей последней работе он объединил метеорит возрастом 4,5 миллиарда лет и дамасскую сталь в лезвие, которое назвал «Огонь в небе».
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Тристан Дэйр   метеорит   нож   огонь в небе   ремесло   самоделки   своими руками   хендмейд   
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3  комментария
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9k
Ф Ив 2 часа назад
То есть он где-то раздобыл метеорит возрастом (4,5 млрд лет) с саму Землю? Сдается мне держит он своих клиентов за дураков. Хотя ножи красивые ничего не скажешь.
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9k
Izrin Maria Час назад
Кинжал Тутанхамона из метеоритного железа (+ никель 11% + кобальт 0,6%).
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