Кузнец делает ножи из метеоритов

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Кузнец Тристан Дэйр из Айдахо известен своими ножами из необычных материалов. К примеру, он часто кует лезвия из метеоритов. В своей последней работе он объединил метеорит возрастом 4,5 миллиарда лет и дамасскую сталь в лезвие, которое назвал «Огонь в небе».
Дэйр питает глубокую любовь к истории. Именно она заставила его искать метеориты и встраивать их в свои клинки. Он тратит довольно много времени на поиски метеоритов, покупая их для своих изделий. Так, метеорит для ножа «Огонь в небе» был привезен из Германии.
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«История и артефакты всегда очаровывали меня, — говорит Дэйр. - Поэтому я начал искать метеориты, которые были повреждены или перестали быть музейными экспонатами, и начал использовать их для ковки клинков, которые можно не только передавать из поколения в поколение, но и сохранять артефакты таким образом, чтобы воздать им должное».
Изюминкой "Огня в небе" стали потрясающие узоры, украшающие лезвие. Выбор узора — важный момент для Дэйра. «Моя любимая часть процесса кузнечного дела, — делится он, — это когда клинок, наконец, почти готов, он выкован, отполирован, и единственное, что осталось сделать, — это показать узор. Тогда я окунаю его в кислоту, которая окисляет сталь и выявляет узор внутри метеорита и слоев дамасской стали. Это самое захватывающее чувство, когда видишь результат, выявляешь внутреннюю красоту артефакта».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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