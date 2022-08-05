Кузнец делает ножи из метеоритов

«История и артефакты всегда очаровывали меня, — говорит Дэйр. - Поэтому я начал искать метеориты, которые были повреждены или перестали быть музейными экспонатами, и начал использовать их для ковки клинков, которые можно не только передавать из поколения в поколение, но и сохранять артефакты таким образом, чтобы воздать им должное».