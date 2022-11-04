55 лет назад на экраны вышел уникальный фильм Петра Тодоровского «Фокусник»

Надеюсь, что многие смотрели это фильм с Зиновием Гердтом в главной роли. Хотя картина была в ограниченном прокате, а по телевидению её вообще впервые показали лишь в конце 80-х годов.



Сейчас уже трудно сказать, что конкретно в 1967 году не понравилось цензорам. Уже в период «гласности и перестройки» один из авторитетных чиновников рассказывал, что в то время конкретно к фильму претензий почти не было. А вот к 42-летнему режиссёру были вопросы, на которые тот отвечал не так, как бы хотелось руководству кино. Что под этим подразумевалось, он не объяснил. Но пострадал в итоге именно фильм.