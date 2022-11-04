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55 лет назад на экраны вышел уникальный фильм Петра Тодоровского «Фокусник»

55 лет назад на экраны вышел уникальный фильм Петра Тодоровского «Фокусник»

Автор:
04 ноября 2022 10:12
Сообщество : Кино
Метки: Пётр Тодоровский   Фокусник   кино   мелодрама   советское кино   фильм   
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«Фокусник» - грустная история о пожилом фокуснике, «который давно понял, что самый большой фокус — отдавать людям всё лучшее, что у тебя есть».
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Источник:

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Метки: Пётр Тодоровский   Фокусник   кино   мелодрама   советское кино   фильм   
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