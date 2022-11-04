55 лет назад на экраны вышел уникальный фильм Петра Тодоровского «Фокусник»

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«Фокусник» - грустная история о пожилом фокуснике, «который давно понял, что самый большой фокус — отдавать людям всё лучшее, что у тебя есть».
Надеюсь, что многие смотрели это фильм с Зиновием Гердтом в главной роли. Хотя картина была в ограниченном прокате, а по телевидению её вообще впервые показали лишь в конце 80-х годов.
Сейчас уже трудно сказать, что конкретно в 1967 году не понравилось цензорам. Уже в период «гласности и перестройки» один из авторитетных чиновников рассказывал, что в то время конкретно к фильму претензий почти не было. А вот к 42-летнему режиссёру были вопросы, на которые тот отвечал не так, как бы хотелось руководству кино. Что под этим подразумевалось, он не объяснил. Но пострадал в итоге именно фильм.
Сейчас уже трудно сказать, что конкретно в 1967 году не понравилось цензорам. Уже в период «гласности и перестройки» один из авторитетных чиновников рассказывал, что в то время конкретно к фильму претензий почти не было. А вот к 42-летнему режиссёру были вопросы, на которые тот отвечал не так, как бы хотелось руководству кино. Что под этим подразумевалось, он не объяснил. Но пострадал в итоге именно фильм.
Лично я считаю, что конец 60-х годов ознаменовал собой конец хрущевской оттепели и вхождение страны, и советской культуры в том числе, в другой период нашей истории. Как однажды о нём выразился один из наших поэтов-шестидесятников, мол, гайки до конца закручивать не стали, но подтянули их так, что дышать стало трудно.
Поэтому в те годы фильм Тодоровского, что называется, попал под раздачу. Его не обвинили в антисоветчине, которой там не было, но поставили в укор, что и нужная идейная составляющая в этой картине тоже отсутствовала.
Поэтому в те годы фильм Тодоровского, что называется, попал под раздачу. Его не обвинили в антисоветчине, которой там не было, но поставили в укор, что и нужная идейная составляющая в этой картине тоже отсутствовала.
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Я не буду рассказывать сюжет. Кто фильм смотрел, тот его знает, а кто не видел и захочет посмотреть, тому будет интереснее это сделать, не зная, о чём история.
Для меня фильм в первую очередь ценен тем, что его съёмки проходили непосредственно на улицах Москвы в период эпохальной брежневской перестройки центра столицы. Поэтому на кадрах есть та старая Москва, которую будущие поколения уже не захватили.
Большинство натурных съёмок проходили в районе Арбата. Именно в те месяцы, когда частично пропадал район старого Арбата и зарождался новый. Я видел много фильмов тех лет и могу с уверенностью сказать, что картина «Фокусник» уникальна именно такими московскими видами.
Большинство натурных съёмок проходили в районе Арбата. Именно в те месяцы, когда частично пропадал район старого Арбата и зарождался новый. Я видел много фильмов тех лет и могу с уверенностью сказать, что картина «Фокусник» уникальна именно такими московскими видами.
Строительство знаменитого проспекта Калинина (ныне улица Новый Арбат). Вид сверху, с одной из высоток
Лишь с годами я понял мысль Тодоровского, что обновление Москвы в фильме как бы перекликается и подчеркивает историю главного героя. Который тоже должен был перестроиться и шагать в ногу со временем. Но он не может и не хочет это делать. И не потому, что он отсталый человек, а потому, что ему не всё нравится в этой новой, наступающей жизни. Возможно, именно это и не понравилось членам худсовета, которые в итоге не дали картине большой экран.
Но я хочу вернуться к теме «старой-новой» Москвы. Просто посмотрите эти кадры из фильма. Думаю, пожилым москвичам это будет особенно интересно.
Но я хочу вернуться к теме «старой-новой» Москвы. Просто посмотрите эти кадры из фильма. Думаю, пожилым москвичам это будет особенно интересно.
Прокладывается новый проспект. Строительный забор на Большой Молчановке. Вид в сторону области от дома 32 (справа)
Источник:
АНТИФИШКИ
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