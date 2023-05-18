Кадры последствий сильнейшего наводнения в итальянском регионе Эмилия-Романья

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В городе Фаэнца спасатели с помощью вертолёта сняли с крыши затопленного дома пожилых людей. Эвакуированы уже около 5 тыс. человек, число погибших увеличилось до восьми, пишут СМИ.
Сообщается, что после проливных дождей в регионе из берегов вышло несколько рек. Синоптики прогнозируют ухудшение ситуации.
Местные власти отменили Гран-при «Формулы-1», который должен был пройти 21 мая.
Сообщается, что после проливных дождей в регионе из берегов вышло несколько рек. Синоптики прогнозируют ухудшение ситуации.
Местные власти отменили Гран-при «Формулы-1», который должен был пройти 21 мая.
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