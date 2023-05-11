Королева Асгарда и самый красивый детектив: что мы знаем о Рене Руссо

Первую номинацию на крупную премию, премию «Сатурн» за лучшую женскую роль второго плана, Руссо получила в 1993 году за роль в фильме «Корпорация “Бессмертие”». Руссо также была номинирована на лучший поцелуй на кинопремии MTV 1993 года за поцелуй с Мелом Гибсоном в фильме «Смертельное оружие 3». Руссо получила свою первую и единственную номинацию на премию SAG в 1996 году за ее работу в сериале «Достать коротышку». В 2014 году игра Руссо в «Стрингере» принесла ей премию «Сатурн» и номинацию на кинопремию BAFTA. Однако были в ее карьере и неудачи — Руссо едва не получила «Золотую малину» за худшую женскую роль второго плана в «Приключениях Рокки и Буллвинкля».