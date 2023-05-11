Королева Асгарда и самый красивый детектив: что мы знаем о Рене Руссо

Хотя современному зрителю она больше знакома как мать Тора из киновселенной Marvel, поколение постарше наверняка помнит Рене Руссо по роли бесстрашной и дерзкой Лорны Коул из «Смертельного оружия». Однако на этом интересные факты о ее жизни и карьере не заканчиваются — вот что еще известно об этой прекрасной актрисе и модели.
Поклонники кино начала 90-х годов прекрасно знают Рене Руссо по ее прорывной роли в третьей части «Смертельного оружия» — тогда Руссо впервые предстала в образе детектива из отдела внутренних дел Лорны Коул. В середине 2000-х Руссо сыграла жену персонажа Денниса Куэйда в семейной комедии «Твои, мои и наши» (2005), ремейке одноименного фильма 1968 года про пару, которая воспитывает 18 детей. В 2010-м Руссо получила роль Фригги, матери Тора в киновселенной Marvel. Руссо дебютировал в этой роли в фильме «Тор» (2011), а затем вернулась к ней в «Торе: Царство тьмы» (2013), а также в «Мстителях: Финал» (2019).
В детстве Рене Руссо страдала сколиозом, из-за чего ей приходилось носить корсет, полностью сковывающий торс. В сочетании с необычным для ее возраста ростом Руссо подвергалась травле в старших классах. В итоге Руссо, которую дразнили «Веселым зеленым великаном» [талисман компании по производству замороженных овощей и консервов Green Giant], бросила школу в десятом классе. Как и многие другие подростки, Руссо на тот момент понятия не имела, какую карьеру она выберет в будущем, и подрабатывала сразу на нескольких работах, чтобы помочь содержать семью — в том числе кассиром в кинотеатре и на фабрике по производству очков.
В начале 1970-х Рене Руссо заметил агент International Creative Management Джон Кросби. Он настоятельно рекомендовал ей подумать о карьере модели, и вскоре она действительно подписала контракт с модельным агентством Ford. Карьера быстро пошла в гору, и Руссо стала одной из самых востребованных моделей 70-х и начала 80-х годов. За это время она поработала на нескольких ведущих косметических и парфюмерных брендов, а также снялась для обложек журналов Cosmopolitan, Vogue и Mademoiselle.
После 30 лет модели стало поступать все меньше предложений. Хотя она продолжала сниматься в рекламных роликах, Руссо понимала, что дни ее славы прошли, и решила уйти из модельного бизнеса в надежде покорить голливудские холмы. Чтобы преуспеть в новой профессии, она обратилась к востребованному характерному актеру Аллану Ричу, который преподавал ей уроки актерского мастерства. Рич был настоящим ветераном Голливуда, за свою карьеру снявшись более чем в ста фильмах и сериалах.м
В 1987 году Рене Руссо дебютировала на телевидении, снявшись в недолговечной криминальной драмы ABC «Сейбл». Премьера сериала состоялась 7 ноября 1987 года, а его седьмой и последний эпизод вышел в эфир 2 января 1988 года. Руссо сыграла Иден Кенделл и появилась во всех семи вышедших в эфир эпизодах. После этого она снялась еще в нескольких фильмах, но по-настоящему прорывная роль пришла к ней лишь четыре года спустя, в 1992 году, когда она сыграла детектива Лорну Коул в «Смертельном оружии 3». Массовый успех фильма и кассовые сборы в размере 320 миллионов долларов быстро принесли Руссо мировое признание.
Рене Руссо построила довольно успешную актерскую карьеру и успела поработать с крупнейшими актерами Голливуда, первым из которых был Майкл Китон в фильме «Правосудие одиночки» 1991 года. В «Смертельном оружии 3 и 4» Руссо снаялась вместе с Мелом Гибсоном, Дэнни Гловером, Джетом Ли и Крисом Роком. Руссо также работала с Клинтом Иствудом, Дастином Хоффманом, Джоном Траволтой, Кевином Костнером, Пирсом Броснаном, Робертом Де Ниро, Эдди Мерфи, Мэтью МакКонахи, Деннисом Куэйдом, Джейком Джилленхолом, Томми Ли Джонсом, Морганом Фриманом и, конечно же, звездами киновселенной Marvel.
После выхода «Твои, мои и наши» в 2005 году Рене Руссо решила взять перерыв в карьере. Актриса заявила, что хочет сосредоточиться на своей личной жизни и здоровье. Неудивительно — в течение десяти лет у нее был довольно напряженный график, а в интервью 2014 года актриса призналась, что с детства страдает биполярным расстройством. Тем не менее, спустя пять лет перерыва Руссо вернулась на большой экран в фильме «Тор» 2011 года в роли матери Тора, Фригги.
Первую номинацию на крупную премию, премию «Сатурн» за лучшую женскую роль второго плана, Руссо получила в 1993 году за роль в фильме «Корпорация “Бессмертие”». Руссо также была номинирована на лучший поцелуй на кинопремии MTV 1993 года за поцелуй с Мелом Гибсоном в фильме «Смертельное оружие 3». Руссо получила свою первую и единственную номинацию на премию SAG в 1996 году за ее работу в сериале «Достать коротышку». В 2014 году игра Руссо в «Стрингере» принесла ей премию «Сатурн» и номинацию на кинопремию BAFTA. Однако были в ее карьере и неудачи — Руссо едва не получила «Золотую малину» за худшую женскую роль второго плана в «Приключениях Рокки и Буллвинкля».
Рене Руссо дебютировала в кино в роли Линн Уэслин в спортивной комедии «Высшая лига» 1989 года, а затем повторила эту роль в сиквеле 1994 года. Руссо также сыграла Лилли Рейнс в фильме «На линии огня» (1993) с Клинтом Иствудом. Фильмография Руссо также включает такие проекты, как «Эпидемия» (1995), «Выкуп» (1996), «Деньги на двоих» (2005), «Стажер» (2015), «Все только начинается» (2017) и «Бархатная бензопила» (2019).
Рене Руссо замужем за сценаристом и режиссером Дэном Гилроем. Пара поженилась 14 марта 1992 года, у них есть дочь Роуз. Гилрой наиболее известен как сценарист и режиссер фильмов «Стрингер» (2014) и «Бархатная бензопила» (2019), в которых снялась сама Руссо. Гилрой также написал сценарии к фильмам «Эволюция Борна» (2012) и «Конг: Остров черепа» (2017).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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