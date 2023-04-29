25 любопытных фактов о кино, которые порадуют каждого киномана

В съемочном процессе так много драмы, безумных историй и тайных знаний «для своих», что совсем не удивительно, что так много фильмов и сериалов снимают о самом Голливуде. В доинтернетную эпоху все эти факты были бы попросту недоступны для людей вне индустрии, так что, можно сказать, нам крупно повезло — надо этим пользоваться!