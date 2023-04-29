25 любопытных фактов о кино, которые порадуют каждого киномана

В съемочном процессе так много драмы, безумных историй и тайных знаний «для своих», что совсем не удивительно, что так много фильмов и сериалов снимают о самом Голливуде. В доинтернетную эпоху все эти факты были бы попросту недоступны для людей вне индустрии, так что, можно сказать, нам крупно повезло — надо этим пользоваться!
1. В поисках потрепанного пальто для актера, играющего волшебника в «Волшебнике страны Оз», помощник по костюмам купил его в магазине подержанных вещей. Надевая пальто, актер вывернул карман наизнанку — на кармане было написано имя Л.Фрэнка Баума, автора книг «Волшебник страны Оз». Вдова Баума позже осмотрела пальто и признала, что оно действительно принадлежало ее мужу.
2. Незадолго до мирового релиза «Вверх» Pixar исполнила желание 10-летней Колби Кертин увидеть мультфильм перед смертью. У Колби обнаружили рак, и она была слишком больна, чтобы идти в кино. Сотрудник Pixar прилетел в дом девочки с DVD-диском с готовым фильмом и устроил показ для нее и ее семьи. Колби умерла семь часов спустя, в 9:20 вечера.
3. Реакция юной актрисы Джорджи Хенли на мистера Тумнуса у фонарного столба была искренней — она не видела своего коллегу Джеймса Макэвоя в его костюме и гриме до начала съемок сцены. К слову, первая реакция Джорджии на заснеженный мир Нарнии также настоящая. Ее вынесли на съемочную площадку с завязанными глазами, так что ее широко распахнутые глаза и восторженная реакция — искренние.
4. Вигго Мортенсен, сыгравший Арагорна в кинотрилогии «Властелин колец», очень привязался к двум лошадям, на которых ездил во время съемок фильмов. После окончания съемок он выкупил их обеих.
5. В дополнение к своему голосу, защищенному авторским правом, Стивен Хокинг также одолжил создателям фильма «Вселенная Стивена Хокинга» свой Орден Кавалеров Почёта и свою диссертацию для использования в качестве подлинного реквизита.
6. Режиссер «Балбесов» Ричард Доннер хотел, чтобы дети искренне отреагировали, когда впервые увидят корабль Вилли, поэтому им не давали смотреть на него, пока не пришло время съемок. Сцену пришлось переснять, потому что Джош Бролин, увидев корабль, заорал восхищенным матом.
7. В «Геркулесе» Аид говорит своим приспешникам фразу «Спокойно, ребятки, мы еще только на середине» ровно на 46-й минуте 92-минутного фильма.
8. Джек Рейнор сам попросил, чтобы его персонаж в «Солнцестоянии» был обнажен во время бега по коммуне. Считая, что в сценах сексуального насилия жанр ужасов имеет тенденцию эксплуатировать исключительно женщин, он хотел помочь противодействовать этому.
9. В «Парке юрского периода» насекомое в янтаре — это слоновий комар (токсоринхитес), единственный комар, который не сосет кровь; следовательно, в нем не могло содержаться ДНК динозавра.
10. В «Рататуе» у большой крысы по прозвищу Гит есть бирка на ухе с надписью A113. Мало того, что это классическая «пасхалка» Pixar, это также намекает, что он был лабораторной крысой, и объясняет, почему он такой здоровый.
11. В «Сорокалетнем девственнике» Стив Карелл решил впервые сделать эпиляцию груди сразу на камеру —всё ради комедии.
12. Для «Богемской рапсодии» британский хореограф и тренер по движениям Полли Беннетт кропотливо работала с Рами Малеком, оттачивая каждый нюанс манер Фредди Меркьюри. Каждый взгляд, каждый поворот, каждый самоуверенный шаг на сцене и каждое движение микрофона должны были точно повторять манеры Меркьюри.
13. Во время съемок «Мстителей» в Альбукерке, штат Нью-Мексико, Сэмюэл Л. Джексон узнал, что в студии напротив его съемочной площадки проходили съемки сериала «Во все тяжкие». Он попытался тайком прокрасться в кадр на задний план в костюме Ника Фьюри, но продюсеры поймали его и отказались от его предложения сняться в эпизодической роли.
14. Актерам «Властелина колец» часто приходилось летать на вертолете в отдаленные места съемок. Шон Бин (Боромир) боялся летать и делал это только в случае крайней необходимости. Когда они снимали сцены перехода Братства через заснеженные горы, он каждое утро по два часа взбирался от подножия горы к площадке у вершины, уже одетый как Боромир. Его коллеги, наблюдали за его подъемом с вертолетов.
15. Марку Руффало пришлось уйти с премьеры «Мстителей», потому что его 4-летняя дочь страшно перепугалась, увидев превращение своего отца в Халка.
16. В «Куджо» дружелюбным сенбернарам, игравшим бешеного пса-убийцу, приходилось привязывать хвосты, потому что продолжали радостно ими вилять.
17. В «Корпорации монстров» (2001) Бу пыталась подарить Салли игрушечного Немо. «В поисках Немо» вышел только в 2003 году.
18. Во время съемок «Молчания ягнят» Джоди Фостер так боялась Энтони Хопкинса, что избегала его изо всех сил. Они ни разу не общались вне роли вплоть до последнего дня съемок.
19. Ни одному дублеру не удалось воссоздать неуклюжий бег Тома Хэнкса в «Форресте Гампе». Поэтому создатели позвали брата Тома, Джима, в качестве его дублера для всех сцен с бегом.
20. Для «Человека из стали» Генри Кавилла (Супермена) попросили побрить грудь для сцены с крушением нефтяной вышки, однако он отказался, заявив, что у Супермена были волосы на груди, сославшись на знаменитый графический роман «Смерть Супермена».
21. За «Гарри Поттера и тайную комнату» Дэниелу Рэдклиффу изначально предложили всего 125 000 фунтов стерлингов. В дело вмешался профсоюз актеров и договорился о новых условиях, увеличив его гонорар примерно до 2 миллионов фунтов стерлингов.
22. В «Кунг-фу Панде» отец По владеет магазином лапши. На самом деле это отсылка к Джеймсу Хонгу, его актеру озвучки. Отец Хонга владел магазином лапши, и Хонг часто работал там. Когда создатели фильма узнали об этом, они довили эту деталь его персонажу.
23. Джулия Стайлз прочитала свое стихотворение в конце фильма «Десять причин моей ненависти» всего за один дубль, и по сценарию не должна была начать плакать.
24. Узнав, что ей придется оголяться перед Леонардо ДиКаприо в «Титанике», Кейт Уинслет решила заранее преодолеть все смущение и при первой же встрече показала ему грудь.
25. Компании Warner Bros. пришлось выплатить Джонни Деппу 8-значный гонорар за третью часть «Фантастических тварей», поскольку он успел сняться в одной сцене.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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