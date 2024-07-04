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Так вот почему наш денежный поток заблокирован!

Так вот почему наш денежный поток заблокирован!

Автор:
04 июля 2024 10:30
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Wildberries   Видео   Реакция   бедность   мнение   пункт выдачи   
1390
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Блогерша рассказала, что никогда не ходит в пункты выдачи Wildberries из-за энергетики бедности, но мгновенно словила волну хейта от своих же подписчиков.

Правда, некоторые с её концепцией согласились.

Так вот почему наш денежный поток заблокирован!

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Метки: Wildberries   Видео   Реакция   бедность   мнение   пункт выдачи   
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12  комментариев
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584
Сахалинец 2 часа назад
Я туда тоже не хожу, да и не заказываю ничего в этих диких ягодках...
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9k
Фон Шниппельблох Минуту назад
колхозница какая-то, из деревни выбралась и высокомерием заболела.
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3k
Дмитрий 44 минуты назад
По ходу "посраться, поорать" это лейтмотив ее жизни...
В пункты выдачи ее, млять, высочество не ходит... А заказывать на марткетплейсах в ее понимании не энергетика бедности? Пусть шурует в бутики, чтобы ей китайский хлам впаривали по ценах элитных бутиков ЦУМа. Может ей энергетика лоха ближе энергетики бедности.
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8k
Отвратительный Мужик 48 минут назад
Почему этих шлюх не сажают в тюрьму за мошенничество?
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8k
Станислав Час назад
И зачем это здесь?
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63k
dima423 Час назад
Правильно, заказывайте на озоне))
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6k
hhwost Час назад
стараюсь избегать дикоягода и озон из-за большого шанса получить некондицию или подделку. и плеерру касается.
очереди тоже не люблю, ещё в совке настоялся.
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23k
homerchik 2 часа назад
фу блин, неприятная особа. кстати, еще и не пристегнувшись едет.
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Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 2324 поста (2227 в горячем)

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