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Блогерша рассказала, что никогда не ходит в пункты выдачи Wildberries из-за энергетики бедности, но мгновенно словила волну хейта от своих же подписчиков.
Правда, некоторые с её концепцией согласились.
Так вот почему наш денежный поток заблокирован!
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Могу , знаете ли , себе позволить закупацца на Али-экспрэсс , а то и в "Магазин на диване" !
А однажды , выиграл от "Спидинфо" поездку в Тайланд !
Правда не поехал - денег на маршрутку не хватило...
В пункты выдачи ее, млять, высочество не ходит... А заказывать на марткетплейсах в ее понимании не энергетика бедности? Пусть шурует в бутики, чтобы ей китайский хлам впаривали по ценах элитных бутиков ЦУМа. Может ей энергетика лоха ближе энергетики бедности.
очереди тоже не люблю, ещё в совке настоялся.