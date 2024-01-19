«За ваше хамское, охреневшее поведение»: в Нижневартовске буйная посетительница избила сотрудницу Wildberries - та отказалась выдать ей товар перед закрытием точки

Женщина пришла в пункт выдачи товаров «Ягодок». До закрытия оставалось несколько минут, и, со слов сотрудницы, шла приёмка товара. Поэтому свою покупку дама не получила, она повозмущалась и ушла.

А на следующий день пришла снова - включила запись и начала скандалить. Потребовала дать ей номер руководителя, чтобы рассказать ему о происшествии и снова получила отказ. Затем пригрозила, что в этот пункт выдачи больше никто не войдёт и начала хватать чужие покупки.

Ну а затем устроила драку с девушкой. Оттаскивать агрессивную мадам пришлось другим посетителям «Ягодок». Но она всё же успела поставить сопернице синяк под глазом и пошуметь.