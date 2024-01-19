«За ваше хамское, охреневшее поведение»: в Нижневартовске буйная посетительница избила сотрудницу Wildberries - та отказалась выдать ей товар перед закрытием точки

Сначала дама материлась, потом ринулась в бой.
Женщина пришла в пункт выдачи товаров «Ягодок». До закрытия оставалось несколько минут, и, со слов сотрудницы, шла приёмка товара. Поэтому свою покупку дама не получила, она повозмущалась и ушла.
А на следующий день пришла снова - включила запись и начала скандалить. Потребовала дать ей номер руководителя, чтобы рассказать ему о происшествии и снова получила отказ. Затем пригрозила, что в этот пункт выдачи больше никто не войдёт и начала хватать чужие покупки.
Ну а затем устроила драку с девушкой. Оттаскивать агрессивную мадам пришлось другим посетителям «Ягодок». Но она всё же успела поставить сопернице синяк под глазом и пошуметь.
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Потом она наконец ушла и позже написала в соцсетях:
Помогите найти директора пункта выдачи «Вайлдберриз» по адресу Заозерный проезд, 6. Вчера пришла за товаром в 20:56, они уже закрылись, принимают товар. Я стучу, говорю о том, что у меня еще 4 минуты есть. Они мне отказывают. В итоге открыли дверь, но посылку отдавать отказывались. Я сказала, что напишу отзывы соответствующие, и сотрудница начала просто меня посылать. Материлась. Дали номер, который не обслуживается. Сегодня пришла - мне так же отказались дать номер и посылку.
Сотрудница Wildberries сняла побои и обратилась в полицию. Идёт проверка.
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Надо просто зафиксировать на камеру время, отказ выдачи посылки и отправить в службу поддержки
Штраф за преждевременное закрытие 20-50 тыс. (не знаю сколько в WB) быстро приводит в чувство