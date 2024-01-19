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«За ваше хамское, охреневшее поведение»: в Нижневартовске буйная посетительница избила сотрудницу Wildberries - та отказалась выдать ей товар перед закрытием точки

«За ваше хамское, охреневшее поведение»: в Нижневартовске буйная посетительница избила сотрудницу Wildberries - та отказалась выдать ей товар перед закрытием точки

Автор:
19 января 2024 16:41
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Wildberries   Вайлдберриз   Видео   Нижневартовск   ЯГОДКИ   драка   пункт выдачи   
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Сначала дама материлась, потом ринулась в бой.

Женщина пришла в пункт выдачи товаров «Ягодок». До закрытия оставалось несколько минут, и, со слов сотрудницы, шла приёмка товара. Поэтому свою покупку дама не получила, она повозмущалась и ушла.

А на следующий день пришла снова - включила запись и начала скандалить. Потребовала дать ей номер руководителя, чтобы рассказать ему о происшествии и снова получила отказ. Затем пригрозила, что в этот пункт выдачи больше никто не войдёт и начала хватать чужие покупки.

Ну а затем устроила драку с девушкой. Оттаскивать агрессивную мадам пришлось другим посетителям «Ягодок». Но она всё же успела поставить сопернице синяк под глазом и пошуметь.

Потом она наконец ушла и позже написала в соцсетях:

Помогите найти директора пункта выдачи «Вайлдберриз» по адресу Заозерный проезд, 6. Вчера пришла за товаром в 20:56, они уже закрылись, принимают товар. Я стучу, говорю о том, что у меня еще 4 минуты есть. Они мне отказывают. В итоге открыли дверь, но посылку отдавать отказывались. Я сказала, что напишу отзывы соответствующие, и сотрудница начала просто меня посылать. Материлась. Дали номер, который не обслуживается. Сегодня пришла - мне так же отказались дать номер и посылку.

Сотрудница Wildberries сняла побои и обратилась в полицию. Идёт проверка.

Источник:

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Метки: Wildberries   Вайлдберриз   Видео   Нижневартовск   ЯГОДКИ   драка   пункт выдачи   
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7  комментариев
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14k
ron Час назад
Не то чтобы клиент всегда прав, нет, но если в пвз НИКТО НЕ ПРИДЁТ, то девушка в черном пойдет на.х.ер или на панель. Нужно все-таки учиться разговаривать с людьми. Вчера не смогли выдать? Вот ваша посылка, хорошего вам дня! Ни позора в соцсетях, ни драки с синяками, ни разборок с полицией.
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2k
Мария Коненкова Полчаса назад
Делаю покупки в основном на Озоне, Я.Маркете, одежду - на ВБ. Несколько раз приходила во время приёмки товара, не под закрытие, но оператор был/а занят/а. В Озоне и ВБ всегда находили минутку переключиться в компьютере на нужное и выдать посылку (к примеру, развозчик как раз шёл в машину за новой порцией коробок). В Я. Маркете - отказали, предложили зайти попозже. Мне не понравилось. Но скандалить мне в голову не пришло ни разу, хотя и приходилось провести на пункте больше времени, чем рассчитывала. В конце концов, если товар не принять, то тебе его и не выдадут. Может, они специально рассчитывали на последние минуты до закрытия, что уже все, кто хотел, пришли, и можно спокойно заниматься приёмкой. Но, с другой стороны, материть и хамить тоже никто не уполномочил, сама сообразила. Короче, обе хороши.
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19k
Роберт Шекли 40 минут назад
Зачем было скандалить?
Надо просто зафиксировать на камеру время, отказ выдачи посылки и отправить в службу поддержки
Штраф за преждевременное закрытие 20-50 тыс. (не знаю сколько в WB) быстро приводит в чувство
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19k
SandMANn Час назад
Клипы посмотрел и по поводу «номер руководителя дайте» что-то вспомнилось фраза из фильма времён СССР (не помню название, но в мою детскую память кадры с Ролланом Быковым врезалось конкретно)
Ссылка youtu.be
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3k
Максим Макашев Час назад
появился новый тренд - ПОСЫЛКУ МНЕ ВЫДАЙ, ТВАРЬ!
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70k
doker 2 часа назад
Озоновый слой растёт...
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August

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