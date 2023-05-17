Оригинальные заставки из серии «Ожившие картины», выходившие на «РТР» в 1997 г.

FISHKINET
Европейская демократия в действии Европейская демократия в действии В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе" В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на... Преображения в стиле "До и после" от людей, которые сбросили лишний вес Преображения в стиле "До и после" от людей, которые сбросили... 16 дотошных людей, которые вышли на новый уровень организации и хранения вещей в доме 16 дотошных людей, которые вышли на новый уровень организации и... Китаец пробует сюрстрёмминг Китаец пробует сюрстрёмминг Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма" Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма" Весёлый фокус с летающим лимоном Весёлый фокус с летающим лимоном В Тамбове неизвестные среди ночи украли из ТЦ целый банкомат с 5 миллионами В Тамбове неизвестные среди ночи украли из ТЦ целый банкомат с 5... 20 интересных фотографий и фактов с просторов Сети 20 интересных фотографий и фактов с просторов Сети Что за странные шпаги были в советском фильме о трёх мушкетёрах Что за странные шпаги были в советском фильме о трёх мушкетёрах Штат Вашингтон против Лидии Фэрчайлд: так ли правдив ДНК-тест Штат Вашингтон против Лидии Фэрчайлд: так ли правдив ДНК-тест Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Удаление осколков сильным магнитом Удаление осколков сильным магнитом Забавные объявления и надписи, глядя на которые очень сложно пройти мимо, не улыбнувшись Забавные объявления и надписи, глядя на которые очень сложно... Преступление и наказание: в Питере поймали грабителя, напавшего на 84-летнюю блокадницу Преступление и наказание: в Питере поймали грабителя, напавшего на... 30 крайне странных обложек ретро-альбомов 30 крайне странных обложек ретро-альбомов Верховный суд России обязал осуждённых за убийство покрывать все расходы на похороны жертвы Верховный суд России обязал осуждённых за убийство покрывать все... Семакау — мусорное чудо Сингапура Семакау — мусорное чудо Сингапура Дольф Лундгрен уже восемь лет борется с раком Дольф Лундгрен уже восемь лет борется с раком
Оригинальные заставки из серии «Ожившие картины», выходившие на «РТР» в 1997 г.

Оригинальные заставки из серии «Ожившие картины», выходившие на «РТР» в 1997 г.

Автор:
17 мая 2023 15:55
Метки: РТР   заставка   ностальгия   
700
1
1
Ощущение, что это было недавно...

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: РТР   заставка   ностальгия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Сибиряк 41 минуту назад
Социальная реклама интереснее была. До сих пор в тему всё!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQB_k9DumlTvqUulNUCxksCxBPDYe_M5jhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLQB_k9DumlTvqUulNUCxksCxBPDYe_M5j
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Ваня 6 минут назад
это было круто... побольше надо сейчас такого на экраны телевизоров, вместо всякого говна...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Андрей А 7 минут назад
Всемирная история. Банк "Империал"
Все ролики
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Serg2001 17 минут назад
А ведь классно же было и придумано и снято!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Мах Полчаса назад
Без всякого ИИ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Вася Полчаса назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
dotcomma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

116233



Другие посты автора
Европейская демократия в действии
Европейская демократия в действии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Войдите в положение

Популярные теги
#фото#интересно#автомир#интересное#аварии#в мире#знаменитости#люди#Россия#улыбнуло
#Юмор#автомобили#машина#позитив#США#подборка#кино#СССР#до и после#Автовсячина
#Прикол#животные#ДТП#история#авто аварии#факты#забавно#шоу бизнес#Китай#Реакция
Миниатюрный бизнес-смартфон Oukitel K16 Миниатюрный бизнес-смартфон Oukitel K16 Редкий предмет советской эпохи Редкий предмет советской эпохи «Бывает ли тоска по Родине?»: Макаревич рассказал, что думает о ностальгии, жизни в Израиле и возвращении в Россию «Бывает ли тоска по Родине?»: Макаревич рассказал, что думает о ностальгии, жизни в Израиле и... Окно в 90-е: редкие снимки, передающие дух того непростого времени Окно в 90-е: редкие снимки, передающие дух того непростого времени Это была другая жизнь: тёплые кадры из СССР, которые вызывают ностальгию Это была другая жизнь: тёплые кадры из СССР, которые вызывают ностальгию Таких больше не делают: умопомрачительные красавицы из СССР Таких больше не делают: умопомрачительные красавицы из СССР

На что жалуетесь?

Вернуться