Оригинальные заставки из серии «Ожившие картины», выходившие на «РТР» в 1997 г.

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Метки: РТР заставка ностальгия
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLQB_k9DumlTvqUulNUCxksCxBPDYe_M5jhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLQB_k9DumlTvqUulNUCxksCxBPDYe_M5j