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Редкий предмет советской эпохи

Редкий предмет советской эпохи

Автор:
01 мая 2023 12:04
Сообщество : СССР
Метки: СССР   заварка   ностальгия   подарок   посуда   традиция   хранение   чай   чайница   ёмкость   
1755
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Во многих домах и квартирах продолжают оставаться предметы из прошлого – простые, добротные, вызывающие ностальгию. Это элементы интерьера, посуда, игрушки и не только.

Посуда в СССР, кажется, предстала собой образец простоты и лаконичности. Но были в этой категории редкие даже по тем временам предметы. Как этот – по виду, вроде, графин, штоф или ваза. Но на самом деле это чайница.

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Хотя культура чаепития была и остаётся неотъемлемой составляющей жизни, всё же производители и продавцы чая старались, что называется, популяризовать продукцию и привлечь к ней внимание потребителей. В том числе за счёт эстетической составляющей.

Ведь гораздо приятнее хранить заварку в изящной фарфоровой, стеклянной, хрустальной или даже серебряной ёмкости, нежели в безликой фабричной упаковке.

Использовали для хранения и практичные жестяные коробки, в которых продавался чай: просто пересыпали в коробочку новую партию. А чайниц как таковых в быту было мало. Обычно они попадали в дом в составе чайного сервиза. Иногда – как подарок или памятная вещь, полученная в наследство. А специально их покупатели не так часто.

Хотя советская промышленность выпускала их в довольно широком ассортименте, из разных материалов, различных форм и способов декорирования. Объединяющей чертой было одно: плотно прилегающая или завинчивающаяся крышка, необходимая для сохранения аромата чайных листьев. Диаметр горлышка позволял набирать заварку чайной ложкой

А у вас была такая ёмкость? Рады были бы сейчас получить чайницу в подарок?

Источник:

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Метки: СССР   заварка   ностальгия   подарок   посуда   традиция   хранение   чай   чайница   ёмкость   
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4  комментария
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13k
котегRUS Час назад
только сейчас вспомнил что чай у нас всегда хранился в фарфоровых чайницах..
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1k
niva_alex 10 минут назад
Они и севйчас производятся и продаются.
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19k
Виталий Касандров 44 минуты назад
У нас хранился в мальцевского стекла стеклянной чайнице товарищества Перлова и С.
И еще в жестяной коробке товарищества Абрикосов и С.
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48k
Мойша Час назад
Нет. Не хотел - у меня их три.
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