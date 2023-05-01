Редкий предмет советской эпохи

Использовали для хранения и практичные жестяные коробки, в которых продавался чай: просто пересыпали в коробочку новую партию. А чайниц как таковых в быту было мало. Обычно они попадали в дом в составе чайного сервиза. Иногда – как подарок или памятная вещь, полученная в наследство. А специально их покупатели не так часто.