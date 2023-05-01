Редкий предмет советской эпохи

Во многих домах и квартирах продолжают оставаться предметы из прошлого – простые, добротные, вызывающие ностальгию. Это элементы интерьера, посуда, игрушки и не только.
Посуда в СССР, кажется, предстала собой образец простоты и лаконичности. Но были в этой категории редкие даже по тем временам предметы. Как этот – по виду, вроде, графин, штоф или ваза. Но на самом деле это чайница.
Хотя культура чаепития была и остаётся неотъемлемой составляющей жизни, всё же производители и продавцы чая старались, что называется, популяризовать продукцию и привлечь к ней внимание потребителей. В том числе за счёт эстетической составляющей.
Ведь гораздо приятнее хранить заварку в изящной фарфоровой, стеклянной, хрустальной или даже серебряной ёмкости, нежели в безликой фабричной упаковке.
Использовали для хранения и практичные жестяные коробки, в которых продавался чай: просто пересыпали в коробочку новую партию. А чайниц как таковых в быту было мало. Обычно они попадали в дом в составе чайного сервиза. Иногда – как подарок или памятная вещь, полученная в наследство. А специально их покупатели не так часто.
Хотя советская промышленность выпускала их в довольно широком ассортименте, из разных материалов, различных форм и способов декорирования. Объединяющей чертой было одно: плотно прилегающая или завинчивающаяся крышка, необходимая для сохранения аромата чайных листьев. Диаметр горлышка позволял набирать заварку чайной ложкой
А у вас была такая ёмкость? Рады были бы сейчас получить чайницу в подарок?
Источник:
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И еще в жестяной коробке товарищества Абрикосов и С.