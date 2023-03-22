«Бывает ли тоска по Родине?»: Макаревич рассказал, что думает о ностальгии, жизни в Израиле и возвращении в Россию

Гастролей и денег стал заметно меньше, но музыканта это не смущает.
В прошлом году Андрей Макаревич* вместе с молодой женой отправился в Израиль. Дал там несколько концертов, раскритиковал Россию и решил пока пожить на святой земле.
За его высказывания, Макаревича признали в России иноагентом. Он пытался оспорить это решение, но суд его иск отклонил. Кстати, многие считают, что слово «иноагент» не имеет никакого значения, просто формальность. Не совсем. Например - рэпер Моргенштерн*. Его тоже признали иностранным агентом и доходы сразу упали, в 2021 музыкант заработал на рекламных интеграциях 126 миллионов рублей. Это без учёта публичных концертов и корпоративов. А в 2022-м - 24 миллиона. Статус иноагента отпугнул большинство рекламодателей и Моргенштерн потерял 80% дохода.
Какой заработок сейчас у Макаревича - неизвестно. Но 69-летний музыкант считает, что всё в порядке.
Я тут совершенно разучился носить одежду. Она тут не нужна. Здесь нет пафоса — в чем сегодня выйти? Ой, там же будут все. Ты же артист. Этого нет вообще. Я не Киркоров, конечно, но в России понимал, что будут фотографировать. А здесь просто шорты надел и пошел. Кайф!
А когда его спросили: «Бывает ли тоска по родине? Ощущение, что в отрыве от родных мест?» Андрей Вадимович поделился:
Нет. Абсолютно. Не знаю почему. Понимаете в чем дело, если бы я сидел совсем лишенный возможности что-либо делать, наверное, это была бы тоска не по родине, а по делу. Сейчас там нет возможности им заниматься. Чего тосковать? Здесь все время светит солнце. Я это высоко ценю, потому что я человек природозависимый. Просыпаюсь, а за окном дождь со снегом — жить не хочется. А здесь классно. Это влияет на настроение.
По всей видимости, в обозримом будущем Макаревич возвращаться не планирует.
*Андрей Макаревич признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022.
*Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.
Источник:
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И таки да, я что то не заметил, что бы он Израиль критиковал за постоянную войну с соседями..
Ой, вей. Самое главное для Андрейши - он у себя на родине. Он дышит воздухом Израиля, видит вокруг родные лица с пейсиками. В России Андрейша сильно страдал, но держался - деньги то надо зарабатывать. А на Земле Обетованной он счастлив, чего и вам желает. Таки да.
Да потому, что сегодня родина Макарэвича таки там, где он "просто шорты надел и пошел"... и это уж точно не Москва
Андрей Вадимович поделился: "Нет. Абсолютно. Не знаю почему".
Порода такая – *ид обыкновенный.
За вытаскивание говна на свет божий (более того – двух говен) – минус, однозначно.