«Бывает ли тоска по Родине?»: Макаревич рассказал, что думает о ностальгии, жизни в Израиле и возвращении в Россию

А когда его спросили: «Бывает ли тоска по родине? Ощущение, что в отрыве от родных мест?» Андрей Вадимович поделился:

Нет. Абсолютно. Не знаю почему. Понимаете в чем дело, если бы я сидел совсем лишенный возможности что-либо делать, наверное, это была бы тоска не по родине, а по делу. Сейчас там нет возможности им заниматься. Чего тосковать? Здесь все время светит солнце. Я это высоко ценю, потому что я человек природозависимый. Просыпаюсь, а за окном дождь со снегом — жить не хочется. А здесь классно. Это влияет на настроение.