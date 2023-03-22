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«Бывает ли тоска по Родине?»: Макаревич рассказал, что думает о ностальгии, жизни в Израиле и возвращении в Россию

«Бывает ли тоска по Родине?»: Макаревич рассказал, что думает о ностальгии, жизни в Израиле и возвращении в Россию

Автор:
22 марта 2023 16:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #моргенштерн   АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ   Израиль   заработок   критика   ностальгия   тоска   
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Гастролей и денег стал заметно меньше, но музыканта это не смущает.

В прошлом году Андрей Макаревич* вместе с молодой женой отправился в Израиль. Дал там несколько концертов, раскритиковал Россию и решил пока пожить на святой земле.

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За его высказывания, Макаревича признали в России иноагентом. Он пытался оспорить это решение, но суд его иск отклонил. Кстати, многие считают, что слово «иноагент» не имеет никакого значения, просто формальность. Не совсем. Например - рэпер Моргенштерн*. Его тоже признали иностранным агентом и доходы сразу упали, в 2021 музыкант заработал на рекламных интеграциях 126 миллионов рублей. Это без учёта публичных концертов и корпоративов. А в 2022-м - 24 миллиона. Статус иноагента отпугнул большинство рекламодателей и Моргенштерн потерял 80% дохода.

Какой заработок сейчас у Макаревича - неизвестно. Но 69-летний музыкант считает, что всё в порядке.

Я тут совершенно разучился носить одежду. Она тут не нужна. Здесь нет пафоса — в чем сегодня выйти? Ой, там же будут все. Ты же артист. Этого нет вообще. Я не Киркоров, конечно, но в России понимал, что будут фотографировать. А здесь просто шорты надел и пошел. Кайф!

А когда его спросили: «Бывает ли тоска по родине? Ощущение, что в отрыве от родных мест?» Андрей Вадимович поделился:

Нет. Абсолютно. Не знаю почему. Понимаете в чем дело, если бы я сидел совсем лишенный возможности что-либо делать, наверное, это была бы тоска не по родине, а по делу. Сейчас там нет возможности им заниматься. Чего тосковать? Здесь все время светит солнце. Я это высоко ценю, потому что я человек природозависимый. Просыпаюсь, а за окном дождь со снегом — жить не хочется. А здесь классно. Это влияет на настроение.

По всей видимости, в обозримом будущем Макаревич возвращаться не планирует.

*Андрей Макаревич признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022.

*Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

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Метки: #моргенштерн   АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ   Израиль   заработок   критика   ностальгия   тоска   
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51  комментарий
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8k
Copycat 2 часа назад
спасибо не надо)
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29k
Владимир 42 секунды назад
Какая ц него нахрен родина, он просто мразь!
И таки да, я что то не заметил, что бы он Израиль критиковал за постоянную войну с соседями..
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13k
Пук Минуту назад
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4k
Igor Pan 4 минуты назад
И ни один из кричащих тут патриетов не видит, что Макаревич вовсе не "государство критикует", а всего лишь его правительство, развязавшее кровавую войну. Что ж с вами сделали, люди?
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102
PsyDoza Frankenschpökel Igor Pan 55 секунд назад
Всё они видят. Но инстинкты разум заменили. На кого следующего скомандуют "Фас", на того и будут тявкать
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61k
hpgjzsorqzo4 10 минут назад
У жидов родины нет , где жопа в тепле там и родина...
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5k
Frank Borman 10 минут назад
Гастролей и денег стал заметно меньше, но музыканта это не смущает.

Ой, вей. Самое главное для Андрейши - он у себя на родине. Он дышит воздухом Израиля, видит вокруг родные лица с пейсиками. В России Андрейша сильно страдал, но держался - деньги то надо зарабатывать. А на Земле Обетованной он счастлив, чего и вам желает. Таки да.
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18k
Александр 20 минут назад
Нет пафоса и без разницы в чём выйти, просто всем пофиг на него, плевать с высокого минарета
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43k
Валерий 20 минут назад
а ведь во время второй мировой таких просто расстреливали да и делов то, а сейчас зачем то рассказы о них пишут
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7k
SandMANn 20 минут назад
"А когда его спросили: «Бывает ли тоска по родине"? "Нет. Абсолютно. Не знаю почему".
Да потому, что сегодня родина Макарэвича таки там, где он "просто шорты надел и пошел"... и это уж точно не Москва
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10k
Vampire 21 минуту назад
Одно дело, когда не любишь зиму и едешь в тёплый Израиль, совсем другое - когда из "агрессивной" России уезжаешь в Израиль, который дня не прожил, чтоб не напасть на соседей. Короче, Андрюсик - [мат].
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18k
Дмитрий 22 минуты назад
Не стоит прогибаться под изменчивый мир...

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99
Дело 23 минуты назад
...надел шорты, и всё... ты там найух никому не нужен, кто там тебя знает, баба алла, да максимка алкин, скучаешь без журналистов, интервью, внимания... ну и скучай дальше, еврейский патриот.
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28k
Ваня 23 минуты назад
ему дали направление, вот пусть и пистует...

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22k
Сталкер Полчаса назад
«Бывает ли тоска по родине? Ощущение, что в отрыве от родных мест?»
Андрей Вадимович поделился: "Нет. Абсолютно. Не знаю почему".

Порода такая – *ид обыкновенный.
За вытаскивание говна на свет божий (более того – двух говен) – минус, однозначно.
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4k
Старичок Полчаса назад
попытка состряпать хорошую мину при плохой игре.
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1k
Nick Полчаса назад
Не пойму, чё вы с этим Макаром носитесь ? Завидуете чтоль ему ? Да тьфу на него три раза
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10k
Григорий Бабкин 37 минут назад
Когда уже начнут банить за рекламу этих говноедов?
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3k
Anatoly Tananykhin 38 минут назад
Можно порадоваться за Макаревича, ведь риск рака кожи у него вырос кратно))))
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1k
ОТДЕЛ К 38 минут назад
Из поста понятно, что дед хреново ушёл на пенсию, нежели он себе представлял.
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10k
Григорий Бабкин 39 минут назад
Комментарий к фото
А от кого сын то?
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45k
Соломей 39 минут назад
не стоит прогибаться под изменчивы мир...
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