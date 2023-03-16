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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7359 постов • 861 подписчик подписаться
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Красотки 70-х, 80-х и 90-х, которые стали эталонами сексуальности своего времени

Красотки 70-х, 80-х и 90-х, которые стали эталонами сексуальности своего времени

Автор:
16 марта 2023 09:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   воспоминания   звёзды   красота   модели   ностальгия   шоу бизнес   
2571
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Перед вами женщины, которые по праву вошли в историю моды, красоты и сексуальности. Какое десятилетие вам ближе? Признавайтесь!

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Метки: актриса   воспоминания   звёзды   красота   модели   ностальгия   шоу бизнес   
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11  комментариев
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59k
Александр 19 минут назад
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3k
Вячеслав Полчаса назад
Клава Шиффер шикарна.
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411
Takerey Вячеслав Полчаса назад
Пральна говорить Клава Рубероид!
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6k
Компьютер DELL монитором 52 минуты назад
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122
Lev A. Компьютер DELL монитором Полчаса назад
Экие у вас пристрастия....своеобразные)))
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28k
Levyathan Час назад
Какой-то своеобразный список, не тутошний. Из 14-ти знаю только шестерых.
А вот что Кортни Кокс-эталон сексуальности, это меня сильно удивило. Разве что для Чендлера Бинга.
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5k
Frank Borman 2 часа назад
Сейчас они уже все бабушки, с сиськами до пупка, морщинами и целлюлитом. А некоторые уже и на кладбище. Sic transit gloria mundi.
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411
Takerey Frank Borman Полчаса назад
Эт да. Но, справедливости ради, и письки, которые активно на них теребонькались в те времена, тоже уже не торт
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