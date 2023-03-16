Красотки 70-х, 80-х и 90-х, которые стали эталонами сексуальности своего времени

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Перед вами женщины, которые по праву вошли в историю моды, красоты и сексуальности. Какое десятилетие вам ближе? Признавайтесь!
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7. Кэти Айрленд - американская модель и актриса. В 80-х блестала на обложках журналов, а сегодня владеет многомиллионной компанией
9. Безупречная Джиа Каранджи стала одной из первых в мире моделей, решившихся на эротические съемки, 80-е
10. Одри Ландерс — американская актриса и певица, наиболее известная по своей роли Эфтон Купер в телесериале «Даллас», 80-е
13. Кортни Кокс — американская актриса кино и телевидения, кинорежиссёр и кинопродюсер, 90-е
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А вот что Кортни Кокс-эталон сексуальности, это меня сильно удивило. Разве что для Чендлера Бинга.