27 мифов и заблуждений, которые оказались на редкость живучими

Некоторые истории звучат слишком нереально, чтобы быть правдой. По крайней мере, так думают те, кто в них не верит и считает выдумкой, обманом или попросту легендой. Вот несколько примеров конспирологических теорий и всяческих суеверий — решайте сами, принять их за чистую монету или усомниться.
1. Земля плоская, и из космоса она кажется «шариком» только из-за того, что гравитация искажает свет
3. Все мировые лидеры, члены королевской семьи, важные люди — рептилоиды (теория британского конспиролога Дэвида Айка)
4. Киты управляют погодой и являются причиной глобального потепления, потому что на их движения влияют океанские течения и воздушные потоки
5. Если у вас в водительских правах стоит отметка «донор органов», скорая помощь позволит вам умереть, чтобы забрать ваши органы
Скажите это шумерам!
9. Бретарианство (солнцеедение). Идея о том, что люди могут жить без еды, и всё, что нам действительно нужно для выживания, — это кислород и солнечная энергия в качестве пищи
Похоже на индийскую притчу, не лишённую изящества.
11. Если вас ограбят у банкомата, нужно ввести свой PIN-код задом наперёд. Это позволит вам снимать деньги как обычно, но «предупредит» полицию, которая немедленно отправит к вам патрульную машину
12. Облака в небе ненастоящие. Они всего лишь плод нашего воображения, потому что «правительство промывает всем мозги», заставляя думать, что облака существуют
15. Если спать с включённым вентилятором, можно задохнуться во сне. Потому что лопасти разрезают воздух, создавая щели (корейский городской миф)
16. Иллюминаты ежегодно получают два трупа и помещают их в баки с кока-колой. Затем они используют их для ферментации кока-колы и продают её людям, чтобы их контролировать
20. Китайский фастфуд — это просто способ сделать американцев толще, чтобы легче было их завоевать
22. Власти специально закопали динозавров в землю, чтобы дискредитировать религию и доказать эволюцию
24. Если у вас новорожденный ребёнок, нужно избавиться от кошки в доме, потому что она заберётся в кроватку и ребёнок может задохнуться
25. Если у вас есть спутниковая навигация/GPS, это означает, что правительство шпионит за вами и может контролировать вашу машину
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 15 фотобомб от животных, которые внезапно внедрились на фото
- Рекламные гении, шагнувшие далеко вперёд в вопросе создания рекламы
- Люди, которые облажались с интернет-покупками
- 30 напоминаний, почему нужно проверять фон, когда делаешь селфи
- 18 забавных ценников, улучшающих настроение
И отдельно отмечу:
"Киты управляют погодой и являются причиной глобального потепления, потому что на их движения влияют океанские течения и воздушные потоки"???
Т.е. кто-то считает, что киты управляют погодой потому, что погода управляет их движениями?
Это кто писал?
- Я - русский военный корабль, приказываю вам сдаться.
- Иди нах, русский военный корабль.