27 мифов и заблуждений, которые оказались на редкость живучими

Некоторые истории звучат слишком нереально, чтобы быть правдой. По крайней мере, так думают те, кто в них не верит и считает выдумкой, обманом или попросту легендой. Вот несколько примеров конспирологических теорий и всяческих суеверий — решайте сами, принять их за чистую монету или усомниться.