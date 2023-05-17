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27 мифов и заблуждений, которые оказались на редкость живучими

27 мифов и заблуждений, которые оказались на редкость живучими

Автор:
17 мая 2023 15:35
Сообщество : Юмор
Метки: Конспирология   Юмор   забавно   заблуждения   кому верить   мифы   суеверия   теории заговора   
1881
28

Некоторые истории звучат слишком нереально, чтобы быть правдой. По крайней мере, так думают те, кто в них не верит и считает выдумкой, обманом или попросту легендой. Вот несколько примеров конспирологических теорий и всяческих суеверий — решайте сами, принять их за чистую монету или усомниться.

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Скажите это шумерам!


Похоже на индийскую притчу, не лишённую изящества.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Конспирология   Юмор   забавно   заблуждения   кому верить   мифы   суеверия   теории заговора   
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16  комментариев
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12k
Shtoppi Час назад
это не мифы, а бред сумасшедшего.
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11k
Zемляк 5 минут назад
Бред про китов, это черемуха и дубы погодой управляют. Все же знают, почему в мае похолодания
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18k
Вася 14 минут назад
ещё скажите, что Деда Мороза не существует..
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110
EDRENA ZA NOGU Вася 4 минуты назад
За Деда Мороза не надо. Сам был два раза Дедом Морозом, домой на бровях приползал и борода сбоку... Утром лупился на Снегурку, пытаясь вспомнить её имя.
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9k
Garpia121 18 минут назад
Занятно, перемешать в одну кучу откровенный бред, и факты так и не получившие вразумительного опровержения.
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13k
Кот Скрипалей 19 минут назад
Статья наглядно показывает, что коментарии "фишкян" интереснее самой статьи.
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7k
sedoisever Полчаса назад
Мифы? Собрать в кучу приметы, городские легенды, детские страшилки и откровенный бред и назвать это "живучими мифами и заблуждениями"?
И отдельно отмечу:
"Киты управляют погодой и являются причиной глобального потепления, потому что на их движения влияют океанские течения и воздушные потоки"???
Т.е. кто-то считает, что киты управляют погодой потому, что погода управляет их движениями?
Это кто писал?
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30k
Ego sum qui sum 52 минуты назад
это не заблуждения, это идиотизм
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19k
Александр 58 минут назад
Запихнул сказку про луну среди бреда, очень ловко.
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14
Al908 59 минут назад
Ну высадка на Луну вполне себе миф
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372
Александр Час назад
11 - Что делать если пин код 6446?
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3k
Мочи свиней! Час назад
Миф, в который верят дэбилы:
- Я - русский военный корабль, приказываю вам сдаться.
- Иди нах, русский военный корабль.
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9k
Борис Карабанов Час назад
А первый пункт здесь причём, если речь идёт о мифах?
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