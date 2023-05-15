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15 смешных отзывов, которые точно стоит прочесть

15 смешных отзывов, которые точно стоит прочесть

Автор:
15 мая 2023 15:41
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   забавно   идиоты   отзывы   отзывы на товар   смешные отзывы   
5334
17

Прежде, чем заказывать какой-то товар или идти на процедуру, люди обычно читают не только характеристики, но ещё и отзывы других, кто уже успел проверить на личном опыте. Порой комментарии даже круче, чем сам товар!

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А вы пишите отзывы на товары или услуги?

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Метки: Прикол   Юмор   забавно   идиоты   отзывы   отзывы на товар   смешные отзывы   
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Wertos Час назад
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Bayker 3 минуты назад
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Bayker 5 минут назад
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Bayker 6 минут назад
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0
Penis Canis 22 минуты назад
"А вы пишите отзывы на товары или услуги?"

Кукурузина, а это вопрос или указание?
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10k
Бритва Полчаса назад
жужит но не молит, чёртов писесос.
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14k
Роман 39 минут назад
Я тоже, бывает, юморю
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21
Star Lord 45 минут назад
Фото №8. "...приложение не скачивается без интернета..."
Поколение тиктокеров...
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12k
Krapiv 47 минут назад
надо эти салфетки купить
остальное, надеюсь, приложится
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21k
Davy Jones Час назад

Не, ну а как он хотел, сервис то рассчитан на массового потребителя, а он хотел чтобы девушка показывала услуги единолично ему
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Спелая кукурузинка

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