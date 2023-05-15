15 смешных отзывов, которые точно стоит прочесть

5334
17
Прежде, чем заказывать какой-то товар или идти на процедуру, люди обычно читают не только характеристики, но ещё и отзывы других, кто уже успел проверить на личном опыте. Порой комментарии даже круче, чем сам товар!
×
×
А вы пишите отзывы на товары или услуги?
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 фотобомб от животных, которые внезапно внедрились на фото
- 16 номинантов на премию «лентяй года», которые отказались нормально выполнить свою работу
- 18 забавных ценников, улучшающих настроение
- Каким был бы Флаундер из новой «Русалочки» у других режиссёров
- 14 колоритных кадров, на которых отсутствует логика, зато есть юмор
Новости партнёров
реклама
Кукурузина, а это вопрос или указание?
Поколение тиктокеров...
остальное, надеюсь, приложится
Не, ну а как он хотел, сервис то рассчитан на массового потребителя, а он хотел чтобы девушка показывала услуги единолично ему