В Воронеже клиентке ресторана выставили счет на 2 тыс. рублей за фото букета

Фотография собственного букета в итальянском ресторане в центре Воронежа обернулась для посетительницы отдельной строкой в чеке. За фотосессию цветочков гостья ресторана заплатила больше, чем за свой обед. Воронежско-итальянское ценообразование.
Незамысловатый обед в итальянском ресторане Воронежа может стоить вам хорошей зарплаты за день. Девушка пришла в заведение, чтобы перекусить и заказала суп из спаржи за 580 руб. и лимонад "Красный апельсин" за 320 руб. по вполне себе московским ценам.
Но раскошелиться ей пришлось не только за обед.
Расслабившись и потеряв бдительность в итальянских интерьерах, жительница Воронежа сфотографировала красивый букет, который принесла с собой, так как ей его подарили ранее.
Коробка с цветами, судя по фото, выложенному в запрещеннограмм, была запечатлена смартфоном на соседнем стуле.
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Каково же было удивление девушки, когда в чеке, кроме супа и лимонада она увидела строку "фотосессия".
Памятное фото букета администрация ресторана оценила в сумму 2 тысячи рублей.
"Смотрите, если вас вдруг решит сфотографировать подруга в этом ресторане - это стоит денег", — шутит пострадавшая.
Однако гламурно...
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В самом Sentimento заявили, что девушки пиарятся. В ресторане уверяют, что жительницы устроили целенаправленную фотосессию и согласились оплатить её.
«В нашем ресторане согласно регламенту стоимость проведения фотосессии составляет 2 000 рублей. В эту сумму мы предоставляем гостям два кофе, два десерта. Проводятся такие фотосессии по предварительной договоренности, что было озвучено девушкам и с чем они полностью согласились. Счёт им был предоставлен. Они забрали с собой десерты и кофе.
Пожалуйста, сидите за столом, кушайте, фотографируетесь, ресторан совершенно не противится этим вещам, наоборот, мы только за. Но у этой девушки есть своя фотостудия и цветочный магазин, и приносить оттуда свои цветы, располагаться на всех столах и снимать скатерти, прийти сюда целенаправленно для фотографирования – естественно, это услуга платная. Мы предоставили ей чек, регламент. Блогеры сейчас так действуют, им хочется попиариться, и они пиарятся на чём попало».
Сама девушка уверяет, что букет ей подарили, и сделала она всего несколько снимков цветов в коробке.
Официант не мог придумать повод для знакомства?
не проканало вычеркиваем
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А вообще я считаю нормальным, что рестораны наживаются на всяких ТП-шках, которым надо создать иллюзию "красивой жизни" во всяких там ин-сто-граммах
Два... Десятка порций.