FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7248 постов • 1008 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Воронеже клиентке ресторана выставили счет на 2 тыс. рублей за фото букета

В Воронеже клиентке ресторана выставили счет на 2 тыс. рублей за фото букета

Автор:
17 мая 2023 13:38
Сообщество : Жить в России
Метки: букет   воронеж   ресторан   фотосессия   цены   чек   
4095
1
1

Фотография собственного букета в итальянском ресторане в центре Воронежа обернулась для посетительницы отдельной строкой в чеке. За фотосессию цветочков гостья ресторана заплатила больше, чем за свой обед. Воронежско-итальянское ценообразование.

Незамысловатый обед в итальянском ресторане Воронежа может стоить вам хорошей зарплаты за день. Девушка пришла в заведение, чтобы перекусить и заказала суп из спаржи за 580 руб. и лимонад "Красный апельсин" за 320 руб. по вполне себе московским ценам.

Но раскошелиться ей пришлось не только за обед.

Расслабившись и потеряв бдительность в итальянских интерьерах, жительница Воронежа сфотографировала красивый букет, который принесла с собой, так как ей его подарили ранее.

Коробка с цветами, судя по фото, выложенному в запрещеннограмм, была запечатлена смартфоном на соседнем стуле.


Каково же было удивление девушки, когда в чеке, кроме супа и лимонада она увидела строку "фотосессия".

Памятное фото букета администрация ресторана оценила в сумму 2 тысячи рублей.

"Смотрите, если вас вдруг решит сфотографировать подруга в этом ресторане - это стоит денег", — шутит пострадавшая.

Однако гламурно...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: букет   воронеж   ресторан   фотосессия   цены   чек   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
52  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
384
RDV 3 часа назад
слать их накуй, если будут борзеть вызывать полицию)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
3k
Andrew_Nice 19 минут назад
Ну вообще-то есть нюанс...! И Ресторан уже прокомментировал произошедшее:

В самом Sentimento заявили, что девушки пиарятся. В ресторане уверяют, что жительницы устроили целенаправленную фотосессию и согласились оплатить её.

«В нашем ресторане согласно регламенту стоимость проведения фотосессии составляет 2 000 рублей. В эту сумму мы предоставляем гостям два кофе, два десерта. Проводятся такие фотосессии по предварительной договоренности, что было озвучено девушкам и с чем они полностью согласились. Счёт им был предоставлен. Они забрали с собой десерты и кофе.

Пожалуйста, сидите за столом, кушайте, фотографируетесь, ресторан совершенно не противится этим вещам, наоборот, мы только за. Но у этой девушки есть своя фотостудия и цветочный магазин, и приносить оттуда свои цветы, располагаться на всех столах и снимать скатерти, прийти сюда целенаправленно для фотографирования – естественно, это услуга платная. Мы предоставили ей чек, регламент. Блогеры сейчас так действуют, им хочется попиариться, и они пиарятся на чём попало».

Сама девушка уверяет, что букет ей подарили, и сделала она всего несколько снимков цветов в коробке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kra Полчаса назад
Ничо не понятно!..
Официант не мог придумать повод для знакомства?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Гулевич 36 минут назад
видать это чаевые туда вкл.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Умница-красавица Час назад
Если заранее согласованная фотосессия, как тут пишут, то это говно а не фотосессия. Какие-то кривые съёмки непоймичего в коробке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
546
Нестеров Антон Час назад
А что за пункт в счете - проканало 2000 тыщи
не проканало вычеркиваем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83k
grigori80 Час назад
ну, и чем закончилось???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Vital Idol 2 часа назад
минус, пост пиз*деж!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Anners 2 часа назад
3,14здёжжжжжь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Влад 2 часа назад
И,кстати, для инстадур. Есть правила этикета и цветы в упаковке не дарят, ни в какой.
.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
XAHsolo 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
russger 2 часа назад
Кто-то пздит или недоговаривает _-_
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Zhora 2 часа назад
На местных воронежских ресурсах уже постили подробности. "Фотосессия" была по договорённости, в неё также входят 2 кофе и 2 кексика. И они всё оплатили без вопросов, а угощение забрали с собой. А это постят просто ради хайпа.

А вообще я считаю нормальным, что рестораны наживаются на всяких ТП-шках, которым надо создать иллюзию "красивой жизни" во всяких там ин-сто-граммах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
fin4all 2 часа назад
А в меню это было? иначе, навязанная услуга. Но в принципе, это жесть, и верх дебилизма. Фоточки в соцсетях с тегами о заведении этож бесплатная реклама!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
BiZ 2 часа назад
пиьдоболка с крашенными ногтями
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
283
устал я от вас 2 часа назад
Если в меню есть такое, то всё вполне законно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Руслан 2 часа назад
Прошмандовка, готовая на всё ради пиара
Со своим фотографом, по заранее согласованному с администрацией заведения сценарию всё сделала, а потом выдаёт инфу так, что для неё это неожиданность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Natalia 2 часа назад
Какой-то питерский конь в Воронеже ресторан открыл?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
136
BadMax 3 часа назад
Надо было заказать коктейль Молотова.
Два... Десятка порций.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
909
ruslan d 3 часа назад
А с чего бы ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Макашев 3 часа назад
40 плюс 40 = рубль сорок. Спички не брали? Три пятьдесят...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 23 комментария
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

73494



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Коровкинг и скринжали: новая подборка каламбуров и лингвошуток
Коровкинг и скринжали: новая подборка каламбуров и лингвошуток
Финны возмущаются, что их перестали пускать в Россию покупать бензин
Финны возмущаются, что их перестали пускать в Россию покупать бензин
Набирающие популярность в сообществах
Названа тройка лучших автомобилей по параллельному импорту
Названа тройка лучших автомобилей по параллельному импорту
13-летняя американка жестоко избила маленькую акулу
13-летняя американка жестоко избила маленькую акулу
Европейская демократия в действии
Европейская демократия в действии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Войдите в положение

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#интересное#аварии#в мире#знаменитости#люди#Россия#улыбнуло
#Юмор#автомобили#машина#позитив#США#подборка#кино#СССР#до и после#Автовсячина
#Прикол#животные#ДТП#история#авто аварии#факты#забавно#шоу бизнес#Китай#Реакция
Миниатюрный бизнес-смартфон Oukitel K16 Миниатюрный бизнес-смартфон Oukitel K16 В поисках ковра: домашние фотосессии девушек, но уже без ворса В поисках ковра: домашние фотосессии девушек, но уже без ворса Верните нас в прошлое: с ностальгией о ценах из "другой" России Верните нас в прошлое: с ностальгией о ценах из "другой" России Хулиганы, которые избили баскетболиста ЦСКА, попытались откупиться и «замять дело» Хулиганы, которые избили баскетболиста ЦСКА, попытались откупиться и «замять дело» Пьяный воронежец выпал с 19 этажа и выжил Пьяный воронежец выпал с 19 этажа и выжил Кто придумал знаменитый салат “Цезарь” и почему он стал так популярен во времена сухого закона Кто придумал знаменитый салат “Цезарь” и почему он стал так популярен во времена сухого закона

На что жалуетесь?

Вернуться