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Хулиганы, которые избили баскетболиста ЦСКА, попытались откупиться и «замять дело»

Хулиганы, которые избили баскетболиста ЦСКА, попытались откупиться и «замять дело»

Автор:
03 мая 2023 16:05
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   ЦСКА   баскетболист   драка   задержание   компания   полиция   ресторан   спортсмен   
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Не вышло - сейчас с ними плотно общаются силовики.

В Москве избили спортсмена ЦСКА, Алексея Шведа: у него черепно-мозговая травма и перелом костей черепа. Сделали эти подвыпившие друзья - они сцепились со Шведом в ресторане и продолжили «разборку» на улице.

В результате баскетболист попал в больницу с ретроградной амнезией, переломом височной кости и эпидуральной гематомой.

Вот «интервью», избившие спортсмена дали его очевидцам инцидента сразу после драки:

Зачем нужно было прыгать на лежащего человека? Нет, я лежачих не бью.

А вот они же, но в отделении полиции. Как говорится, оцените разницу:

Он подошел и затронул меня, потом я взял его за кофту и сделал подсечку. Он приземлился на пол. Я посмотрел на его друга, который находился за мной, потому что я не чувствовал себя безопасно. Потом прилетел удар по Шведу из‑за моей спины.

Когда переросло в личное вызывание в сторону нас, в основном в сторону моего друга, он начал отвечать девушке, потом это услышал Швед, вышел и начал её защищать.

Также сообщают, что на следующее после нападения утро, спортсмену стали звонить нападавшие и их друзья. Якобы предлагали деньги, чтобы замять дело, и говорили: «С ноликами в цифре проблем не возникнет».

Естественно, Швед отказался, а всю компанию задержали полицейские. Теперь им светит до 10 лет тюрьмы.

Источник:

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Метки: Москва   ЦСКА   баскетболист   драка   задержание   компания   полиция   ресторан   спортсмен   
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19  комментариев
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9k
Том Сойер 2 часа назад
Без слов.....
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2k
integral11 23 минуты назад
А чего эти твари не такие боевые перед камерой? Чего не орут "Зарежем русских баранов!", "Я твой дом труба шатал!" и прочие "вопли обезьян"? Стоят мямлят какую - то хрень! Ау, джигиты - ослоебы, что с паялом?
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2k
integral11 Полчаса назад
Нерусь сраная! Почему этих тварей не отстреливают как бешенных собак?
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3k
leofox Полчаса назад
Мусор биологический......
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−16
User_1923894 Полчаса назад
Нужно Уничтожать тех, кто им регистрацию делает, поселяет их в городах, впускает в страны, где люди стремятся жить по Законам. Вы для Грязи с гор и со средней азии - Просто ДИЧЬ! Только Уничтожение чиновников, ответственных за миграционные процессы. И вообще, На@уя такая Власть?
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7k
Компьютер DELL монитором 40 минут назад
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1k
ruslan d 49 минут назад
истина где-то рядом , как всегда в таких ситуациях ...
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12k
harlamov 53 минуты назад
Короче классика.
Восемь кавказцев отмечает ДР друга и тут до них докопалась жена баскетболиста.
В итоге пока они ее успокаивали, вышел сам баскетболист и на всех напал.
Пока они ему такси вызывали, чтоб он культурно домой поехал, он споткнулся и упал.
Рафик невиновен, просто Шведу надо меньше пить.
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5k
sirv 54 минуты назад
Опять люди неизвестной национальности!!!!
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12k
Shtoppi Час назад
ё_банные обезьяны!!!!!!!
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7k
Дмитрий Час назад
Будет группа лиц, будет до 12 лет л/с. Дадут года по 3-4. Естественно если диагноз подтвердиться.....А вообще так вот абстрагируясь от ситуации, сколько народу пострадало из-за баб. Я сейчас не говорю, что в данном случае она там права=не права, но очень часто метут своим языком с мужиками дамы, а потом страдает ейный молодой(или не очень молодой) человек. А ещё когда пьяненькие..... Берегите себя.
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3k
Вовака 2 часа назад
Опять неназываемые.
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3k
Бровеносец в потёмках 2 часа назад
Судя по морде лица, третьего нормально поваляли при задержании ))
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