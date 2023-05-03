Хулиганы, которые избили баскетболиста ЦСКА, попытались откупиться и «замять дело»

Также сообщают, что на следующее после нападения утро, спортсмену стали звонить нападавшие и их друзья. Якобы предлагали деньги, чтобы замять дело, и говорили: «С ноликами в цифре проблем не возникнет».

Естественно, Швед отказался, а всю компанию задержали полицейские. Теперь им светит до 10 лет тюрьмы.