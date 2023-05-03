Хулиганы, которые избили баскетболиста ЦСКА, попытались откупиться и «замять дело»

Не вышло - сейчас с ними плотно общаются силовики.
В Москве избили спортсмена ЦСКА, Алексея Шведа: у него черепно-мозговая травма и перелом костей черепа. Сделали эти подвыпившие друзья - они сцепились со Шведом в ресторане и продолжили «разборку» на улице.
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В результате баскетболист попал в больницу с ретроградной амнезией, переломом височной кости и эпидуральной гематомой.
Вот «интервью», избившие спортсмена дали его очевидцам инцидента сразу после драки:
Зачем нужно было прыгать на лежащего человека? Нет, я лежачих не бью.
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А вот они же, но в отделении полиции. Как говорится, оцените разницу:
Он подошел и затронул меня, потом я взял его за кофту и сделал подсечку. Он приземлился на пол. Я посмотрел на его друга, который находился за мной, потому что я не чувствовал себя безопасно. Потом прилетел удар по Шведу из‑за моей спины.
Когда переросло в личное вызывание в сторону нас, в основном в сторону моего друга, он начал отвечать девушке, потом это услышал Швед, вышел и начал её защищать.
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Также сообщают, что на следующее после нападения утро, спортсмену стали звонить нападавшие и их друзья. Якобы предлагали деньги, чтобы замять дело, и говорили: «С ноликами в цифре проблем не возникнет».
Естественно, Швед отказался, а всю компанию задержали полицейские. Теперь им светит до 10 лет тюрьмы.
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Восемь кавказцев отмечает ДР друга и тут до них докопалась жена баскетболиста.
В итоге пока они ее успокаивали, вышел сам баскетболист и на всех напал.
Пока они ему такси вызывали, чтоб он культурно домой поехал, он споткнулся и упал.
Рафик невиновен, просто Шведу надо меньше пить.
Ну или еёйный.