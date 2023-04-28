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Кто придумал знаменитый салат “Цезарь” и почему он стал так популярен во времена сухого закона

Кто придумал знаменитый салат “Цезарь” и почему он стал так популярен во времена сухого закона

Автор:
28 апреля 2023 17:48
Сообщество : RealFishki
Метки: США   граница   мексика   ресторан   салат цезарь   соус   сухо закон   цезарь кардини   
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Тогда этот умелец и не предполагал, что его детище станет известно на весь мир.

Цезарь Кардини появился на свет 1896 году в большой семье - у него было 7 братьев и сестёр. Старшие из них уже уехали в Северную Америку, вскоре туда отправился и Цезарь. Сначала он пытался устроиться в Канаде, но без особого успеха, и в 1919 году перебрался в Мексику. Там он открыл ресторан в городе Тихуану.

Тогда же Цезарь и придумал рецепт своей фирменной закуски: варёные яйца, оливковое масло, целые листья салата, мясо птицы и оригинальный соус. Последний состоял из желтков, которые минуту держали в кипятке, а потом охлаждали и взбивали с оливковым маслом, протёртым чесноком, вустерским соусом и лимонным соком. Этот соус сейчас продаётся практически в любом магазине и носит имя своего создателя.

Так в чём секрет популярности салата “Цезарь”?

Всё просто - в Мексике не действовал сухой закон. А ресторанчик Кардини стоял возле границы с США - когда там стало туго с алкоголем, американцы толпами ринулись в Мексику, чтобы отвести душу и как следует выпить. А на закуску брали лёгкий и приятный салат “Цезарь”, его же ели и на следующий день, после того, как опохмелялись.

Конечно же, рядом с рестораном Кардини было множество других заведений - баров, казино и борделей - но фирменный салат был только у него. Остальные, как ни пытались, так и не смогли разгадать секрет его соуса, на котором всё и держалось.

Когда в США отменили сухой закон, а в Мексике запретили азартные игры, Кардини продал ресторан и вместе с семьёй перебрался в США. Осел в Лос-Анджелесе и умер в возрасте 60 лет.

А его салат и знаменитый соус знают и любят по всему миру - хотя большинство считает, что их назвали в честь римского полководца и триумфатора. На самом же деле - в честь итальянского коммерсанта, который во времена сухого закона до одури накачивал “понаехавших” американцев алкоголем.

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Метки: США   граница   мексика   ресторан   салат цезарь   соус   сухо закон   цезарь кардини   
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