Кто придумал знаменитый салат “Цезарь” и почему он стал так популярен во времена сухого закона

Всё просто - в Мексике не действовал сухой закон. А ресторанчик Кардини стоял возле границы с США - когда там стало туго с алкоголем, американцы толпами ринулись в Мексику, чтобы отвести душу и как следует выпить. А на закуску брали лёгкий и приятный салат “Цезарь”, его же ели и на следующий день, после того, как опохмелялись.

Конечно же, рядом с рестораном Кардини было множество других заведений - баров, казино и борделей - но фирменный салат был только у него. Остальные, как ни пытались, так и не смогли разгадать секрет его соуса, на котором всё и держалось.

Когда в США отменили сухой закон, а в Мексике запретили азартные игры, Кардини продал ресторан и вместе с семьёй перебрался в США. Осел в Лос-Анджелесе и умер в возрасте 60 лет.