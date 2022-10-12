Верните нас в прошлое: с ностальгией о ценах из "другой" России

При просмотре данного поста может сложиться впечатление, что все фотографии сделаны в какой-то параллельной вселенной. Хотя, мы просто быстро привыкаем к постоянно растущим ценам в магазинах и на АЗС. Да, зарплаты тоже растут, но эти ценники... они просто разрывают сознание.

0

1. Помните эти цены на авто? 0 Источник:

×

×

2. 0 Источник:

3. Типичный продуктовой 17-летней давности 0 Источник:

4. 0 Источник:

5. 0 Источник:

6. 0 Источник:

7. 0 Источник:

8. 2010 год 0 Источник:

9. Далёкий 2011 год 0 Источник:

10. 2012 год 0 Источник:

11. Ещё один чек 2012 года 0 Источник:

12. 2010 год и 20 рублей за литр 92-го 0 Источник:

13. Хотели бы вернуться 2005 год? 0

14. 2012 и 2018 год 0