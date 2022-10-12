Верните нас в прошлое: с ностальгией о ценах из "другой" России

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При просмотре данного поста может сложиться впечатление, что все фотографии сделаны в какой-то параллельной вселенной. Хотя, мы просто быстро привыкаем к постоянно растущим ценам в магазинах и на АЗС. Да, зарплаты тоже растут, но эти ценники... они просто разрывают сознание.
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У вас сохранились подобные чеки и фотографии? Делитесь в комментариях! Окунёмся в воспоминания вместе!
Источник:
АНТИФИШКИ
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