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Верните нас в прошлое: с ностальгией о ценах из "другой" России

Верните нас в прошлое: с ностальгией о ценах из "другой" России

Автор:
12 октября 2022 17:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Еда   Россия   бензин   магазин   ностальгия   продукты   ценник   цены   чек   
2066
15
При просмотре данного поста может сложиться впечатление, что все фотографии сделаны в какой-то параллельной вселенной. Хотя, мы просто быстро привыкаем к постоянно растущим ценам в магазинах и на АЗС. Да, зарплаты тоже растут, но эти ценники... они просто разрывают сознание.
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У вас сохранились подобные чеки и фотографии? Делитесь в комментариях! Окунёмся в воспоминания вместе!

Источник:

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Метки: Еда   Россия   бензин   магазин   ностальгия   продукты   ценник   цены   чек   
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19  комментариев
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31k
Snork Snorkoff Час назад
Чо уж там.. тосковать так тосковать )
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716
Иванов Петров Сидоров 56 секунд назад
И что? Сравни с ценами 70-х.
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16k
Дядюшка Ау 4 минуты назад
Вот сюда вертайте. Начнем сначала
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1k
b0r 9 минут назад
Зимбабве в этом плане была чемпионом).
Ссылка youtu.be
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188
Catherine 12 минут назад
Мороженое 48 копеек раньше стоило 48 копеек, а сейчас 150 рублей
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18k
speaktr-st Полчаса назад
В 2005-м у меня зп была 18000р, в 2010-м 40000р, сейчас в несколько раз больше, чем в 2010м. Почему мне никто не предлагает потосковать по 2005-му?
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5k
Дмитрий Полчаса назад
Вы бы ещё союзные цены вспомнили! По 20 копеек, да по руБь двадцать!
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53k
noName Полчаса назад
На так, мысли в слух:дай Бог памяти, в 2006 году баклаха клинкого стоила у нас примерно 110 рублей. Аналогичный объем такого же пойла сейчас обойдётся рублей в 250. Мрот тогда был примерно 3000 руб, сейчас 14000 с копейками. Считать лень, но бухать(есть) на Мрот я тогда мог гораздо меньше чем сейчас... А так да, раньше было лучше!
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51
gozmosZh 37 минут назад
хавай свой кленовый сироп и махай радужным флагом
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10k
kaboza 39 минут назад
помню в 07 году, чекушку за 34р. можно было ) а ща 140)) пока бухло не будет дорогим, никто бычить не будет..у меня зп с 2000 выросла как ни странно ровно в 10 раз, особо разницы не замечаю, а бл курить бросил)
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15k
куджо 53 минуты назад
Зп тоже вернуть?
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26k
Ваня Час назад
2006 год...

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16k
Alex ASK Час назад
Хохло-канадец Стэн - а чё там с ценами на заправках? Ипало не корчит?
А то сестрёнка из Arlington - USA присылает фотки наклеек с заправок с бункерным дедом...

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59k
pynh Час назад
так и зарплаты другие были
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15k
Александр Час назад
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16k
Alex ASK Час назад
а тебе в Канаде не пофигу?
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8k
Фельдъегерь Час назад
не знал, что в Канаде все ценники и чеки на русском пишут
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
пост про то: что Путин должен уйти......страну просрал?)
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