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Виктория Боня в перьях и другие звёздные образы на открытии Каннского фестиваля

Виктория Боня в перьях и другие звёздные образы на открытии Каннского фестиваля

Автор:
17 мая 2023 10:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Каннский фестиваль   звезды   знаменитости   канны   кинофестиваль   красная дорожка   лучшие и худшие образы   шоу бизнес   
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Международный кинофестиваль в Каннах — один из старейших и престижных кинофестивалей мира. Он проходит уже в 76-й раз. Каждый год его стараются посетить звёзды разной величины, даже те, кто не имеет отношения к кино вообще. Главное, это выделиться на красной дороже необычным и шикарным нарядом. Получилось ли у знаменитостей удивить зрителей в этом году?

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Бри Ларсон в этом году вошла в состав жюри кинофестиваля.

Кэтрин Зета-Джонс сопровождала своего 78-летнего мужа Майкла Дугласа. На церемонии открытия ему вручили почётную "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в кинематограф.

Боню обвиняют в том, что своё присутствие в Каннах она покупает. А иначе как она там оказалась? Однако она утверждает, что купить билет на красную дорожку невозможно, и её пригласил в Канны ювелирный бренд. Верим?
Боня, кстати, опоздала и чуть ли не последней появилась перед фотографами в своём перьевом платье.

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Метки: Каннский фестиваль   звезды   знаменитости   канны   кинофестиваль   красная дорожка   лучшие и худшие образы   шоу бизнес   
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22  комментария
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3k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
а что там делает боня?
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983
Дмитрий 14 минут назад
Чудо в перьях)
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20k
nobody® Полчаса назад
Комментарий к фото
Она в плену у белых мужчин и не может подать характерный знак рукой
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1k
SmartCat101 43 минуты назад
все они выглядят очень сильно б.у.
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12k
Rus77 51 минуту назад
Кроме Турман и Джонс вообще никого из этих фриков не знаю.
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10k
Sapsan 51 минуту назад
Помнится, намедни протестующие во Франции обещали не допускать проведения каннского фестиваля.
Походу все акции протеста во хранции - фикция, химера.
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4k
Leonid Час назад
Это тот ужасный случай, когда кроме эскортницы Бони никого и не знаешь... А, ну ещё Турман
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170
Кот Чеширский Leonid 3 минуты назад
"Маску Зорро" смотрели, значит Кэтрин Зета-Джонс знаете.
"Малифисенту" смотрели, значит Эль Фэннинг знаете.
"Мстителей" смотрели, значит Бри Ларсон знаете.
"Калигулу" Тинто Брасса смотрели, значит Хелен Миррен знаете.
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5k
Очень Злой Час назад
Хто такой боня?
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170
Кот Чеширский Час назад
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6k
perekrestok Час назад
Больше половины даже не слышал кто такие. А те про кого слышал выглядят не очень. А фото Виктории Бони очень показательное - она стоит а фотографы сзади от нее отвернулись.
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3k
Алекс Час назад
Тот же вопрос, что там Боня делает?
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10k
Летучий Мыш Час назад
Ссылка youtu.be
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33k
Fat Lynx Час назад
Ссылка youtu.be
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1k
Сергей 2 часа назад
Наш то позор нахера???
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12k
GROMOZEKA 2 часа назад
На Зету Джонс смотреть страшно.
Была красавица, стала переколотая мукла
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Спелая кукурузинка

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