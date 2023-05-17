Виктория Боня в перьях и другие звёздные образы на открытии Каннского фестиваля

Международный кинофестиваль в Каннах — один из старейших и престижных кинофестивалей мира. Он проходит уже в 76-й раз. Каждый год его стараются посетить звёзды разной величины, даже те, кто не имеет отношения к кино вообще. Главное, это выделиться на красной дороже необычным и шикарным нарядом. Получилось ли у знаменитостей удивить зрителей в этом году?
Бри Ларсон в этом году вошла в состав жюри кинофестиваля.
Кэтрин Зета-Джонс сопровождала своего 78-летнего мужа Майкла Дугласа. На церемонии открытия ему вручили почётную "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в кинематограф.
Боню обвиняют в том, что своё присутствие в Каннах она покупает. А иначе как она там оказалась? Однако она утверждает, что купить билет на красную дорожку невозможно, и её пригласил в Канны ювелирный бренд. Верим?
Боня, кстати, опоздала и чуть ли не последней появилась перед фотографами в своём перьевом платье.
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