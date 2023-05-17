Виктория Боня в перьях и другие звёздные образы на открытии Каннского фестиваля

Международный кинофестиваль в Каннах — один из старейших и престижных кинофестивалей мира. Он проходит уже в 76-й раз. Каждый год его стараются посетить звёзды разной величины, даже те, кто не имеет отношения к кино вообще. Главное, это выделиться на красной дороже необычным и шикарным нарядом. Получилось ли у знаменитостей удивить зрителей в этом году?