Девушка с самыми длинными ногами — о свиданиях и шопинге

С такими параметрами девушка претендует на мировой рекорд, рассказывает New York Post. Сейчас Мэйси 21 год, и она испытывает большие проблемы с поиском подходящей одежды. Особенностями своей жизни она делится в TikTok.

Так, Мэйси рассказала, что у нее всего две пары брюк. Даже в брендах, рассчитанных на высоких людей, для нее нет ничего подходящего. Единственная альтернатива — джинсы под заказ за 250 долларов, но регулярно на такие траты девушка не готова.



