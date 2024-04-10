Девушка с самыми длинными ногами — о свиданиях и шопинге

Рост американки Мэйси Каррин 2,08 метра. А длина ее ног — более 132 см.
С такими параметрами девушка претендует на мировой рекорд, рассказывает New York Post. Сейчас Мэйси 21 год, и она испытывает большие проблемы с поиском подходящей одежды. Особенностями своей жизни она делится в TikTok.
Так, Мэйси рассказала, что у нее всего две пары брюк. Даже в брендах, рассчитанных на высоких людей, для нее нет ничего подходящего. Единственная альтернатива — джинсы под заказ за 250 долларов, но регулярно на такие траты девушка не готова.
При этом шопинг — наименьшая из проблем. Девушка часто рассказывает о едких комментариях, которые получает в интернете. Так ее сравнивают с персонажами фильмов ужасов и говорят, что было бы страшно встретиться с ней в темном коридоре.
Свои особенности есть и в общении с мужчинами. Так, девушка чувствует себя не слишком комфортно, общаясь с парнями ниже себя. А сами молодые люди отказываются целоваться с ней на публике из-за большой разницы в росте.
— Я ненавидела свой рост в детстве, потому что это было единственная тема, которой дети могли меня задеть. Но сейчас я чувствую себя уникальной. И могу сказать, что люблю свой рост ,— заявляет Мэйси.
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Странно...
Одежду ей можно покупать готовую и самостоятельно надставлять рукава и штанины. Это не сложно. Покупаешь сразу двое штанов, из одних делаешь шорты.
С блузками такая же история.