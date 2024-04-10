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Девушка с самыми длинными ногами — о свиданиях и шопинге

Девушка с самыми длинными ногами — о свиданиях и шопинге

Автор:
10 апреля 2024 10:13
Сообщество : Истории
Метки: Видео   Девушка   Жизнь   высокая   ноги   рост   удивительно   фото   
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Рост американки Мэйси Каррин 2,08 метра. А длина ее ног — более 132 см.

С такими параметрами девушка претендует на мировой рекорд, рассказывает New York Post. Сейчас Мэйси 21 год, и она испытывает большие проблемы с поиском подходящей одежды. Особенностями своей жизни она делится в TikTok.


Так, Мэйси рассказала, что у нее всего две пары брюк. Даже в брендах, рассчитанных на высоких людей, для нее нет ничего подходящего. Единственная альтернатива — джинсы под заказ за 250 долларов, но регулярно на такие траты девушка не готова.


При этом шопинг — наименьшая из проблем. Девушка часто рассказывает о едких комментариях, которые получает в интернете. Так ее сравнивают с персонажами фильмов ужасов и говорят, что было бы страшно встретиться с ней в темном коридоре.


Свои особенности есть и в общении с мужчинами. Так, девушка чувствует себя не слишком комфортно, общаясь с парнями ниже себя. А сами молодые люди отказываются целоваться с ней на публике из-за большой разницы в росте.

— Я ненавидела свой рост в детстве, потому что это было единственная тема, которой дети могли меня задеть. Но сейчас я чувствую себя уникальной. И могу сказать, что люблю свой рост ,— заявляет Мэйси.



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Метки: Видео   Девушка   Жизнь   высокая   ноги   рост   удивительно   фото   
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14  комментариев
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6k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Был такой викинг Хрольв-пешеход. Был таким высоким, что верхом на коне доставал ногами до земли.
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2k
Ловите наркомана! 49 секунд назад
А почему у нее на кухне потолки 2,30? Как Гендальф у хоббитов
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3k
Duke_kir 43 минуты назад
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12k
Летучий Мыш 57 минут назад
Зря она дома на каблуках ходит: сутулится так, что у меня спина заныла.
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10k
vasilykopkov Час назад
2.08, однако практически цепляет башкой потолок на кухне, там что, потолки два метра?
Странно...
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7k
livaneth Час назад
2.08 метра - это не эксклюзив. Даже для девушки. Тут скорее проблема в том, что фигура не пропорциональна. Размер small, торс нормальный для small, стройная, а конечности удлинены. При этом тонкие.
Одежду ей можно покупать готовую и самостоятельно надставлять рукава и штанины. Это не сложно. Покупаешь сразу двое штанов, из одних делаешь шорты.
С блузками такая же история.
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6k
Нуи Хусим Час назад
И всегда фотографируют снизу. У меня знакомый Андрюха, у него ност 210 см нужно будет поснимать "от пола". А баришня какой то мутант.
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3k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🐭 2 часа назад
друг орёт , желает видеть её в купальнике.
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1k
Flint 2 часа назад
слендервумен.
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61k
turyst 2 часа назад
Ещё и на каблуках.
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25k
Тигран Саркисян 2 часа назад
А там точно 2,08 , ото я сам высокий 1.98 , просто судя по потолкам там какой то скворечник а не дом , или всё же у неё рост намного больше 2х метров.
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40k
Александр 2 часа назад
страшненькая, сутуленькая, с 45 размером ласты, но зато ноги от ушей (моих) ))))))
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1k
Сид 2 часа назад
Какой ужас! 1м30 см сухой дранки!
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Infinite
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