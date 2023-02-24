Противница пиццы с ананасами и образцовая мать:15 фактов об Эмили Блант

Блант открыто рассказывает о препятствиях, которые ей пришлось преодолеть ради достижения мечты. В частности, в детстве она постоянно запиналась в речи — справиться с недугом помогло актерское мастерство: «Для меня единственным способом свободно говорить было притвориться кем-то другим». Она обнаружила, что при дистанцировании, через призму персонажей, она избавлялась от запинок и наконец чувствовала себя свободной. Однако дефект иногда возвращался, когда актриса уставала или чувствовала стресс.

Блант входит в список Известных запинающихся людей от благотворительной организации SFA, где также числятся Эд Ширан и Джеймс Эрл Джонс. Актриса продолжает привлекать внимание к своим прошлым проблемам и посещает светские мероприятия SFA.

Блант думала поменять фамилию ради карьеры