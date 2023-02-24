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Противница пиццы с ананасами и образцовая мать:15 фактов об Эмили Блант

Противница пиццы с ананасами и образцовая мать:15 фактов об Эмили Блант

Автор:
24 февраля 2023 10:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Эмили Блант   актриса   знаменитости   кино   съемка   факты   фильм   фото   
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23 февраля отметила свое 40-летие Эмили Блант — известная британско-американская актриса. Зрители всего мира знают ее и по стервозной роли в «Дьявол носит Prada», и по образу крутой Риты из «Грани будущего», и в качестве новой Мэри Поппинс.

Англичанка по рождению, американка по выбору

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Блант стала жительницей Америки в 2015 году и приняла присягу вместе с Камилой Алвес, женой Мэттью МакКонахи. Сама Эмили называет событие «странным» опытом: ей было грустно отрекаться от своей британской натуры. К тому же тест на получение гражданства, по словам актрисы, был тем еще испытанием: «Это сложнейший тест, который мне приходилось сдавать».

Эмили преодолела дефект речи

Блант открыто рассказывает о препятствиях, которые ей пришлось преодолеть ради достижения мечты. В частности, в детстве она постоянно запиналась в речи — справиться с недугом помогло актерское мастерство: «Для меня единственным способом свободно говорить было притвориться кем-то другим». Она обнаружила, что при дистанцировании, через призму персонажей, она избавлялась от запинок и наконец чувствовала себя свободной. Однако дефект иногда возвращался, когда актриса уставала или чувствовала стресс.

Блант входит в список Известных запинающихся людей от благотворительной организации SFA, где также числятся Эд Ширан и Джеймс Эрл Джонс. Актриса продолжает привлекать внимание к своим прошлым проблемам и посещает светские мероприятия SFA.

Блант думала поменять фамилию ради карьеры

Эмили рассказала, что думала изменить свою фамилию ради соответствия политике голливудского бизнеса — в английском языке Блант созвучно с известным обсценным словом-синонимом женского органа: «Мы все знаем, с чем это рифмуется».

Однако агент отговорил ее от радикальных действий, настояв, что фамилия Блант звучная и запоминающаяся. Теперь многие коллеги актрисы часто называют ее просто Блант, а аудитория по одной лишь фамилии сразу понимает, о ком идет речь.

Эмили могла стать поп-звездой

В частной школе Hollywood House School в английском графстве Суррей будущая актриса изучала испанский и французский языки, а также театральное искусство. В то время Блант предложили контракт со звукозаписывающей студией, но она отказалась.

«Это был просто поп. В ночь перед подписанием контракта я просто поняла, что это не для меня, это не то, чем я хотела заниматься, поэтому я очень непрофессионально отказалась в последнюю минуту и всех расстроила. Я чувствовала, что меня не будут воспринимать всерьез как актрису, если я буду вызывающе танцевать на сцене».

Эмили умеет играть на виолончели

Хотя в последнее время Блант недостает практики с виолончелью, она все еще может устроить «небольшой концерт» при должной мотивации. Актриса даже продемонстрировала свои навыки в нескольких ранних работах: «Мое лето любви» и «Странная история мистера Шерлока Холмса и Артура Конан Дойля».

«Это не самый крутой инструмент. Понимаю, что было бы круче играть на гитаре или пианино. В детстве мне всегда было немного грустно, что никто не просил меня отжечь на виолончели на вечеринке».

Блант вдохновилась двумя очень известными и разными фильмами

На заре актерской карьеры Блант вдохновлялась «Челюстями» и «Унесенными ветром»: «Я хотела быть Скарлетт О’Хара». Актриса говорит, что до сих пор с неохотой плавает в океане и испытывает нежные чувства к Рою Шайдеру.

Набравшись опыта, Блант стала «ценить актерское мастерство как вид искусства». Она лестно отзывалась о сильных работах Кейт Бланшетт и Мерил Стрип: «Кто это? Что она делает? Бог ты мой. Как она это делает? Я обожаю наблюдать за актрисами и задаваться этими вопросами».

У нее есть именитый зять

В известном фильме «Дьявол носит Prada» Блант сыграла Эмили Чарлтон, первую ассистентку Миранды Пристли, а Стэнли Туччи перевоплотился в Найджела Киплинга, арт-директора крупного модного издания. В реальности актеры хорошие друзья — Туччи женился на сестре Блант, Фелисити, в 2012 году.

В 2018 году коллеги воссоединились с Мерил Стрип на премьере фильма Туччи «Последний портрет». Блант тогда заявила, что хотела бы сняться в сиквеле «Дьявола» при условии участия ее звездных друзей.

Эмили дважды чуть не попала в киновселенную Marvel

Блант была основной претенденткой на роль Черной Вдовы в «Железном человеке 2», а затем Пегги Картер в «Первом мстителе». Однако из-за конфликтов в съемочном расписании и обязательств по контрактам ей пришлось отклонить оба предложения: первая роль досталась Скарлетт Йоханссон, вторая — Хейли Этвелл.

«Мне всегда тяжело об этом говорить, поскольку это нечестно по отношению к актрисам, которые в итоге сыграли этих героинь, понимаете? Просто тогда было неподходящее время».

«Мэри Поппинс возвращается» сняли ради нее

Голос Блант был решающим при определении судьбы фильма.

«Режиссер Роб Маршалл буквально сказал: “Если не хочешь делать этот проект с нами, мы найдем что-то еще, потому что не будем им заниматься без твоего участия”».

Маршалл подтвердил эту историю:

«Для меня Эмили была единственной кандидаткой. Не было другого возможного выбора. Она — редкость для этого мира, поскольку она очень светлая и смешная, а также в ней есть ощутимая ранимость. В то же время она британка, а также может петь и танцевать».

К счастью, Блант сразу согласилась стать новой Мэри Поппинс.

Блант читает детям сказки на ночь

Помимо успешной актерской карьеры, Эмили может похвастаться примерной семьей. В 2010 году она вышла замуж за актера и режиссера Джона Красински, и у них родились дочери Хэйзел и Вайолет.

Блант считает особо важным читать своим детям перед сном, как когда-то делали ее родители. Она хочет, чтобы детей радовал процесс прочтения физических книг и они в итоге переняли эту привычку.

Ее покровительница — Джуди Денч

«Мне повезло поработать со многими великими людьми. Тяжело выделить кого-то одного. Однако я никогда не забуду, как я встретила великую Джуди Денч. Мне было 18 лет, я только закончила школу, и играла в своей первой профессиональной постановке “Королевская семья”. Я позировала на фотосессии для официального постера и так нервничала, что с трудом могла говорить. Джуди подошла, взяла мою руку и сказала: “Привет, дорогая. Если кто-нибудь когда-нибудь доставит тебе любые неприятности, сразу приходи ко мне!”».

Эмили сорвала голос ради самой эмоциональной сцены «Тихого места»

Хотя съемки всей сцены родов в «Тихом месте» заняли около пяти дней, Блант сыграла свой душераздирающий крик с первого дубля — в результате актриса сорвала голос. Блант и Джон Красински признались, что конкретно эта сцена была сложной, поэтому под конец все «поджарились». Красински похвалил навыки супруги:

«Она меняет атмосферу в помещении. Это не актерское мастерство. Это будто наблюдать момент, который ты не должен был застать. Я ее зауважал по-новому».

Эмили Блант — противница пиццы с ананасами

Блант обожает пиццу, но придерживается очень классических вкусов. Ее фаворит — обычная «Маргарита». Актрисе не нужны какие-то дополнительные топпинги и начинки, особенно ананасы. «Не добавляйте на нее перцы или ананасы. Никогда».

У нее аллергия на кошек

Во время промокампании «Тихого места» Блант проговорилась, что у нее аллергия на кошек. Зато она обожает собак — ее часто видели на публике вместе с псом Финном. Эмили и Джон взяли его в семью вскоре после своей помолвки.

Эмили не умеет рыбачить

Несмотря на способность Эмили поддержать рыбацкие беседы на нескольких языках, она не разделяет интереса к этому занятию. Во время съемок романтической драмы «Рыба моей мечты» с Юэном Макгрегором она попробовала порыбачить, но с первой же попытки случайно поймала собаку актера и тут же прекратила.

«Я никогда больше этим не занималась после того, как услышала его бедный тихий визг. Я вернулась в помещение, села у огня и принялась читать книгу».

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Метки: Эмили Блант   актриса   знаменитости   кино   съемка   факты   фильм   фото   
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10k
GROMOZEKA 38 минут назад
«Противница пиццы с ананасами и образцовая мать»

Чтение сказок на новь, это безусловно хорошо, но с чего, вдруг, утверждение об образцовой матери?
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33k
Korolev 21 минуту назад
Ссылка coub.com
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10k
Sapsan Полчаса назад
А кто эта такая?
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