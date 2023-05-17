Что за странные шпаги были в советском фильме о трёх мушкетёрах

Многие тогда даже решили, что создатели сэкономили на реквизите. Вовсе нет, у тех клинков был реальный прообраз.
Шпага - тот же меч. Длинный, прямой и с двух сторон заточенный. Иногда шпага выглядела довольно экзотично, но сути это не меняет.
И использовалась она вовсе не только для уколов, наглядный пример этого - экранизация “Капитана Алатристе”.
А вот в советском фильме о трёх мушкетёрах клинки выглядели действительно странно.
Но всё же и у таких шпаг был прототип - вердуго.
Это здоровенное, длиной в 1,2 метра, четырёхгранное “шило” и вот им действительно можно было только колоть. Так что мушкетёры короля и бесстрашный Д’Артаньян в эталонном советском фильме рубились именно вердуго. И делали это блестяще.
Источник:
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А применение спортивных в фильме - так Владимир Балон, 10 лет как ушедший от нас - был мастером спорта по рапире.
Он ставил большинство трюков в фехтовании в кино.