Что за странные шпаги были в советском фильме о трёх мушкетёрах

Это здоровенное, длиной в 1,2 метра, четырёхгранное “шило” и вот им действительно можно было только колоть. Так что мушкетёры короля и бесстрашный Д’Артаньян в эталонном советском фильме рубились именно вердуго. И делали это блестяще.