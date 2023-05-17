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Что за странные шпаги были в советском фильме о трёх мушкетёрах

Что за странные шпаги были в советском фильме о трёх мушкетёрах

Автор:
17 мая 2023 00:45
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   вердуго   дартаньян и три мушкетёра   меч   шпага   экранизация   
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Многие тогда даже решили, что создатели сэкономили на реквизите. Вовсе нет, у тех клинков был реальный прообраз.

Шпага - тот же меч. Длинный, прямой и с двух сторон заточенный. Иногда шпага выглядела довольно экзотично, но сути это не меняет.

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И использовалась она вовсе не только для уколов, наглядный пример этого - экранизация “Капитана Алатристе”.

А вот в советском фильме о трёх мушкетёрах клинки выглядели действительно странно.

Но всё же и у таких шпаг был прототип - вердуго.

Это здоровенное, длиной в 1,2 метра, четырёхгранное “шило” и вот им действительно можно было только колоть. Так что мушкетёры короля и бесстрашный Д’Артаньян в эталонном советском фильме рубились именно вердуго. И делали это блестяще.

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Метки: СССР   вердуго   дартаньян и три мушкетёра   меч   шпага   экранизация   
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8  комментариев
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31k
albedo 45 минут назад
четырехгранная "шпага" называется рапирой.
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2k
Saplus 20 минут назад
На последней фотке у Арамиса - гарда на гаечках умилительная
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32k
АнтонПолднев 41 минуту назад
За познавательный пост спасибо. Зеленуха. Но про то, что экономили на реквизите, уж извините, похоже правда.
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