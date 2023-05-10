“Валькирия”, “Замком по морде” и другие прозвища и достижения ярой революционерки Ларисы Рейснер

Когда грянула революция, “Лери” не осталась в стороне: поменяла дорогие наряды на кожанку, сунула за пояс наган и стала комиссаром на Балтийском флоте. С чего вдруг такая перемена и такое важное назначение?

Возможно, дело в талантах революционной фурии, а может и в том, что к тому времени она стала любовницей Льва Троцкого и колесила с ним по стране на бронепоезде. А потом стала встречаться и жить с Фёдором Раскольниковым - комиссаром морского Генерального штаба.

Тогда у Ларисы и появились звучные прозвища - например, “Замком по морде”. Дело в том, что Раскольникова иногда называли просто: комиссар по морским делам. Рейснер была его женщиной, поэтому в шутку её именовали его замом. Значит сокращённо её должность звучала как “замком по морде”.