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“Валькирия”, “Замком по морде” и другие прозвища и достижения ярой революционерки Ларисы Рейснер

“Валькирия”, “Замком по морде” и другие прозвища и достижения ярой революционерки Ларисы Рейснер

Автор:
10 мая 2023 00:35
Сообщество : RealFishki
Метки: Балтийский флот   Комиссар   Лев Троцкий   СССР   брюшной тиф   известия   карел радек   лариса рейснер   революция   федор раскольников   
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Родом из профессорской семьи, она оставила комфортную жизнь и закрутила романы с самыми видными деятелями большевистского движения.

Рейснер была красива и умна. Писала неплохие стихи и любила читать их в поэтических салонах. Рано увлеклась чувственными делами и встречалась с поэтом Николаем Гумилёвым, он называл её “Лери”.

Когда грянула революция, “Лери” не осталась в стороне: поменяла дорогие наряды на кожанку, сунула за пояс наган и стала комиссаром на Балтийском флоте. С чего вдруг такая перемена и такое важное назначение?

Возможно, дело в талантах революционной фурии, а может и в том, что к тому времени она стала любовницей Льва Троцкого и колесила с ним по стране на бронепоезде. А потом стала встречаться и жить с Фёдором Раскольниковым - комиссаром морского Генерального штаба.

Тогда у Ларисы и появились звучные прозвища - например, “Замком по морде”. Дело в том, что Раскольникова иногда называли просто: комиссар по морским делам. Рейснер была его женщиной, поэтому в шутку её именовали его замом. Значит сокращённо её должность звучала как “замком по морде”.

Но были и более поэтичные клички: “Чайка революции”, “Валькирия” - так её иногда называли старые большевики, у них она пользовалась определённым весом и уважением. Чего не скажешь о состоятельных жителях Петрограда - как только Рейснер вошла в силу  нашла влиятельных мужчин, то сразу стала трясти бывших богатеев, отбирать у них ценности и выгонять толстосумов из их квартир.

Но продолжалось это недолго. В 1921 году Лариса вышла замуж Фёдора Раскольникова (к тому времени его назначили послом в Афганистане) и укатила с ним в Кабул. Но и с ним она не остепенилась, вскоре дама бросила мужа и уехала в Германию с Карлом Радеком – журналистом, членом ЦК, идеологом общества “Долой стыд!” В Германии Рейснер устроилась корреспондентом “Известий” и описывала восстание в Гамбурге и другие значимые события.

Неизвестно, как сложилась бы её судьба дальше. Лариса была строптива, властна и за словом в карман не лезла - так что будущее было весьма туманно. Но об этом мы уже никогда не узнаем - в 1926 году Рейснер подхватила тиф, слегла и вскоре умерла.

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Метки: Балтийский флот   Комиссар   Лев Троцкий   СССР   брюшной тиф   известия   карел радек   лариса рейснер   революция   федор раскольников   
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1  комментарий
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ss Час назад
Так, к сведению:
"Замкомпомордел" - сокращение названия должности офицера генерального штаба. Заместитель командующего по морским делам.

Источник: "Словарь сокращений русского языка"
https://abbr_rus.academic.ru/8171/замкомпоморделhttps://abbr_rus.academic.ru/8171/замкомпомордел
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