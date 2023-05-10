Печальная судьба талантливого советского режиссёра, погибшего на Чёрном континенте

В 1987 году в столицу государства – город Мапуту для участия в неделе советского кино прибыла многочисленная делегация. Юрий Степанович должен был представить на мероприятии свой фильм «Как стать счастливым». Название можно считать в каком-то смысле пророческим, поскольку ни счастья в жизни, ни самой жизни у режиссёра больше не было.

Делегация проживала в самом большом отеле города. Страну в тот момент лихорадило: шла гражданская война. Поэтому советские кинематографисты находились под круглосуточной охраной.