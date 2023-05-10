Печальная судьба талантливого советского режиссёра, погибшего на Чёрном континенте

Пожалуй, самой известной работой этого режиссёра стала трогательная комедия 1961 года «Девчата» о жизни вездесущей, но наивной девушки Тоси. В копилке Юрия Чулюкина были и другие достойные работы. А жизнь режиссёра оборвалась рано и при странном стечении обстоятельств.
Окончив ВГИК, Чулюкин некоторое время проработал на телевидении. Попав на «Мосфильм», приступил к съёмкам фильма «Неподдающиеся». И хотя смысловой посыл в итоге вышел совершенно другим – комедия вместо истории о важности перевоспитания лодырей в трудоголиков, фильм зрители встретили очень тепло. Как и следующую картину «Девчата», главную роль в которой, как и в «Неподдающихся», сыграла Надежда Румянцева.
Успешным был и фильм «Поговорим, брат» 1978 года. Следующие проекты уже не снискали такой славы, но Юрий Степанович продолжал работать, иногда участвуя в эпизодах своих фильмов.
В 1975 году Мозамбик избавился от гнёта колонизаторов-португальцев, обрёл независимость. И СССР взял, что называется, на буксир африканскую страну, чтобы помочь ей нагнать упущенное в разных областях. В том числе в сфере культуры.
В 1987 году в столицу государства – город Мапуту для участия в неделе советского кино прибыла многочисленная делегация. Юрий Степанович должен был представить на мероприятии свой фильм «Как стать счастливым». Название можно считать в каком-то смысле пророческим, поскольку ни счастья в жизни, ни самой жизни у режиссёра больше не было.
Делегация проживала в самом большом отеле города. Страну в тот момент лихорадило: шла гражданская война. Поэтому советские кинематографисты находились под круглосуточной охраной.
7 марта 1987 года в шахте лифта отеля обнаружили труп белого мужчины. Когда тело извлекли, то опознали в нём Чулюкина. Официальной причиной смерти эксперты назвали несчастный случай: режиссёр упал с большой высоты, получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте.
Что странно, несмотря на эпоху гласности, в СССР гибель человека, занимавшего в сфере кинематографа не последнее место, вообще никак не была освещена. Словно и не было такого режиссёра. Полная тишина: ни некролога, ни заметки в прессе, включая профильные издания.
Коллеги шептались, что Юрий мог свести счёты с жизнью. Но видимых причин для этого не было: он работал, был счастлив в браке. Более или менее правдоподобная версия появилась только в этом веке. В 2014 году Инна Макарова – одна из актрис картины «Девчата», сделала в студии телешоу заявление: с высокой долей вероятности режиссёра убили. И это сделали африканцы.
Чулюкин заступился за одну из участниц делегации – актрису Ирину Шевчук, к которой стали нагло приставать несколько местных мужчин. И, видимо, именно они и отомстили режиссёру, сбросив его в шахту.
Почему случай не расследовали и тихо переправили в архив? Вероятно, в силу политических мотивов. Понятно, что обычные граждане с улицы ни при каких обстоятельствах не смогли бы попасть на территорию отеля и начать приставать к женщинам-иностранкам. Если дело было так, как рассказала Макарова, то домогаться советской девушки могли только какие-то высокопоставленные чиновники или статусные военные. А власти СССР, нацеленные на построение дипломатических отношений с Мозамбиком, решили не выносить сор из избы и замять дело.
Чулюкина похоронили на Кунцевском кладбище Москвы. Режиссёр навсегда оставил о себе память как о талантливом человеке – свои фильмы, которые любят, смотрели и продолжают смотреть люди. И как о человеке чести, не побоявшемся вступиться за женщину.
Источник:
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