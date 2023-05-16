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Американцы покидают большие города из-за бомжей и наркоманов

Американцы покидают большие города из-за бомжей и наркоманов

Автор:
16 мая 2023 16:01
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Лос-Анджелес   США   америка   бездомные   вашингтон   видео   наркоманы   преступность   
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Винят во всём декриминализацию наркотиков и растущую бедность.

Жители США бегут из больших городов. По крайней мере так утверждают в эфире Fox News - рупоре республиканской партии.

«Нередко можно увидеть, как бездомные бегают по городу с топорами и мачете, и это обычное дело. Никто ничего не делает. Вы звоните в полицию, и она очень редко появляется», — рассказал Fox & Friends First застройщик Дастин Майкл Миллер.

Также он сообщает, что как-то раз бездомные и вовсе «изрешетили» его офис пулями.

Доказательств здесь нет, но вот по поводу наркоманов и гопников на улицах - в сети иногда всплывают занятные видео:

Как утверждает старший научный сотрудник Heritage Foundation Калли Стимсон: столько торчков появилось из-за декриминализации наркотиков. Ну а наркота и алкоголизм идут рука об руку с бедностью, поэтому и бездомных тоже стало больше. С этим согласен и экс-президент США Дональд Трамп:

Наши города наводнены бездомными, наркоманами и жестокими преступниками.

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Метки: Лос-Анджелес   США   америка   бездомные   вашингтон   видео   наркоманы   преступность   
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25  комментариев
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27k
Serg2001 2 часа назад
Теперь я понимаю, почему у них так популярны фильмы и сериалы про зомбей...)
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14k
a_komolow Полминуты назад
Продолжайте в том же духе!
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−4
Андрей Ши 17 минут назад
Ну а у нас адекватные Москвичи так тоже сваливают за город. Более того, есть партнер , Чеченец, тоже убежал за город и говорит что в этой помойке гастарбайтерской делать...
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92
ЧЕбуратор 20 минут назад
Пора выпускать
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268
устал я от вас 22 минуты назад
У нас бомжи пропали, а у американцев появились... странно говорили же, что от нас в америку переезжают айтишники и прочие крайне востребованные либерахи.. а оказывается вон оно что...
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92
ЧЕбуратор 23 минуты назад
А как же "Свободу неграм!"?
Вот негры и получили свободу.
И всё превратили в среду комфортного (для них) пребывания.
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−1
Роман Горин Полчаса назад
А ещё в Америке негров вешают!
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1k
ВазгенСемёнович 37 минут назад
Если бы там было всё только так, не ехали бы туда наши скрепоносцы со своими детьми и капиталами.

Грязи и помоев на западе стало больше чем раньше, но не всё там грязь да помойка.
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1k
raael13 38 минут назад
Им срочно нужен судья Дредд.
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2k
ChePaev 49 минут назад
блд, у нас в 90-х даже такого скотства и беспредела не было)))
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52k
EricDimon 58 минут назад
И они учат весь мир как надо жить.
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2k
Legat 59 минут назад
До чего Путин америку довел!
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12k
harlamov Час назад
Ну так туда и ехали отбросы со всего света. Вот такой они построили "рай".
Были и у низ люди в свое время, типа Рузвельта, да все вышли.
Колониальный капитализм заканчивается, а другого капитализма у них для нас нет.
Скоро сами себя сожрут.
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1k
Nick Час назад
Все 300 млн бегут, сломя голову
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144
Иванов Nick 38 минут назад
В Рязань.
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4k
Горожанин Час назад
Ну, а что - либеральное общество во всей своей красе и сути. Больше, больше либерализма для Запада!
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110
graf72 Час назад
А плохие новости будут?
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48k
Элек Мек 2 часа назад
Ясно,загнивают.
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26k
Федор 2 часа назад
По моему мнению, пиндостан это сборище всего самого плохого со всего света)) Туда съезжаются люди которые готовы кинуть и продать родину или любую страну только за мечту, красиво нарисованную на заборе, а за ним........
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36
Николай Федор Час назад
"...В зале повисла тишина. Все повернули головы к Штирлицу. Штирлиц
встал.
- Я давно говорил, что американцы - это нация ублюдков, - процедил он. -
Все
отбросы общества в течении трех веков вывозились в Новый Свет! А
теперь эти
бандиты, адвокаты, наркоманы и гомосексуалисты хотят навязать свой
вонючий
образ жизни всему миру!"

(С) Павел Николаевич Асс, Нестор Онуфриевич Бегемотов: "Корейский
Вопрос"
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27k
Киры4 2 часа назад
Правильной дорогой идёте товарищи!!! Красота!
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August

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