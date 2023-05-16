Американцы покидают большие города из-за бомжей и наркоманов

Винят во всём декриминализацию наркотиков и растущую бедность.
Жители США бегут из больших городов. По крайней мере так утверждают в эфире Fox News - рупоре республиканской партии.
«Нередко можно увидеть, как бездомные бегают по городу с топорами и мачете, и это обычное дело. Никто ничего не делает. Вы звоните в полицию, и она очень редко появляется», — рассказал Fox & Friends First застройщик Дастин Майкл Миллер.
Также он сообщает, что как-то раз бездомные и вовсе «изрешетили» его офис пулями.
Источник:
Доказательств здесь нет, но вот по поводу наркоманов и гопников на улицах - в сети иногда всплывают занятные видео:
Источник:
Источник:
Источник:
Как утверждает старший научный сотрудник Heritage Foundation Калли Стимсон: столько торчков появилось из-за декриминализации наркотиков. Ну а наркота и алкоголизм идут рука об руку с бедностью, поэтому и бездомных тоже стало больше. С этим согласен и экс-президент США Дональд Трамп:
Наши города наводнены бездомными, наркоманами и жестокими преступниками.
Источник:
- В Калифорнии появился посёлок для бомжей
- Американский политик выступает за освобождение всех преступников из тюрем
- В Америке снайпер уронил винтовку на прохожих, которых должен был охранять
- Героиновые гетто, страшные земли, бездомные кошмары и прочие ужасы улиц США
- Американец изобрёл мотоцикл с пивным двигателем
Вот негры и получили свободу.
И всё превратили в среду комфортного (для них) пребывания.
Грязи и помоев на западе стало больше чем раньше, но не всё там грязь да помойка.
Были и у низ люди в свое время, типа Рузвельта, да все вышли.
Колониальный капитализм заканчивается, а другого капитализма у них для нас нет.
Скоро сами себя сожрут.
встал.
- Я давно говорил, что американцы - это нация ублюдков, - процедил он. -
Все
отбросы общества в течении трех веков вывозились в Новый Свет! А
теперь эти
бандиты, адвокаты, наркоманы и гомосексуалисты хотят навязать свой
вонючий
образ жизни всему миру!"
(С) Павел Николаевич Асс, Нестор Онуфриевич Бегемотов: "Корейский
Вопрос"