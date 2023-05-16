Американцы покидают большие города из-за бомжей и наркоманов

Жители США бегут из больших городов. По крайней мере так утверждают в эфире Fox News - рупоре республиканской партии.

«Нередко можно увидеть, как бездомные бегают по городу с топорами и мачете, и это обычное дело. Никто ничего не делает. Вы звоните в полицию, и она очень редко появляется», — рассказал Fox & Friends First застройщик Дастин Майкл Миллер.

Также он сообщает, что как-то раз бездомные и вовсе «изрешетили» его офис пулями.