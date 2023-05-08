Американский политик выступает за освобождение всех преступников из тюрем

С весьма спорным утверждением выступил Фил Тинг, политик из Сан-Франциско во время своего визита в старейшую тюрьму Калифорнии.
В Сан-Квентин сейчас отбывают наказание около 3000 человек, более 500 из них приговорены к смертной казни. В этой тюрьме, кстати, когда-то находилась самая большая в стране газовая камера, используемая для казни заключенных. Но это все для справки.
Так вот, Тинг заявил, что всех заключенных надо отпустит, ведь "общество будет в гораздо большей безопасности, если преступники будут жить среди нас, а не заперты в камеры".
Ежегодно Калифорния тратит около 326 миллионов долларов на эксплуатацию Сан-Квентина, видимо, чиновник решил, что эти средства можно использовать по-другому, правда, как именно он не уточнил.
Ну и еще один маленький, но занимательный факт, две трети людей, осужденных за преступления в Калифорнии были повторно арестованы в течение двух лет после освобождения.
Ну а если учесть, что Тинг родом из Китая, то выводы делайте сами.
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Правильно! А ещё раздать им бесплатно наркоту и запретить полиции их трогать.
Я уже не говорю о том, что тупее, чем: "общество будет в гораздо большей безопасности, если преступники будут жить среди нас, а не заперты в камеры" и придумать нельзя.