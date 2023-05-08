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Американский политик выступает за освобождение всех преступников из тюрем

Американский политик выступает за освобождение всех преступников из тюрем

Автор:
08 мая 2023 10:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Калифорния   Сан-Квентин   америка   видео   заключеные   тюрьма   
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С весьма спорным утверждением выступил Фил Тинг, политик из Сан-Франциско во время своего визита в старейшую тюрьму Калифорнии.

В Сан-Квентин сейчас отбывают наказание около 3000 человек, более 500 из них приговорены к смертной казни. В этой тюрьме, кстати, когда-то находилась самая большая в стране газовая камера, используемая для казни заключенных. Но это все для справки.


Так вот, Тинг заявил, что всех заключенных надо отпустит, ведь "общество будет в гораздо большей безопасности, если преступники будут жить среди нас, а не заперты в камеры".


Ежегодно Калифорния тратит около 326 миллионов долларов на эксплуатацию Сан-Квентина, видимо, чиновник решил, что эти средства можно использовать по-другому, правда, как именно он не уточнил.


Ну и еще один маленький, но занимательный факт, две трети людей, осужденных за преступления в Калифорнии были повторно арестованы в течение двух лет после освобождения.


Ну а если учесть, что Тинг родом из Китая, то выводы делайте сами.

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Метки: Калифорния   Сан-Квентин   америка   видео   заключеные   тюрьма   
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9  комментариев
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Шилов Час назад
Ну значит и американцы снимут свое "Холодное лето 23-го", раз наше аналогичное не смотрели.
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25k
ПаганецЪ 3 минуты назад
(С) Тинг заявил, что всех заключенных надо отпустит, ведь "общество будет в гораздо большей безопасности, если преступники будут жить среди нас, а не заперты в камеры". (/С)
Правильно! А ещё раздать им бесплатно наркоту и запретить полиции их трогать.
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74k
Viktor 20 минут назад
Один дурак херню сморозит, куча народа обсуждает!
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433
сергей ремизов Полчаса назад
"общество будет в гораздо большей безопасности, если преступники будут жить среди нас, а не заперты в камеры". Что он такое забористое курит?
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15k
Patmaz 45 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Moon24 49 минут назад
Можно конечно всех освободить . Но только посмертно - заодно экономия на содержании получится
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7k
sedoisever Час назад
Какой-то американо-китайский Шариков. "Взять всё(всех) и поделить(отпустить). Даже не за изменение законодательства ратует, чьл тоже чушь, но хоть логичная. Законы работают, суды дают сроки, но никого не сажают?
Я уже не говорю о том, что тупее, чем: "общество будет в гораздо большей безопасности, если преступники будут жить среди нас, а не заперты в камеры" и придумать нельзя.
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32k
АнтонПолднев Час назад
Наконец-то конструктивные предложения. Где можно проголосовать?
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