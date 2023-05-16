«Магистр психоанализа» предлагал съездить с ним на Мальдивы и заплатить миллион рублей - теперь действительно может поехать, только не на острова

То ли стоимость его «ретритов» уж слишком заоблачная, то ли инфобизнес и тренинги всех достали, но и на этого коуча обратили внимание. Общественники движения «Зов народа» обратились к Александру Бастрыкину и попросили проверить этого коуча и мастера работы с подсознанием.