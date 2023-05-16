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«Магистр психоанализа» предлагал съездить с ним на Мальдивы и заплатить миллион рублей - теперь действительно может поехать, только не на острова

«Магистр психоанализа» предлагал съездить с ним на Мальдивы и заплатить миллион рублей - теперь действительно может поехать, только не на острова

Автор:
16 мая 2023 14:49
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Мальдивы   александр бастрыкин   игорь сивов   инфобизнес   налоги   нюша   прокуратура   тренинги   
1826
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У общественности и прокуратуры появились вопросы, а ответов пока нет.

Игорь Сивов представляется «мастером ресурсного состояния» и «магистром психоанализа». Кроме того, 42-летний «магистр» ещё и муж некоей певицы Нюши.

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За услуги по открытию чакр развития и безграничного богатства, Сивов просит занести ему в кассу примерно миллион рублей. За это клиента ждёт поездка на острова и незабываемый отпуск-тренинг-раскрытие сознания. Коуч обещает копнуть и подсознание:

Вы расслабитесь, услышите свой внутренний голос, полюбите себя.

Всё как положено. В этом году инфобизнесмен планирует провести свои марафоны на Мальдивах, в Турции, Великобритании, Омане и на Бали. И везде он помогать своим последователям обрести счастье и богатство.

То ли стоимость его «ретритов» уж слишком заоблачная, то ли инфобизнес и тренинги всех достали, но и на этого коуча обратили внимание. Общественники движения «Зов народа» обратились к Александру Бастрыкину и попросили проверить этого коуча и мастера работы с подсознанием.

Вопросы к нему те же самые, что и к госпоже Блиновской: сколько платит налогов со своих миллионных «ретритов» и не занимается ли дроблением бизнеса.

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Метки: Мальдивы   александр бастрыкин   игорь сивов   инфобизнес   налоги   нюша   прокуратура   тренинги   
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10  комментариев
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12k
Shtoppi Час назад
Боже! какой маразм!!! тех кто на это ведется, нужно подвергать принудительной эвтаназии. они просто конченные.
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187
Серж Полчаса назад
Кто ведется???
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10k
BWSHARK Час назад
Очередная инфошлюха... (Кто такая эта нюша? Поёт в рот? Только одну знаю из смешариков...)
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32k
АнтонПолднев Час назад
К этим персонажам у меня вопросов нет. Желание обогатиться за счёт лоха у человека в крови. Пусть прокуратура разбирается. У меня много вопросов к тем, кто несёт ему и ему подобным денежные средства. В частности очень интересно, как с явным отсутствием мыслительной деятельности как таковой, вы умудряетесь зарабатывать вообще хоть какие-то деньги вне подземного перехода и без таблички "Помогите на операцию". А тут наверняка лям не в кредит взятый.
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