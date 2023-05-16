«Магистр психоанализа» предлагал съездить с ним на Мальдивы и заплатить миллион рублей - теперь действительно может поехать, только не на острова

У общественности и прокуратуры появились вопросы, а ответов пока нет.
Игорь Сивов представляется «мастером ресурсного состояния» и «магистром психоанализа». Кроме того, 42-летний «магистр» ещё и муж некоей певицы Нюши.
За услуги по открытию чакр развития и безграничного богатства, Сивов просит занести ему в кассу примерно миллион рублей. За это клиента ждёт поездка на острова и незабываемый отпуск-тренинг-раскрытие сознания. Коуч обещает копнуть и подсознание:
Вы расслабитесь, услышите свой внутренний голос, полюбите себя.
Всё как положено. В этом году инфобизнесмен планирует провести свои марафоны на Мальдивах, в Турции, Великобритании, Омане и на Бали. И везде он помогать своим последователям обрести счастье и богатство.
То ли стоимость его «ретритов» уж слишком заоблачная, то ли инфобизнес и тренинги всех достали, но и на этого коуча обратили внимание. Общественники движения «Зов народа» обратились к Александру Бастрыкину и попросили проверить этого коуча и мастера работы с подсознанием.
Вопросы к нему те же самые, что и к госпоже Блиновской: сколько платит налогов со своих миллионных «ретритов» и не занимается ли дроблением бизнеса.
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