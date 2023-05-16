Пьяные пассажиры отрезали таксисту палец за то, что якобы испачкались во время аварии с лосем на ночной дороге

Водителю – 50 лет, работает слесарем. В свободное время бомбит на своем авто. Ночью коллега подкинул интересный заказ – отвезти четырех человек из Мулино в Дзержинск. Он согласился.

Парни сели в такси уже навеселе, по дороге купили еще водки. В ночи шофер не разглядел на трассе лося и сбил – животное влетело в салон. Пассажиры накинулись с претензией, что испачкались, избили водителя, запихнули в авто и увезли в лес.

Там глумились от души: отрезали палец на правой руке, хотели отнять второй, но мужчине удалось сбежать. Он едва смог набрать знакомому, который приехал за другом, увез в больницу и вызвал полицию. Двоих отморозков задержали: один признался, второй ушел в отказ. Остальных ищут.

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