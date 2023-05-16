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Пьяные пассажиры отрезали таксисту палец за то, что якобы испачкались во время аварии с лосем на ночной дороге

Пьяные пассажиры отрезали таксисту палец за то, что якобы испачкались во время аварии с лосем на ночной дороге

Автор:
16 мая 2023 12:53
Метки: ДТП   лось   разбой   такси   
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Водителю – 50 лет, работает слесарем. В свободное время бомбит на своем авто. Ночью коллега подкинул интересный заказ – отвезти четырех человек из Мулино в Дзержинск. Он согласился.
Парни сели в такси уже навеселе, по дороге купили еще водки. В ночи шофер не разглядел на трассе лося и сбил – животное влетело в салон. Пассажиры накинулись с претензией, что испачкались, избили водителя, запихнули в авто и увезли в лес.
Там глумились от души: отрезали палец на правой руке, хотели отнять второй, но мужчине удалось сбежать. Он едва смог набрать знакомому, который приехал за другом, увез в больницу и вызвал полицию. Двоих отморозков задержали: один признался, второй ушел в отказ. Остальных ищут.

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Метки: ДТП   лось   разбой   такси   
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5  комментариев
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7k
Echo 2 часа назад
Пипец, действительно интересный заказ, на всю оставшуюся жизнь запомнится
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alex 38 минут назад
а где видео?
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62k
Александр Ломовицкий 40 минут назад
группа , разбой, удержание -похищение, нанесение тяжких телесных, хищение в крупном размере. здорово покатались .
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4k
Дмитрий ! 58 минут назад
Как скучно я живу. Шучу. Не дай Бог.
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9k
Борис Карабанов Час назад
Лось-то жив? А то ещё и за лося штрафанут.
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