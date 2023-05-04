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В России хотят запретить самокатчикам гонять по тротуарам и вообще убрать их с улиц

В России хотят запретить самокатчикам гонять по тротуарам и вообще убрать их с улиц

Автор:
04 мая 2023 15:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Совфед   Улица   андрей клишас   дтп   запрет   самокат   
1819
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Если инициатива пройдёт, то кататься они смогут только по специальным дорожкам в парках.

Раньше по улицам городов можно было ходить без опаски. Теперь же, надо быть всё время настороже и ловко уворачиваться от самокатчиков. Сначало-то их было немного, но когда появились сервисы по прокату двухколёсных драндулетов - все города «встали на колёса».

Количество ДТП с участием самокатчиков растёт с каждым годом:

В 2021 г. произошло 672 ДТП, в которых погибли 20 человек и 704 получили ранения, а только за 9 месяцев 2022 г. произошло 838 ДТП - 19 человек погибли и 870 получили травмы.

Поэтому самокатчиков хотят урезонить. С такой инициативой выступил Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По моему мнению, электросамокаты не должны передвигаться по городским улицам. Слишком много ЧП с их участием. Думаю, можно оставить их только в парках, где для этих устройств есть специально выделенные дорожки, либо в частных поселках, где собственники согласились с возможностью использования электросамокатов.

Это обоснованно, потому что в конце апреля вышел обзор Научного центра безопасности дорожного движения МВД. В нём прямо сказано, что дорожная сеть РФ не готова к появлению самокатов и прочих моноколёс.

В общем, кто хочет прокатиться с ветерком - будьте любезны на специальную дорожку. А все остальные пусть спокойно ходят пешком.

Источник:

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Метки: Совфед   Улица   андрей клишас   дтп   запрет   самокат   
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80  комментариев
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3k
Дмитрий Час назад
Вот правильно. Велосипеды, самокаты и прочее к чёртовой бабушке от дороги в парки на дорожки. А для тех велосипедистов, которые хотят ездить по дорогам общего пользования нужен экзамен на права и номер к велосипеду да и не забываем про тех. карту на велик. Ещё налог пусть транспортный платят, а то по дорогам ездят и портят их. Вот тогда желающих ездить чёрт знает как может быть поубавится.
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5k
alex Минуту назад
давно пора
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19k
anpetrof 8 минут назад
Не будет этого никогда, тогда Собянин лишится не маленькой статьи дохода...
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5k
Игорь Мастер 10 минут назад
В ПДД есть такое понятие -механическое транспортное средство. По сути это всё что движется на моторчиках, будь-то бензиновый или электрический. Велосипед - это велосипед, а велосипед с мотором - это уже мопед - механическое транспортное средство. Так с какого перепугу самокат с мотором приравнен к пешеходу. Это дерьмо летит не хуже авто в городском потоке- только по тротуару. Хочешь самокат - качай ноги.Хочешь электросамокат- сдавай как на мопед со всеми вытекающими последствиями. Нет права на управление -ходи пешком, или езди без мотора, или штраф . Причём такой чтоб отбивало желание гонять .
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22k
ЦСКА 17 минут назад
Да неужели свершилось!!?? Т еперь бы все это в жизнь воплотить!
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5k
Али Ди 21 минуту назад
Установить на тротуарах лежачих полицейский через каждый метр, посмотрим как они борщ довезут.)
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29k
Aqueronte 23 минуты назад
Очередной идиотизм от пенсионеров из власти.
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5k
Психологическая поддержка 24 минуты назад
[мат], надо было просто установить серьезную ответственность и штраф. Я катаюсь на самокате, но я даже звонком не пользуюсь, всегда аккуратно медленно объезжаю, потому что понимаю что тротуар в первую очередь для прохожих. Но, бл*ть, из за десятка уеб*нов запрещать самоккаты везде - это [мат].

И вообще статья фейк, т.к. никто не отменял велосипеды, ролики, скейты и тд., как будто на них никто никогда не влетал в людей.
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286
устал я от вас Полчаса назад
Здравая инициатива. Нахрен это баловство не нужно.
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5k
Али Ди Полчаса назад
Велосо[мат]истов тоже надо убрать.
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8k
Trenzel2003 Полчаса назад
Как у нас любят все запрещать! Конечно, это же намного легче, чем окультурить. Проще запретить, чем научить культуре вождения.
На специальных дорожках и выделенных полосах дороги. (Как во времена СССР можно было ездить на велосипеде до 1 метра от бордюра.) Обязать водителей двухколесного транспорта, если выезжает на тротуар, двигаться не более 15 Км/ч.
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286
устал я от вас Trenzel2003 24 минуты назад
Как минимум для этих дебилов надо будет стоить эти полосы, потом создавать отдельную структуру что будет конфисковывать это игрушки когда они будут катать вне дорожек. Ну вот и нахера это надо? Запретить гораздо логичней и правильней.
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1k
Алексей Полчаса назад
Да не самокаты нужно запрещать, а идоров, которые на неадекватной скорости проносятся в миллиметрах от обычных пешеходов. Ещё постановить звонки в опу засунуть, ибо задолбали звенеть в спину.
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6k
grimmsan 38 минут назад
ну наконец то... долой всех этих электродолб.....в задолбали они в край уже
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13k
Святослав 42 минуты назад

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316
noname789 44 минуты назад
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5k
Wadim 48 минут назад
хотите дальше
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3k
SNZV 48 минут назад
Пешеход - ходить пешком
Пешеходный переход - переходить пешком
Проезжая часть - от слова ездить
Вопрос: Что делают самокатчики и велосипедисты там, где ходят люди?
Как человек с огромным профессиональным опытом вождения транспорта, я категорически против перемешивания людей и транспорта в одном потоке.
Всяким самодвижущимся транспортом управляет кто не попадя и зачастую без опыта, элементарных знаний и даже мозга.
Выделение полосы на тротуаре - не решает проблему. Шаг в сторону, выезд за пределы полосы, скорость, ребенок рванул в сторону и т.п. В результате, значительно увеличивается вероятность происшествия с последствиями.
А водителям, особенно с ограниченным обзором (грузовой и специальный транспорт) при повороте направо значительно уменьшается угол обзора. Пропустили пешеходов на пешеходном переходе и продолжили движение, все вроде по ПДД, но ... тут низко летит олень на своей электро - телеге пытаясь успеть проскочить... и его реально не видно издали, а когда замечаешь - может быть уже поздно.
А мамаша или папаша, уткнувшиеся в смартфон... Ребенок рванул в сторону, а там "летчик" И это только малая часть проблем.
Посему, думаю, эту проблему решать нужно кардинально.
Разграничить по возрасту, максимально допустимой скорости, типу привода транспорта, мест передвижения и катания, обязательной сдачей ПДД с получением удостоверения для выезда на проезжую часть и ужесточить контроль, особенно за прокатной техникой.
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8k
Борис Карабанов 54 минуты назад
"Слишком много ЧП с их участием."(с)
Интересно, а сколько ДТП произошло при участии пешеходов и по вине пешеходов? Ужас! Вывод напрашивается сам собой - убрать пешеходов с улиц! А уж с участием автомобилей!!!!
--------------------------------------------------------------------------------------
Ну, точно, всё как с гражданским оружием. Один-в-один! "Стрелять можно только в специально отведенных местах!" А где эти места? Ну, в Москве есть клубы-тиры, есть в областных центрах...
"Ездить только в специально отведенных местах!" А где эти места? Ну, ....
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1k
Злодей 58 минут назад
У нас в районе есть отдельные дорожки для самокато-велосипедов. так овт,все эти дорожки по вечерам оккупированы с колясками, с собаками и детьми, рисующими на них мелками. Часто слышу,как на проезжающих там людей недовольно высказываются, типа разъездились тут не пройти. Но. В защиту хочу сказать о неприлично узких тротуарах.
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475
дмитрий Час назад
В России за шесть месяцев 2022 года почти на 5% выросло количество погибших в ДТП с велосипедистами. По статистике ГИБДД, с января по июнь текущего года зафиксировано 1946 таких случаев. И всем до!
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3k
Денис Час назад
Не надо запрещать самокаты.
Надо разрешить пиз.дить самокатчиков без уголовного преследования.
Вот тогда они научатся ездить аккуратно.
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169
Иванов Денис 17 минут назад
А еще за пешехода сбитого вне пешеходного перехода или пешехода сбитого на велосипедной дорожке, премировать на косарь. За неделю научимся правила соблюдать)
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