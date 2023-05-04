В России хотят запретить самокатчикам гонять по тротуарам и вообще убрать их с улиц

Если инициатива пройдёт, то кататься они смогут только по специальным дорожкам в парках.
Раньше по улицам городов можно было ходить без опаски. Теперь же, надо быть всё время настороже и ловко уворачиваться от самокатчиков. Сначало-то их было немного, но когда появились сервисы по прокату двухколёсных драндулетов - все города «встали на колёса».
Количество ДТП с участием самокатчиков растёт с каждым годом:
В 2021 г. произошло 672 ДТП, в которых погибли 20 человек и 704 получили ранения, а только за 9 месяцев 2022 г. произошло 838 ДТП - 19 человек погибли и 870 получили травмы.
Поэтому самокатчиков хотят урезонить. С такой инициативой выступил Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
По моему мнению, электросамокаты не должны передвигаться по городским улицам. Слишком много ЧП с их участием. Думаю, можно оставить их только в парках, где для этих устройств есть специально выделенные дорожки, либо в частных поселках, где собственники согласились с возможностью использования электросамокатов.
Это обоснованно, потому что в конце апреля вышел обзор Научного центра безопасности дорожного движения МВД. В нём прямо сказано, что дорожная сеть РФ не готова к появлению самокатов и прочих моноколёс.
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В общем, кто хочет прокатиться с ветерком - будьте любезны на специальную дорожку. А все остальные пусть спокойно ходят пешком.
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И вообще статья фейк, т.к. никто не отменял велосипеды, ролики, скейты и тд., как будто на них никто никогда не влетал в людей.
На специальных дорожках и выделенных полосах дороги. (Как во времена СССР можно было ездить на велосипеде до 1 метра от бордюра.) Обязать водителей двухколесного транспорта, если выезжает на тротуар, двигаться не более 15 Км/ч.
Пешеходный переход - переходить пешком
Проезжая часть - от слова ездить
Вопрос: Что делают самокатчики и велосипедисты там, где ходят люди?
Как человек с огромным профессиональным опытом вождения транспорта, я категорически против перемешивания людей и транспорта в одном потоке.
Всяким самодвижущимся транспортом управляет кто не попадя и зачастую без опыта, элементарных знаний и даже мозга.
Выделение полосы на тротуаре - не решает проблему. Шаг в сторону, выезд за пределы полосы, скорость, ребенок рванул в сторону и т.п. В результате, значительно увеличивается вероятность происшествия с последствиями.
А водителям, особенно с ограниченным обзором (грузовой и специальный транспорт) при повороте направо значительно уменьшается угол обзора. Пропустили пешеходов на пешеходном переходе и продолжили движение, все вроде по ПДД, но ... тут низко летит олень на своей электро - телеге пытаясь успеть проскочить... и его реально не видно издали, а когда замечаешь - может быть уже поздно.
А мамаша или папаша, уткнувшиеся в смартфон... Ребенок рванул в сторону, а там "летчик" И это только малая часть проблем.
Посему, думаю, эту проблему решать нужно кардинально.
Разграничить по возрасту, максимально допустимой скорости, типу привода транспорта, мест передвижения и катания, обязательной сдачей ПДД с получением удостоверения для выезда на проезжую часть и ужесточить контроль, особенно за прокатной техникой.
Стоп! А как тогда по лингво-правилам быть с железнодорожным переездом? Только переезжать? Перейти нельзя?
Интересно, а сколько ДТП произошло при участии пешеходов и по вине пешеходов? Ужас! Вывод напрашивается сам собой - убрать пешеходов с улиц! А уж с участием автомобилей!!!!
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Ну, точно, всё как с гражданским оружием. Один-в-один! "Стрелять можно только в специально отведенных местах!" А где эти места? Ну, в Москве есть клубы-тиры, есть в областных центрах...
"Ездить только в специально отведенных местах!" А где эти места? Ну, ....
Надо разрешить пиз.дить самокатчиков без уголовного преследования.
Вот тогда они научатся ездить аккуратно.