В России хотят запретить самокатчикам гонять по тротуарам и вообще убрать их с улиц

Количество ДТП с участием самокатчиков растёт с каждым годом:

В 2021 г. произошло 672 ДТП, в которых погибли 20 человек и 704 получили ранения, а только за 9 месяцев 2022 г. произошло 838 ДТП - 19 человек погибли и 870 получили травмы.

Поэтому самокатчиков хотят урезонить. С такой инициативой выступил Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.