Москвичи столкнулись с лютым сбоем в работе систем GPS-навигации

Автомобили каршеринга и самокаты «плавают» по Москве-реке и "улетают" в аэропорты на взлётно-посадочную полосу, такси не могут найти пассажиров, пешеходные маршруты в картах строятся неправильно. Вы можете стоять на Тульской, а ваша локация на картах будет в районе аэропорта Шереметьево.
После атаки на Кремль московские водители столкнулись с массовым сбоем навигаторов, - пишет МК. Чехарда началась утром в четверг, 4 мая.
"Можно заметить, как тысячи машин с водителями из солнечных республик СНГ останавливаются где получится на аварийках - мигранты не могут ехать без навигаторов "билят, кудой ехат?", - пишет ТГ-канал "Бати читают новости".
"Яндекс информацию подтверждает. Говорят, что сбоит всё: от фитнес-браслетов до навигаторов".
По официальной версии смену локации GPS в Москве активировали на время подготовки к параду Победы 9 мая. Это означает, что навигаторы будут неверно определять геопозицию пользователей. Навигацию глушили и раньше, но прежде это случалось только рядом с Кремлём — теперь сбоит вся Москва.
В целом наблюдения расходятся: кому как повезёт.
«Внутри ТТК проблемы, и даже дальше в сторону области. Допустим, Кутузовский до МКАДа глушат целиком, передвигаться невозможно, не зная улиц, да и даже зная, подать машину порой не получается, место подачи тоже прыгает. У коллег то же самое, весь наш парк поехал отдыхать и работать за ТТК, там работает», — поделился один из опытных московских таксистов.
МК собрал наблюдения пользователей автомобильных форумов:
«В Подмосковье водитель ездил кругами, а навигатор ему не показывал ни один из двух поворотов, а у меня показывало, что он тупо стоит в двух улицах от меня».
«Район Крылатской улицы и выезд из тоннеля на улице маршала Жукова в сторону центра — очень плохо, GPS то отключается совсем, то сбоит».
«Вчера навигация сходила с ума в пределах Садового. Сегодня ехал на работу из Выхино в центр — навигатор часто показывал движение по параллельным улицам и переулкам».
«Были проблемы в районе Павелецкой площади. Я ехала по Шлюзовой набережной, по новому для меня адресу, навигатор колбасило страшно. Машина то «в реке» оказывалась, то я стою на светофоре, а машина на картинке сама неторопливо едет. Плутала знатно».
Типичный высокомерный ответ «старых» автомобилистов — мол, надо просто ориентироваться в родном городе, тогда и навигатор не потребуется! Раньше же без них как-то жили — и ничего.
Однако, надо признать, что сегодня без навигаторов мы уже никуда.
Огромная доля автомобилистов используют GPS-сервисы не только для того, чтобы построить маршрут, но и чтобы следить за разметкой - в каком ряду нужно ехать, чтобы вовремя совершить нужный манёвр, где найти место для разворота, где ждать камеру и сколько стоит парковка.
К GPS-сервисам привязян каршеринг и прокат самокатов.
Про "зависимость" от навигаторов таксистов, курьеров, да и просто целого нового поколения автомобилистов и говорить нечего.
Источник:
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Так что как то вот так.
А нельзя ли сделать приложение для смартфонов, у которых есть навигация и компас? Увидели что-то непонятное в небе, запустили приложение, взяли "НЛО" на прицел, приложение определяет азимут или даже направление полёта и передает "куда надо" координаты и фото объекта? Каждому потребителю приложения можно присваивать уникальный цифровой ключ (напр.через госуслуги), чтобы сервер "куда надо" не грохнули недоброжелатели. У нас плотность населения небольшая, но в городах народу прилично много и можно будет засекать избыточную активность в воздухе достаточно рано (при малой скорости рагульских литаков). И ещё - излучение антенн мобильных операторов - я не в курсе, нельзя сделать по ним пассивный радар, для малых высот?
хотя по факту не их в том вина
Многие телефоны из Китая поддерживают ее.
а были как родные в машине )
Тогда еще мысль появилась, а не прикопать ли их на черный день...