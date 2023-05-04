FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7206 постов • 1006 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Москвичи столкнулись с лютым сбоем в работе систем GPS-навигации

Москвичи столкнулись с лютым сбоем в работе систем GPS-навигации

Автор:
04 мая 2023 23:10
Сообщество : Жить в России
Метки: GPS   Бульварное кольца   Москва   навигатор   сбой   такси   
1246
3

Автомобили каршеринга и самокаты «плавают» по Москве-реке и "улетают" в аэропорты на взлётно-посадочную полосу, такси не могут найти пассажиров, пешеходные маршруты в картах строятся неправильно. Вы можете стоять на Тульской, а ваша локация на картах будет в районе аэропорта Шереметьево.

После атаки на Кремль московские водители столкнулись с массовым сбоем навигаторов, - пишет МК. Чехарда началась утром в четверг, 4 мая.

"Можно заметить, как тысячи машин с водителями из солнечных республик СНГ останавливаются где получится на аварийках - мигранты не могут ехать без навигаторов "билят, кудой ехат?", - пишет ТГ-канал "Бати читают новости".
"Яндекс информацию подтверждает. Говорят, что сбоит всё: от фитнес-браслетов до навигаторов".

По официальной версии смену локации GPS в Москве активировали на время подготовки к параду Победы 9 мая. Это означает, что навигаторы будут неверно определять геопозицию пользователей. Навигацию глушили и раньше, но прежде это случалось только рядом с Кремлём — теперь сбоит вся Москва.

В целом наблюдения расходятся: кому как повезёт. 

«Внутри ТТК проблемы, и даже дальше в сторону области. Допустим, Кутузовский до МКАДа глушат целиком, передвигаться невозможно, не зная улиц, да и даже зная, подать машину порой не получается, место подачи тоже прыгает. У коллег то же самое, весь наш парк поехал отдыхать и работать за ТТК, там работает», — поделился один из опытных московских таксистов.

МК собрал наблюдения пользователей автомобильных форумов:

«В Подмосковье водитель ездил кругами, а навигатор ему не показывал ни один из двух поворотов, а у меня показывало, что он тупо стоит в двух улицах от меня».

«Район Крылатской улицы и выезд из тоннеля на улице маршала Жукова в сторону центра — очень плохо, GPS то отключается совсем, то сбоит».

«Вчера навигация сходила с ума в пределах Садового. Сегодня ехал на работу из Выхино в центр — навигатор часто показывал движение по параллельным улицам и переулкам».

«Были проблемы в районе Павелецкой площади. Я ехала по Шлюзовой набережной, по новому для меня адресу, навигатор колбасило страшно. Машина то «в реке» оказывалась, то я стою на светофоре, а машина на картинке сама неторопливо едет. Плутала знатно».

Типичный высокомерный ответ «старых» автомобилистов — мол, надо просто ориентироваться в родном городе, тогда и навигатор не потребуется! Раньше же без них как-то жили — и ничего.

Однако, надо признать, что сегодня без навигаторов мы уже никуда.

Огромная доля автомобилистов используют GPS-сервисы не только для того, чтобы построить маршрут, но и чтобы следить за разметкой - в каком ряду нужно ехать, чтобы вовремя совершить нужный манёвр, где найти место для разворота, где ждать камеру и сколько стоит парковка.

К GPS-сервисам привязян каршеринг и прокат самокатов.

Про "зависимость" от навигаторов таксистов, курьеров, да и просто целого нового поколения автомобилистов и говорить нечего.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: GPS   Бульварное кольца   Москва   навигатор   сбой   такси   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
lekha-fil Час назад
А как же ГЛОНАСС?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
11k
paranoid 2 минуты назад
На ЦКАДе тоже глючит навигация. Сегодня вечером было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Babangdida 6 минут назад
Глушение GPS/GLONAS/GALILEO и т.д. это одно направление.
А нельзя ли сделать приложение для смартфонов, у которых есть навигация и компас? Увидели что-то непонятное в небе, запустили приложение, взяли "НЛО" на прицел, приложение определяет азимут или даже направление полёта и передает "куда надо" координаты и фото объекта? Каждому потребителю приложения можно присваивать уникальный цифровой ключ (напр.через госуслуги), чтобы сервер "куда надо" не грохнули недоброжелатели. У нас плотность населения небольшая, но в городах народу прилично много и можно будет засекать избыточную активность в воздухе достаточно рано (при малой скорости рагульских литаков). И ещё - излучение антенн мобильных операторов - я не в курсе, нельзя сделать по ним пассивный радар, для малых высот?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Юрьевич 9 минут назад
4 мая примерно в 9 часов вечера началось... И довольно далеко от центра - на ул. Рябиновая. Сигнал GPS постоянно терялся... Я думал смартфон заглючил. Оказалось нет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Vacony 20 минут назад
лютый сбой - это дрон на крыше Кремля....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
ВВС 44 минуты назад
в одном из центров подготовки курсантов и пилотов ВВС (теперь уже млять вкс) курсанты егэшники задают вопрос инструктору -т капитан,а зачем нам изучать компас,азимут ,мохшмох,ориентирование по звездам и солнцу если в телефонах щас есть gps?... как вы думаете, что ответил инструктор ? правильно ,он просто сказал -кто вас взял в авиацию [мат]ы????
хотя по факту не их в том вина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
576
Александр 53 минуты назад
Пора возвращаться на работу в такси , Москву знаю с закрытыми глазами...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
иванов дмитрий Час назад
интересно , а китайская Бэйдоу работала ?
Многие телефоны из Китая поддерживают ее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
иванов дмитрий Час назад
выкинул тк много новых дорог и развязок появилось.
а были как родные в машине )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Трям Час назад
Комментарий к фото
песдуй к себе в кишлак! там дорогу знаешь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Fishki_surfer Час назад
Пару лет назад я сдал все бумажные атласы дорог в макулатуру.
Тогда еще мысль появилась, а не прикопать ли их на черный день...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

72009



Другие посты автора
Популярное в сообществах
27 необычных находок и интересностей, которыми поделились пользователи сети
27 необычных находок и интересностей, которыми поделились пользователи сети
"Не работаю, квартиры нет, долг 5 миллионов": жительница Петербурга удивила своими требованиями к мужчинам
"Не работаю, квартиры нет, долг 5 миллионов": жительница Петербурга удивила своими...
Набирающие популярность в сообществах
Рестмод старого Range Rover 1970 года в новый электромобиль
Рестмод старого Range Rover 1970 года в новый электромобиль
ТОП10 автомобилей с лучшими интерьерами
ТОП10 автомобилей с лучшими интерьерами
Эти руки не для скуки или мой способ борьбы с весенней хандрой
Эти руки не для скуки или мой способ борьбы с весенней хандрой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Чёрный юмор

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#история#аварии#люди#шоу бизнес#улыбнуло#Москва#Автовсячина
#Юмор#автомобили#машина#дтп#авто аварии#факты#Ynews#Жизнь#кот#Россия
#интересное#животные#Прикол#позитив#полиция#подборка#в мире#природа#забавно#милота
Эти руки не для скуки или мой способ борьбы с весенней хандрой Эти руки не для скуки или мой способ борьбы с весенней хандрой Таксующий полицейский проверяется на факт кражи денег у клиентки Таксующий полицейский проверяется на факт кражи денег у клиентки Недовольная ценой поездки москвичка забралась на крышу такси, чтобы позвонить в поддержку Недовольная ценой поездки москвичка забралась на крышу такси, чтобы позвонить в поддержку Поездка на такси между башнями "Москва-Сити" обошлась в два миллиона Поездка на такси между башнями "Москва-Сити" обошлась в два миллиона В Москве водитель "Кадиллака" расстрелял таксиста В Москве водитель "Кадиллака" расстрелял таксиста Таксист-облизун похитил пассажирку и отвёз её к себе домой Таксист-облизун похитил пассажирку и отвёз её к себе домой

На что жалуетесь?

Вернуться