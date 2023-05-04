Москвичи столкнулись с лютым сбоем в работе систем GPS-навигации

«Район Крылатской улицы и выезд из тоннеля на улице маршала Жукова в сторону центра — очень плохо, GPS то отключается совсем, то сбоит».

«Вчера навигация сходила с ума в пределах Садового. Сегодня ехал на работу из Выхино в центр — навигатор часто показывал движение по параллельным улицам и переулкам».

«Были проблемы в районе Павелецкой площади. Я ехала по Шлюзовой набережной, по новому для меня адресу, навигатор колбасило страшно. Машина то «в реке» оказывалась, то я стою на светофоре, а машина на картинке сама неторопливо едет. Плутала знатно».

Типичный высокомерный ответ «старых» автомобилистов — мол, надо просто ориентироваться в родном городе, тогда и навигатор не потребуется! Раньше же без них как-то жили — и ничего.

Однако, надо признать, что сегодня без навигаторов мы уже никуда.

Огромная доля автомобилистов используют GPS-сервисы не только для того, чтобы построить маршрут, но и чтобы следить за разметкой - в каком ряду нужно ехать, чтобы вовремя совершить нужный манёвр, где найти место для разворота, где ждать камеру и сколько стоит парковка.

К GPS-сервисам привязян каршеринг и прокат самокатов.

Про "зависимость" от навигаторов таксистов, курьеров, да и просто целого нового поколения автомобилистов и говорить нечего.