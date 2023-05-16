Два полковника полиции из Москвы решили наградить своих коллег несуществующими подарками, чтобы скрыть недостачу в миллион рублей

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Схему с наградным фондом полицейские из Управления транспорта провернули ещё в 2017 году. Тогда начальник тыла Андрей Борисов (на первом фото) и его заместитель Роман Астапов узнали, что в наградном фонде не хватает ценностей аж на миллион рублей. Надо было что-то делать. Астапов и Борисов решили фиктивно подарить нехватающие награды различным подразделениям.
Они взяли в свою «команду» Арама Айрапетяна (на втором фото) — инженера, являющегося материально ответственным лицом, и вместе подготовили список недостающих ценностей, а затем включили его в приказ о награждении линейных подразделений. Бумагу подписали у ни о чём не подозревающего начальника, а дальше дело оставалось за малым — подписать накладные о приёме имущества у представителей подразделений. Итог всей схемы полицейские передали в бухгалтерию — после фиктивного приказа недостача исчезла.
Однако о делах полковников и их сообщника узнали следователи. На троицу возбудили дело за злоупотребление должностными полномочиями.
Однако о делах полковников и их сообщника узнали следователи. На троицу возбудили дело за злоупотребление должностными полномочиями.
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