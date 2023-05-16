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Почти три тонны кокаина пытались перевести в бананах в Армению

Почти три тонны кокаина пытались перевести в бананах в Армению

Автор:
16 мая 2023 11:20
Метки: Армения   Наркотики   кокаин   контрабанда   
753
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Наркотика на 800 миллионов евро в коробках с фруктами обнаружили и конфисковали в итальянском порту.
2734 килограмма наркотика находились в замороженном виде в 12-метровых упаковках среди 78 тонн бананов, рассказали в финансовой гвардии Италии. Эти два контейнера следовали в Армению из Гуаякиля (Эквадор) через грузинский порт Батуми.

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Метки: Армения   Наркотики   кокаин   контрабанда   
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9  комментариев
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1k
Максим Макашев 2 часа назад
Продолжается эксперимент, начатый пиндосами над зеленожопой клоунякой: того подсадили на кокс, а теперь и Пашиняна подсаживают. С чего бы армяшка так стал за пиндосов топить? Ох, вангую, что скоро и у армяшек свой "майдан" начнётся
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3k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 24 минуты назад
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12k
Shtoppi 47 минут назад
после того как какло-наркохаб накрылся, после начала СВО, наркокартели, не имея ничего другого, вынуждены налаживать новые каналы доставки товара потребителю, так сказать, на прямую. и вот теперь, на не обкатанных маршрутах, их "дерьмо" и курьеров берут за жопу.
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