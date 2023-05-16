Почти три тонны кокаина пытались перевести в бананах в Армению

Наркотика на 800 миллионов евро в коробках с фруктами обнаружили и конфисковали в итальянском порту.

2734 килограмма наркотика находились в замороженном виде в 12-метровых упаковках среди 78 тонн бананов, рассказали в финансовой гвардии Италии. Эти два контейнера следовали в Армению из Гуаякиля (Эквадор) через грузинский порт Батуми.



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