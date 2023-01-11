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Представительница правительства Албании арестована за перевозку 58 кг марихуаны

Представительница правительства Албании арестована за перевозку 58 кг марихуаны

Автор:
11 января 2023 15:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Албания   арестовали   беспредел чиновника   контрабанда   наркотики   незаконная перевозка   ну и ну   преступление и наказание   торговля наркотиками   чиновники нарушают   
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29 декабря на границе Албании с Северной Македонией арестовали директора по информационным технологиям албанского государственного информационного агентства (AKSH), 28-летнюю Эрису Феро. Женщина использовала свое государственное удостоверение, чтобы провезти 58 килограммов марихуаны через контрольно-пропускные пункты.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Албания   арестовали   беспредел чиновника   контрабанда   наркотики   незаконная перевозка   ну и ну   преступление и наказание   торговля наркотиками   чиновники нарушают   
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4  комментария
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698
Mrak OBOY 39 минут назад
для себя везла))))
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3k
NiThR0 5 минут назад
Ну, из этого поста я хоть узнал, что в Албании есть информационные технологии. Партию калькуляторов закупили, наверное.
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4k
Frank Borman 9 минут назад
Троица везла их из Тираны в Поградец, откуда они должны были попасть в Македонию для продажи.

В Македонии никакую албанскую бабу не арестовывали. Ее арестовали в Северной Скопьении.
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27k
Ваня Полчаса назад
албанская мафия, такая мафия...
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