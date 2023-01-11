Представительница правительства Албании арестована за перевозку 58 кг марихуаны

Наркотики были куплены в Шкодре, а затем доставлены в Тирану. Троица везла их из Тираны в Поградец, откуда они должны были попасть в Македонию для продажи. Карадж и Баша ехали в машине впереди, проверяя возможные передвижения полиции. Эриса Феро ехала следом за ними, и в ее автомобиле находились 58 килограммов марихуаны.



По данным полиции, в прошлом Эриса Феро уже использовала свое служебное положение, чтобы избежать проверки, но на этот раз ее план не сработал.



По сообщению албанского издания Gazeta Sot, Феро сказала офицерам, что они не имеют права проверять машину министерства, но ее "задержали силой" и предъявили обвинение в торговле наркотиками.