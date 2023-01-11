Представительница правительства Албании арестована за перевозку 58 кг марихуаны

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29 декабря на границе Албании с Северной Македонией арестовали директора по информационным технологиям албанского государственного информационного агентства (AKSH), 28-летнюю Эрису Феро. Женщина использовала свое государственное удостоверение, чтобы провезти 58 килограммов марихуаны через контрольно-пропускные пункты.
Полиция Албании заявила, что Эриса Феро использовала свое служебное положение для контрабанды запрещенных веществ. Вместе с представительницей власти были задержаны ее сообщники, партнер Феро 30-летний Леке Баша и 17-летний Эндри Карадж. По информации полиции, на другой стороне границе они должны были передать незаконный груз двум связным, однако их выследить и поймать пока не удалось.
Фотография Эрисы Феро из социальных сетей
Местные СМИ сообщают, что арестованные подозреваются в связях с организованными преступными группировками.
Эриса Феро уже уволена с государственной должности. Расследование, проведенное сотрудниками полиции Корчи и прокуратуры Поградца, показало, что она выполняла роль курьера в этой преступной группе. Феро уклонялась от полицейских патрулей, предъявляя документы как сотрудник различных министерств страны, и в результате легко проходила контрольно-пропускные пункты.
Эриса Феро уже уволена с государственной должности. Расследование, проведенное сотрудниками полиции Корчи и прокуратуры Поградца, показало, что она выполняла роль курьера в этой преступной группе. Феро уклонялась от полицейских патрулей, предъявляя документы как сотрудник различных министерств страны, и в результате легко проходила контрольно-пропускные пункты.
Наркотики были куплены в Шкодре, а затем доставлены в Тирану. Троица везла их из Тираны в Поградец, откуда они должны были попасть в Македонию для продажи. Карадж и Баша ехали в машине впереди, проверяя возможные передвижения полиции. Эриса Феро ехала следом за ними, и в ее автомобиле находились 58 килограммов марихуаны.
По данным полиции, в прошлом Эриса Феро уже использовала свое служебное положение, чтобы избежать проверки, но на этот раз ее план не сработал.
По сообщению албанского издания Gazeta Sot, Феро сказала офицерам, что они не имеют права проверять машину министерства, но ее "задержали силой" и предъявили обвинение в торговле наркотиками.
По данным полиции, в прошлом Эриса Феро уже использовала свое служебное положение, чтобы избежать проверки, но на этот раз ее план не сработал.
По сообщению албанского издания Gazeta Sot, Феро сказала офицерам, что они не имеют права проверять машину министерства, но ее "задержали силой" и предъявили обвинение в торговле наркотиками.
Это не первый скандал, в котором замешана Эриса Феро. Во время парламентских выборов 2021 года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила о возможной фальсификации голосов во время работы Феро на Социалистическую партию. Несмотря на обвинения, никаких действий предпринято не было, и после победы партии Эриса Феро получила правительственную должность.
"Нынешняя государственная система прогнила, потому что люди используют партию как катапульту, чтобы получить работу в государстве, даже если они не являются профессионалами, - говорит Рудина Хайдари, председатель комитета по интеграции Албании в ЕС и бывший депутат. - Затем они используют государство, чтобы разбогатеть, используя свое положение в качестве маскировки для ведения крайне незаконной деятельности".
"Нынешняя государственная система прогнила, потому что люди используют партию как катапульту, чтобы получить работу в государстве, даже если они не являются профессионалами, - говорит Рудина Хайдари, председатель комитета по интеграции Албании в ЕС и бывший депутат. - Затем они используют государство, чтобы разбогатеть, используя свое положение в качестве маскировки для ведения крайне незаконной деятельности".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Албания арестовали беспредел чиновника контрабанда наркотики незаконная перевозка ну и ну преступление и наказание торговля наркотиками чиновники нарушают
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