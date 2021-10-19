Это должно помочь: полиция Великобритании опрыскивает библиотеки и пабы антикокаиновым спреем

Твердые поверхности более чем в 600 кинотеатрах, колледжах и библиотеках Великобритании с недавних пор обрабатывают спреем, который по мнению полицейских, должен отпугивать любителей употреблять наркотики в общественных местах.
Пока мир противостоит пандемии короновируса, обрабатывая поверхности антисептиками, Великобритания пошла дальше. После снятия локдауна и запретов на вечеринки, в стране резко пошло вверх употребление наркотиков.
К борьбе с этим явлением в Туманном Альбионе подключили совершенно новое средство - антикокаиновый спрей BLOKit.
Как утверждают производители, его разработали специально для отпугивания рекреационных наркоманов, которые используют общественные поверхности для резки и нюханья порошкообразных наркотиков. Принцип действия BLOKit прост: спрей содержит полимер на подобие смолы, который задерживает порошкообразные наркотики, заставляя их прилипать к поверхности и тем самым предотвращая их вдыхание. Также в состав спрея входит горькое вещество, препятствующее проглатыванию и оставляющее во рту в течение многих часов после употребления наркотиков глубоко неприятный вкус. При этом, согласно инструкции, спрей безопасен, нетоксичен, не оставляет пятен на одежде и держится на поверхности 24 часа.
Полиция города Дарлингтон в Англии уже обработала поверхности 24 местных пабов, где собаки, выявляющие наркотики, обнаружили следы кокаина.
«Дарлингтон похож на любой другой крупный город - здесь люди употребляют рекреационные наркотики», - пожимает плечами сержант Мэтт Пламб из полицейской команды района Дарлингтон. «Разница лишь в том, что мы делаем что-то упреждающее, чтобы решить эту проблему».
Производители спрея рекомендуют использовать свой продукт в закрытых общественных пространствах, в том числе в туалетах и умывальных комнатах, в комнатах для пеленания младенцев (!), в помещениях офисов, а также на любых плоских поверхностях.
Впрочем, многие эксперты скептически относятся к такому виду борьбы с наркотиками, считая, что рассказы об использовании спрея, лишь отвлекают внимание общественности от реальной проблемы: «Неужели кто-нибудь действительно пойдет вдыхать кокаин с туалетного бачка, если для этого можно просто использовать смартфон?» - задает вопрос Гай Джонс, старший научный сотрудник организации по тестированию наркотиков The Loop.
На данный момент Blokit проходит испытания в клининговой фирме, которая будет производить опрыскивание кинотеатров в Уэльсе (Wales), а также публичных библиотеках и туалетах в Ранкорне (Runcorn)и Уиднесе (Widnes) в Чешире (Cheshire). Между тем, городской совет города Халтон (Halton) прекратил использовать спрей после трех месяцев испытаний.
Источник:
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бороться с наркотрафиком, наркомафией, наркоторговлей - зачем? давайте лучше купим у моего друга Бобби - спреев миллион штук. Бобби мировой парень, а самое главное - не жадный
Но, британцы тоже молодцы. )))))))))))))))))))))