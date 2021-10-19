Это должно помочь: полиция Великобритании опрыскивает библиотеки и пабы антикокаиновым спреем

Пока мир противостоит пандемии короновируса, обрабатывая поверхности антисептиками, Великобритания пошла дальше. После снятия локдауна и запретов на вечеринки, в стране резко пошло вверх употребление наркотиков.

К борьбе с этим явлением в Туманном Альбионе подключили совершенно новое средство - антикокаиновый спрей BLOKit.

Как утверждают производители, его разработали специально для отпугивания рекреационных наркоманов, которые используют общественные поверхности для резки и нюханья порошкообразных наркотиков. Принцип действия BLOKit прост: спрей содержит полимер на подобие смолы, который задерживает порошкообразные наркотики, заставляя их прилипать к поверхности и тем самым предотвращая их вдыхание. Также в состав спрея входит горькое вещество, препятствующее проглатыванию и оставляющее во рту в течение многих часов после употребления наркотиков глубоко неприятный вкус. При этом, согласно инструкции, спрей безопасен, нетоксичен, не оставляет пятен на одежде и держится на поверхности 24 часа.