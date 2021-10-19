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Это должно помочь: полиция Великобритании опрыскивает библиотеки и пабы антикокаиновым спреем

Это должно помочь: полиция Великобритании опрыскивает библиотеки и пабы антикокаиновым спреем (4 фото)

Автор:
19 октября 2021 10:10
Сообщество : Жизнь
Метки: борьба с наркоманией   великобритания   кокаин   наркотики   полиция   спрей   
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Твердые поверхности более чем в 600 кинотеатрах, колледжах и библиотеках Великобритании с недавних пор обрабатывают спреем, который по мнению полицейских, должен отпугивать любителей употреблять наркотики в общественных местах.

Пока мир противостоит пандемии короновируса, обрабатывая поверхности антисептиками, Великобритания пошла дальше. После снятия локдауна и запретов на вечеринки, в стране резко пошло вверх употребление наркотиков.

К борьбе с этим явлением в Туманном Альбионе подключили совершенно новое средство - антикокаиновый спрей BLOKit.

Как утверждают производители, его разработали специально для отпугивания рекреационных наркоманов, которые используют общественные поверхности для резки и нюханья порошкообразных наркотиков. Принцип действия BLOKit прост: спрей содержит полимер на подобие смолы, который задерживает порошкообразные наркотики, заставляя их  прилипать к поверхности и тем самым предотвращая их вдыхание. Также в состав спрея входит горькое вещество, препятствующее проглатыванию и оставляющее во рту в течение многих часов после употребления наркотиков глубоко неприятный вкус. При этом, согласно инструкции, спрей безопасен, нетоксичен, не оставляет пятен на одежде и держится на поверхности 24 часа.


Полиция города Дарлингтон в Англии уже обработала поверхности 24 местных пабов, где собаки, выявляющие наркотики, обнаружили следы кокаина. 

«Дарлингтон похож на любой другой крупный город - здесь люди употребляют рекреационные наркотики», - пожимает плечами сержант Мэтт Пламб из полицейской команды района Дарлингтон.   «Разница лишь в том, что мы делаем что-то упреждающее, чтобы решить эту проблему».


Производители спрея рекомендуют использовать свой продукт в закрытых общественных пространствах, в том числе в туалетах  и умывальных комнатах, в комнатах для пеленания младенцев (!), в помещениях офисов, а также на любых плоских поверхностях.

Впрочем, многие эксперты скептически относятся к такому виду борьбы с наркотиками, считая, что рассказы об использовании спрея, лишь отвлекают внимание общественности от реальной проблемы: «Неужели кто-нибудь действительно  пойдет вдыхать кокаин с туалетного бачка,  если для этого можно просто использовать смартфон?» - задает вопрос  Гай Джонс, старший научный сотрудник организации по тестированию наркотиков The Loop.


На данный момент Blokit проходит испытания в клининговой фирме, которая будет производить опрыскивание кинотеатров в Уэльсе (Wales), а также публичных библиотеках и туалетах в Ранкорне (Runcorn)и  Уиднесе (Widnes) в Чешире (Cheshire). Между тем, городской совет города Халтон (Halton) прекратил использовать спрей после трех месяцев испытаний.


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Метки: борьба с наркоманией   великобритания   кокаин   наркотики   полиция   спрей   
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18  комментариев
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41k
Соломей 8 часов назад
скажите, комрады, а вас не притомили тупые посты новоделанных топегстартеров, с не читаемыми погонялами?
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124
SHAGREEN 4 часа назад
А волосы с жопы не прилепают?
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1k
Василий Кортнев 5 часов назад
очередное освоение бюджетных денег


бороться с наркотрафиком, наркомафией, наркоторговлей - зачем? давайте лучше купим у моего друга Бобби - спреев миллион штук. Бобби мировой парень, а самое главное - не жадный
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21k
Inter 5 часов назад
а с руки нюхать не умеют??
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686
Ольга 6 часов назад
Смешно.
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2k
Алекс 7 часов назад
))))) А тем временем, молдавские ученые доказали, что Земля не круглая, а невкусная и скрипит на зубах...
Но, британцы тоже молодцы. )))))))))))))))))))))
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1k
Hallo FreeSpace 7 часов назад
Да , это конечно решит все проблемы
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2k
Fara Zolkin 7 часов назад
В юности бывало дело смолил зелёное вещество, а сейчас понимаю,что в жизни есть намного более лучшие вещи для расслабления, но каждому свое...
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2k
Illuminat 7 часов назад
Липкий спрей - это разработка британских учёных?
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3
Елена 7 часов назад
AntiDrug? Интересное название))
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7k
Ysik 8 часов назад
В этой новости прекрасно все! И мнение "старшего научного сотрудника организации по тестированию наркотиков", и горький липкий спрей, и рекомендации по применению в пеленальных комнатах. Нужно только добавить стоимость спрея, разработчика спрея и т.д. Следующим шагом будет запрет горизонтальных поверхностей во всех общественных местах.
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СергейПименов 8 часов назад
Гай Джонс дело говорит..опыта много видать набрал во время тестирования.
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