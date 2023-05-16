Чак всемогущий: что мы знаем о крутом рейнджере Чаке Норрисе

Чак Норрис увлекся боевыми искусствами в Южной Корее, где вскоре получил черный пояс по тансудо, а после своего возвращения в Соединенные Штаты даже открыл собственную школу, посвященную этому искусству. В середине 60-х годов он начал участвовать в различных соревнованиях, и хотя первое время ему не везло, в июне 1967 года он наконец-то обрел титул чемпиона, выиграв турнир по карате. В 1974 году Норрис выиграл свой последний Всеамериканский чемпионат по карате и ушел непобежденным.

Чак Норрис — мастер сразу нескольких видов боевых искусств. У него черный пояс 10-й степени по американскому тансудо и собственной «системе Чака Норриса», также известной как чункукдо, черный пояс 8-й степени по тхэквондо и кёкусин будокай карате, черный пояс 5-й степени по карате, черный пояс 3-й степени по бразильскому джиу-джитсу и черный пояс по дзюдо.