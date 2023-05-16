Чак всемогущий: что мы знаем о крутом рейнджере Чаке Норрисе

Чак Норрис — настоящая легенда боевиков в глазах сразу нескольких поколений кинозрителей. Чаще всего он блистает на экране в образе героя и просто хорошего парня, который предпочитает находить компромиссы, а не размахивать своими более чем способными кулаками. Тем не менее, оказавшись загнанными в угол, герои Норриса никогда не стесняются использовать свой фирменный удар с вертушки против плохих парней.
Помимо очевидного «Крутого Уокера», поклонники боевиков начала 70-х наверняка помнят Чака Норриса как одного из антагонистов в «Пути дракона» (1972) с Брюсом Ли — а ведь это была едва ли не первая роль в его карьере. Впрочем, успех после этого пришел к нему не сразу; только сыграв в «Правонарушителе» в 1977 году, Норрис наконец-то стал регулярной звездой боевиков. В 80-х Норрис появился в таких популярных фильмах, как «Пропавший без вести» (1984), где он сыграл полковника Джеймса Брэддока, и знаменитом «Отряде “Дельта”» (1986) в роли майора Скотта Маккоя — позже Норрис вернулся к этой роли в сиквеле 1990 года. Одна из последних ролей Норриса — бывший наёмник Букер в «Неудержимых 2».
В 1958 году, за десять лет до его первых шагов в мире кино, Чак Норрис поступил на службу в ВВС США, где его вскоре направили на авиабазу Осан в Южной Корее. В августе 1962 года, после четырех лет службы, Норриса уволили из ВВС; тогда он попробовал устроиться на работу в полицию города Торренс, Калифорния. Однако за время ожидания ответа Норрис передумал, выбрав другой карьерный путь — к нашей великой удаче!
Чак Норрис родился в Райане, штат Оклахома, 10 марта 1940 года и при рождении получил имя Карлос Рэй Норрис. Впервые его стали называть «Чаком» в Южной Корее, и в итоге прозвище закрепилось за ним надолго — даже после возвращения в США и увольнения из ВВС. Так что, когда пришло время выбирать крутой творческий псевдоним, долго Норрису раздумывать не пришлось.
Чак Норрис увлекся боевыми искусствами в Южной Корее, где вскоре получил черный пояс по тансудо, а после своего возвращения в Соединенные Штаты даже открыл собственную школу, посвященную этому искусству. В середине 60-х годов он начал участвовать в различных соревнованиях, и хотя первое время ему не везло, в июне 1967 года он наконец-то обрел титул чемпиона, выиграв турнир по карате. В 1974 году Норрис выиграл свой последний Всеамериканский чемпионат по карате и ушел непобежденным.
Чак Норрис — мастер сразу нескольких видов боевых искусств. У него черный пояс 10-й степени по американскому тансудо и собственной «системе Чака Норриса», также известной как чункукдо, черный пояс 8-й степени по тхэквондо и кёкусин будокай карате, черный пояс 5-й степени по карате, черный пояс 3-й степени по бразильскому джиу-джитсу и черный пояс по дзюдо.
В начале 2005 года Норрис стал настоящей интернет-сенсацией и прославился даже среди поколения, которое не знало и никогда не видело его фильмов. Всё благодаря мемам, известным как «Факты о Чаке Норрисе» — серии иронических и абсурдных фактов, зачастую пародирующих штампы из боевиков. Пожалуй, самый известный из таких фактов: «Однажды Чака Норриса укусила кобра. После пяти дней мучительной боли кобра наконец скончалась». Сам Чак посчитал его настолько забавным, что позже повторил его в «Неудержимых 2».
Чак Норрис был удостоен звезды на Аллее славы в Голливуде 15 декабря 1989 года за большой вклад в развитие киноиндустрии. Его звезда находится в категории «Кинофильмы» по адресу Голливудский бульвар, 7000.
За свою карьеру Чак Норрис успел выпустить аж девять книг, первая из которых, «Победа в турнире по карате», вышла в 1975 году. Последней книгой Чака Норриса, которую он написал в соавторстве, была «Официальная книга фактов о Чаке Норрисе: 101 из любимых фактов и историй Чака», опубликованная в 2009.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Потом он передумал и обратно впустил их )))
Должно быть смешно от того что не смешно от этого не смешно хотя изредка этот бред вызывает смех.