Крестный отец актерского «метода»: что нужно знать о Марлоне Брандо

В мире кино актеры изо всех сил стараются оставаться актуальными, перескакивая из одного кассового хита в другой. Марлон Брандо добился значительного успеха в 50-х годах, снявшись в нескольких кассовых фильмах, а в 1961 году дебютировал в качестве режиссера, сняв вестерн «Одноглазые валеты» с собой в главной роли. Однако в период с начала 60-х до 70-х его карьера пошла под откос. Большинство фильмов провалились в прокате, а за самим Брандо закрепилась та самая слава трудного и коммерчески невыгодного актера. Всё больше студий отказывались иметь с ним дело, однако всё изменилось в 1972 году с «Крестным отцом».

Написание сценария, поиск актеров, подготовка к съемкам, сами съемки и релиз «Крестного отца» были настолько богатыми на события, что в прошлом году студия Paramount сняла целый сериал об этом остросюжетном приключении — «Предложение» (2022). Само собой, немалая часть сюжета вертится вокруг отчаянных попыток режиссера Фрэнсиса Форда Копполлы добиться от студии, чтобы роль Вито Корлеоне досталась именно Марлону. Изначально у Копполлы был длинный список кандидатов на эту роль, но, как он признался в интервью 1975 года: «В конце концов мы поняли, что должны привлечь [на эту роль] лучшего актера в мире. Вот так просто. Список сократился до Лоуренса Оливье и Марлона Брандо, которые являются величайшими актерами в мире».

Оказалось, что Марио Пьюзо, автор лежащего в основе фильма романа и соавтор сценария, до этого даже написал Брандо письмо, в котором описал Вито Корлеоне как персонажа и предложил Брандо подумать, не хочет ли он его сыграть. Однако Пьюзо и Копполлу ждало разочарование в форме резкого заявления президента студии Paramount Pictures: «Пока я президент этой студии, Марлона Брандо не будет в этой картине, и я запрещаю вам и дальше это обсуждать». К счастью, впечатляющая актерская игра Брандо в итоге победила — главы студии были сражены наповал коротким видео, в котором Брандо сам наносит себе грим и сходу придумывает характерную манеру речи Вито, и фильм наконец-то нашел своего дона Корлеоне. Правда, актеру пришлось пойти на уступки: согласиться на смехотворно низкий для его статуса гонорар и взять лично на себя всю материальную ответственность за потенциальные задержки съемок, вызванные его типичными выходками.