Крестный отец актерского «метода»: что нужно знать о Марлоне Брандо

За всю историю Голливуда очень мало актеров повлияли на мир кинематографа так, как это сделал Марлон Брандо на пике своей карьеры. В первую очередь, именно он популяризировал основанный на системе Станиславского актерский «метод», которым с тех пор пользовались Аль Пачино, Джек Николсон, Дэниел Дэй-Льюис и прочие великие актеры. Но что еще мы знаем о «Крестном отце» голливудского кино?
За свою 60-летнюю карьеру Марлон Брандо снялся в ряде культовых фильмов — впрочем, большинство из них получили этот статус именно благодаря участию Брандо. Его первая по-настоящему яркая роль — вульгарный и грубый Стэнли Ковальски из «Трамвая “Желание”» (1951), причем до того, как сыграть Ковальски на большом экране, Брандо исполнял эту роль в театре на Бродвее. «Трамвай» принес ему первую номинацию на «Оскар», но заветную статуэтку Брандо получил лишь три года спустя — за роль Терри Маллоя в драме «В порту», которая, по мнению критиков, стала переломным моментом в истории Голливуда. До этого, в 1953 году, Брандо сыграл Джонни Страблера, лидера байкерской банды в фильме «Дикарь», что сделало его настоящей иконой в глазах байкеров той эпохи. Но самая легендарная и запоминающаяся роль в карьере Брандо пришла к нему в начале 70-х годов — речь, конечно же, о доне мафии Вито Корлеоне в «Крестном отце» (1972). После ошеломляющего успеха фильма и, как следствие, триумфального возвращения в Голливуд, Брандо также сыграл главного героя в скандальной эротической драме «Последнее танго в Париже», настоящего отца Супермена в первом фильме о супергерое в исполнении Кристиана Рива и, конечно же, полковника Курца в «Апокалипсисе сегодня».
В детстве Брандо любил пародировать друзей, имитировать голоса, подражать животным и перевоплощаться в известных персонажей, и нашел применение своим талантам в школьном драмкружке. Однако Брандо был проблемным подростком, часто попадавшим в неприятности, и наотрез отказывался следовать правилам и нормам приличия. Например, его в итоге исключили из средней школы в маленьком городке Либертивилль, Иллинойс, за то, что он катался на мотоцикле по школьным коридорам. Даже из кинотеатра, где 15-летний Брандо работал билетёром, его уволили за нежелание носить форму. Бунтарское поведение Брандо легко объяснить тяжелой обстановкой в семье — его отец, Марлон-старший, был жестоким тираном и грубым женоненавистником, а мать, Доди, искала спасение от мужа в алкоголе; к тому же, сам Брандо в четыре года подвергся сексуальному насилию со стороны своей юной гувернантки.
Даже оказавшись в военном училище Шэттак, альма-матер отца, Брандо не унимался, и в последний год обучения его исключили за неподобающее поведение. И хотя его приглашали вернуть в следующем году, Брандо решил бросить учебу и последовать за своими сестрами в Нью-Йорк, чтобы изучать актерское мастерство. Отца его решение привело в ярость, поскольку больше всего он опасался, что в театре из сына вырастет «гомик и педераст». Что же касается самого Брандо, актерская игра для него была единственным способом выразить себя, не попадая при этом в неприятности — к тому же, он знал, что действительно в этом хорош.
В Нью-Йорке Марлон Брандо хотел сперва изучить профессиональный аспект актерского ремесла. За этим он обратился к Стелле Адлер, актрисе и знаменитой преподавательнице актерского мастерства, и именно на ее курсах Брандо научился «Методу», адаптированной системе Станиславского. По словам Джорджа Инглунда, друга детства актера, в тот период в Нью-Йорке 18-летний Брандо «впервые в своей жизни услышал слова похвалы в свой адрес»
Во время обучения у Адлер, Брандо отличался от других учеников своей уникальностью. Одна из самых известных баек того периода его биографии — как Адлер попросила класс представить, что все они — курицы, которым на голову вот-вот сбросят ядерную бомбу. Адлер обратила внимание, что пока большая часть класса лихорадочно носилась кругами с громким кудахтаньем, Брандо уселся на пол, делая вид, что пытается снести яйцо. Когда Адлер спросила, что он делает, Брандо заявил, что, будучи курицей, он понятия не имеет, что такое ядерная бомба.
Брандо был первым актером в Голливуде, привнесшим в кино «естественный» подход к актерской игре. По словам Дастина Хоффмана, Брандо часто болтал с операторами и другими актерами о том, как прошли их выходные, уже после того, как режиссер дал команду «Мотор!». Как только Брандо понимал, что теперь может произнести свой диалог так же естественно, как вел этот разговор, он плавно переходил к нему. Критики позже обвиняли Брандо в том, что он был «трудным актером», но его коллеги, напротив, говорили, что это было просто частью его актерской техники.
В мире кино актеры изо всех сил стараются оставаться актуальными, перескакивая из одного кассового хита в другой. Марлон Брандо добился значительного успеха в 50-х годах, снявшись в нескольких кассовых фильмах, а в 1961 году дебютировал в качестве режиссера, сняв вестерн «Одноглазые валеты» с собой в главной роли. Однако в период с начала 60-х до 70-х его карьера пошла под откос. Большинство фильмов провалились в прокате, а за самим Брандо закрепилась та самая слава трудного и коммерчески невыгодного актера. Всё больше студий отказывались иметь с ним дело, однако всё изменилось в 1972 году с «Крестным отцом».
Написание сценария, поиск актеров, подготовка к съемкам, сами съемки и релиз «Крестного отца» были настолько богатыми на события, что в прошлом году студия Paramount сняла целый сериал об этом остросюжетном приключении — «Предложение» (2022). Само собой, немалая часть сюжета вертится вокруг отчаянных попыток режиссера Фрэнсиса Форда Копполлы добиться от студии, чтобы роль Вито Корлеоне досталась именно Марлону. Изначально у Копполлы был длинный список кандидатов на эту роль, но, как он признался в интервью 1975 года: «В конце концов мы поняли, что должны привлечь [на эту роль] лучшего актера в мире. Вот так просто. Список сократился до Лоуренса Оливье и Марлона Брандо, которые являются величайшими актерами в мире».
Оказалось, что Марио Пьюзо, автор лежащего в основе фильма романа и соавтор сценария, до этого даже написал Брандо письмо, в котором описал Вито Корлеоне как персонажа и предложил Брандо подумать, не хочет ли он его сыграть. Однако Пьюзо и Копполлу ждало разочарование в форме резкого заявления президента студии Paramount Pictures: «Пока я президент этой студии, Марлона Брандо не будет в этой картине, и я запрещаю вам и дальше это обсуждать». К счастью, впечатляющая актерская игра Брандо в итоге победила — главы студии были сражены наповал коротким видео, в котором Брандо сам наносит себе грим и сходу придумывает характерную манеру речи Вито, и фильм наконец-то нашел своего дона Корлеоне. Правда, актеру пришлось пойти на уступки: согласиться на смехотворно низкий для его статуса гонорар и взять лично на себя всю материальную ответственность за потенциальные задержки съемок, вызванные его типичными выходками.
Роль Дона Вито Корлеоне стала поворотным моментом в актерской карьере Марлона Брандо. Брандо триумфально вернулся на вершину голливудских холмов после десятилетнего застоя, получив (хотя и не забрав, но об этом чуть позже) свой второй «Оскар» за лучшую мужскую роль. В том же году он сыграл американца Пола в пусть и скандальном, но все же кассовом хите «Последнее танго в Париже» итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи.
С этого момента Брандо начал требовать соответствующие его статусу гонорары, и достиг второго пика за свою карьеру. Брандо заплатили 3,7 миллиона долларов всего за две недели работы над ролью Джор-Эла в «Супермене» (1978), причем на тот момент Брандо, как поговаривали, совсем обленился, и зачитывал все свои реплики с развешенных повсюду — включая тела своих партнеров по сцене — табличек. Хотя фильм имел кассовый успех, продюсеры отклонили требование Брандо о таком же гонораре в сиквеле. Брандо также получил 1 миллион долларов за три недели работы над ролью полковника Уолтера Э. Курца в «Апокалипсисе сегодня» (1979). Эти три недели стали настоящим адом для всех участников съемок, настолько невыносимым был Брандо на площадке, но Копполла, очевидно, ни о чем не жалеет и считает гонорар актера отработанным на славу, поскольку впоследствии отзывался о фильме просто: «Я уверен, что создал произведение искусства и не мог сделать лучше»
В наше время великие актеры не брезгуют сериалами, скорее наоборот — зачастую именно там играют свои лучшие роли. Но так было не всегда, и большую часть своей карьеры Брандо выступал на сцене театра и снимался для большого экрана. Однако и он засветился как минимум в трех телесериалах: телевизионный дебют Брандо состоялся в 1949 году в эпизоде «Я не герой» сериала «Актерская студия» на канале ABC/CBS. Брандо также сыграл Джимми Брэнда в пилотном эпизоде сериала «Come Out Fighting» (1950). Его последней работой на телевидении была роль Джорджа Линкольна Рокуэлла в драматическом мини-сериале ABC «Корни: Следующие поколения».
Марлон Брандо жил на полную катушку, встречался с многими актрисами, трижды был женат и стал отцом как минимум 11 детей. В своей автобиографии Брандо даже заявил, что у него был короткий роман с самой Мэрилин Монро, после которого они поддерживали довольно прохладные приятельские отношения.
Первой женой Брандо была Анна Кашфи, на которой он женился, узнав, что она беременна. Они поженились в 1957 году и развелись в 1959 году, после рождения Кристиана, первого официального сына Брандо. Несмотря на этот брак, с 1954 по 1962 год Брандо состоял в отношениях с актрисой Ритой Морено, звездой «Вестсайдской истории». В 2021 году 89-летняя Морена рассказала в интервью, что постоянные измены Брандо за 8 лет их отношений регулярно доводили ее до слез, но в какой-то момент она нашла способ отомстить ему, закрутив роман с Элвисом Пресли — который, по ее же признанию, все же не шел ни в какое сравнение с Брандо.
Брандо женился на Мовите Кастанеде в 1960 году и оставался в браке с ней до 1968 года. У него также был брак с молодой актрисой Тарите Териипией, с которой он познакомился на Таити на съемках «Мятежа на “Баунти”». Официальный союз продолжался с 1962 года до 1972, и Тарите сейчас является единственной ныне живущей женой Брандо. У актера было 11 признанных детей, самые известные из которых ныне покойные Кристиан и Шайенн Брандо, — всего 8 биологических и трое приемных. При всём при этом этом актер не скрывал своей бисексуальности и открыто говорил об однополых связях в прошлом, добавляя, что ему нечего стыдиться. Своей истинной «родственной душой» он называл своего лучшего друга актера Уолли Кокса, с которым дружил с 10 лет и чей прах после его смерти долгое время хранил в своем доме; в своем завещании Брандо попросил перемешать свой прах с прахом Кокса и развеять их вместе.
За свою карьеру Брандо скопил немало номинаций на престижные награды и, конечно же, неоднократно становился их лауреатом. Всего он получил восемь номинаций на премию Оскар, выиграв, как уже упоминалось, дважды. Однако Брандо удивил всех, отказавшись от второго «Оскара», за «Крестного отца». В тот раз Брандо вообще не явился на церемонию: вместо себя он отправил Сашин Литтлфезер, актрису и активистку, борющуюся за права коренных американцев. Отказавшись брать статуэтку в руки, Литтлфезер передала послание Марлона Брандо, в котором тот выразил свое недовольство относительно того, как Голливуд изображает коренных американцев в кино. Актрисе не дали закончить речь, и она ушла со сцены под свист и недовольные возгласы звездных зрителей.
Помимо «Оскара», Брандо также восемь раз номинировался на премию Британской киноакадемии и выиграл трижды, а из девяти номинаций на «Золотой глобус» у него четыре победы. Впрочем, Брандо не обошла и анти-премия «Золотая малина»: актера трижды номинировали за худшую мужскую роль второго плана, и один раз он даже выиграл — за «Остров доктора Моро» (1996).
Мало кто в Голливуде может похвастаться фильмографией, в которой столько крайностей: в карьере Брандо были как настоящие шедевры, так и полный мусор, едва выползший в прокат. Вот еще пара не упомянутых выше ролей, в которых киноманам может быть интересно увидеть великого актера: Кеннет Вилчек в «Мужчинах» (1950), дебют Брандо в большом кино; Эмилиано Сапата в «Вива, Сапата!» (1952), Марк Антоний в экранизации пьесы Шекспира «Юлий Цезарь» (1953), Скай Мастерсон в мюзикле «Парни и куколки» с участием Фрэнка Синатры и роль Йэна МакКензи в «Сухом белом сезоне» (1989). Последним фильмом Марлона Брандо был «Медвежатник» 2001 года с Робертом де Ниро и Эдвардом Нортоном в главных ролях. Три года спустя Марлон Брандо скончался в возрасте 80 лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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