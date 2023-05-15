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Иногда осьминоги бьют рыб без видимой на то причины

Иногда осьминоги бьют рыб без видимой на то причины

Автор:
15 мая 2023 13:28
Метки: Осьминог   драка   море   
784
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1
Ученые до сих пор не понимают принцип. Некоторые считают, что упражняются осьминоги забавы ради. А некоторые предполагают, что таким образом они защищают территорию.

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Метки: Осьминог   драка   море   
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3  комментария
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17k
sonic24a 9 минут назад
Ти кито такой нэкрасивый, да?
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9k
Борис Карабанов 23 минуты назад
Ага! Без причины! Прёт на него какой-то борзый карасина с неизвестными намерениями. а он будет ждать. когда тот откусит что-нибудь нужное.
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27k
Serg2001 Полчаса назад
Бухой сосед выползает из квартиры в поисках приключений...)
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