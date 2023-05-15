Иногда осьминоги бьют рыб без видимой на то причины

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Ученые до сих пор не понимают принцип. Некоторые считают, что упражняются осьминоги забавы ради. А некоторые предполагают, что таким образом они защищают территорию.
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