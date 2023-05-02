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Баскетболиста ЦСКА избили на выходе из столичного ресторана

Баскетболиста ЦСКА избили на выходе из столичного ресторана

Автор:
02 мая 2023 16:12
Сообщество : Криминал
Метки: Алексей Швед   Москва   Травма   ЦСКА   баскетболист   драка   спортсмен   
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Спортсмена госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Алексей Швед выступал за российские «Химки», «Динамо», играл и в НБА: за «Миннесоту», «Филадельфию», «Хьюстон» и «Нью-Йорк». Он чемпион Европы 2011 года и бронзовый призёр Олимпийских игр 2012. Сейчас Швед в составе ЦСКА.

Вчера спортсмен отдыхал в столичном ресторане «Джун» и туда завалилась нетрезвая компания. Сначала их отказались обслуживать, потому что ребята были пьяными и агрессивными, а потом они прицепились к Алексею. На выходе из заведения, неадекваты набросились и сильно избили спортсмена. Как сообщили в пресс-службе ЦСКА:

Защитник нашей команды Алексей Швед пострадал от хулиганского нападения, совершенного на него вчера вечером на выходе из одного из московских ресторанов. Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Игрок обратился в полицию для расследования инцидента.

Видео нападения:

По словам агента Алексея, нападавших было пятеро. После драки, у Шведа черепно-мозговая травма и перелом костей черепа.

Ребята явно были в неадекватном состоянии. Мой клиент это осознавал, поэтому хотел спокойно разойтись, так как Алексей сам по себе скромный и миролюбивый человек. Но мужчины решили затеять драку, - сообщил агент.

Ну а адвокат по уголовным делам заявил, что агрессивным парням грозит до 10 лет на зоне:

Раз баскетболисту ЦСКА Алексею Шведу были причинены телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, то, вероятнее всего, по практике работы следователем СК и адвоката, данная травма будет считаться причинением тяжкого вреда здоровью. Тем более, неизвестно, будет ли считаться, что тяжкий вред здоровью был причинен группой лиц из хулиганских побуждений. Тогда об этом нам говорит пункт Д части 2 статьи 111 Уголовного кодекса, наказание — до десяти лет лишения свободы. Скорее всего, именно такое будет наказание, злоумышленников было несколько.

Сейчас жизни спортсмена ничего не угрожает.

Источник:

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Метки: Алексей Швед   Москва   Травма   ЦСКА   баскетболист   драка   спортсмен   
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29k
Ваня Час назад
на видео ничего не видно...
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1k
Росомаха Полчаса назад
Дома надо кушать...
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997
ruslan d 59 минут назад
ну попали ребятки ...
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293
noname789 Час назад
"Ребята явно были в неадекватном состоянии." - А ребята ли ... ? Интересно какой масти
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August

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