Баскетболиста ЦСКА избили на выходе из столичного ресторана

Алексей Швед выступал за российские «Химки», «Динамо», играл и в НБА: за «Миннесоту», «Филадельфию», «Хьюстон» и «Нью-Йорк». Он чемпион Европы 2011 года и бронзовый призёр Олимпийских игр 2012. Сейчас Швед в составе ЦСКА.

Вчера спортсмен отдыхал в столичном ресторане «Джун» и туда завалилась нетрезвая компания. Сначала их отказались обслуживать, потому что ребята были пьяными и агрессивными, а потом они прицепились к Алексею. На выходе из заведения, неадекваты набросились и сильно избили спортсмена. Как сообщили в пресс-службе ЦСКА: