Хитрого египтянина, женившегося на 83-летней женщине, бросила новая возлюбленная

Роджерс поняла, что столкнулась с обманщиком, когда в ноябре получила сообщение от незнакомки в социальных сетях. 69-летняя вдова интересовалась, состоит ли Ирбрихем в отношениях с Роджерс. Она написала Роджерс, потому что увидела снимки с Ирбрихемом в ее профиле. После этого молодой жених устроил скандал, упрекая избранницу в том, что она выложила в интернет совместные фотографии. Роджерс порвала с Ирбрихемом и заблокировала его. «Похоже, общаться с женщинами постарше — его хобби», — сказала она.