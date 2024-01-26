FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11154 поста • 1461 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Хитрого египтянина, женившегося на 83-летней женщине, бросила новая возлюбленная

Хитрого египтянина, женившегося на 83-летней женщине, бросила новая возлюбленная

Автор:
26 января 2024 07:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: бабушка   в мире   люди   обман   отношения   пенсионерка   
1197
4

37-летний Мохаммед Ирбрихема из Египта, который не так давно развёлся с 83-летней женщиной, расстался с новой возлюбленной из-за его переписки с другими пенсионерками.

История 83-летней британки Айрис Джонс и 37-летнего Мохаммеда Ирбрихема из Египта широко освещалась СМИ, после того как молодожены появились в эфире утреннего шоу и поделились шокирующими подробностями интимной жизни. Джонс и Ибрихем познакомились в интернете в 2019 году и через год решили съехаться и пожениться. В июле 2023-го стало известно, что пара развелась.

Ирбрихем решил не терять времени и, съехав от Джонс, почти сразу сделал своей избранницей 61-летнюю жительницу Лидса Анжелу Роджерс. Начавшаяся несколько лет назад переписка возобновилась, когда женщина решила посочувствовать египтянину в связи с разводом. Мужчина отозвался, затем начал предлагать видеозвонки и наконец приехал в гости к Роджерс. Во время личной встречи Ирбрихем назвал Роджерс красивой, подарил ей букет цветов, а после ужина, которым она его угостила, оказался в ее постели.

Вскоре Ирбрихем стал признаваться Роджерс в любви и спустя несколько недель сделал предложение. Женщина отказалась, сославшись на краткое знакомство, но взамен предложила новому возлюбленному переехать к ней. Ирибрихем перебрался в Лидс и спустя непродолжительное время повторно поднял вопрос о свадьбе, на этот раз Роджерс согласилась. За время отношения британка потратила на мужчину около пяти тысяч фунтов стерлингов (около 550 тысяч рублей).

Роджерс поняла, что столкнулась с обманщиком, когда в ноябре получила сообщение от незнакомки в социальных сетях. 69-летняя вдова интересовалась, состоит ли Ирбрихем в отношениях с Роджерс. Она написала Роджерс, потому что увидела снимки с Ирбрихемом в ее профиле. После этого молодой жених устроил скандал, упрекая избранницу в том, что она выложила в интернет совместные фотографии. Роджерс порвала с Ирбрихемом и заблокировала его. «Похоже, общаться с женщинами постарше — его хобби», — сказала она.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: бабушка   в мире   люди   обман   отношения   пенсионерка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
grigorenko vladislav Полчаса назад
Опа галкинстайл!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Харон 6 минут назад
Федя Шалапин по-турецки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Еркен 2 часа назад
Забавно, ведь все сразу обвиняют такого мужчину, хотя для некоторых женщин это норма встречаться с мужчиной на 30-40 лет старше...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

622768



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В ответ на западный флешмоб с унитазами россияне запустили тренд "Докажи, что ты в России!"
В ответ на западный флешмоб с унитазами россияне запустили тренд "Докажи, что ты в...
Уроки труда — это не математика, тут головой думать нужно
Уроки труда — это не математика, тут головой думать нужно
Набирающие популярность в сообществах
Ингрид Бергман - знаменитая жертва газлайтинга
Ингрид Бергман - знаменитая жертва газлайтинга
Не берите трубку, пожалуйста: как перестать беспокоиться из-за мошенников и телефонного спама — инструкция
Не берите трубку, пожалуйста: как перестать беспокоиться из-за мошенников и...
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Это всего лишь сон

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересное#люди#аварии#Автовсячина#собака#полиция#улыбнуло#Ynews
#автомобили#животные#в мире#Прикол#ДТП#подборка#кино#забавно#природа#фильм
#автомир#интересно#Юмор#факты#авто аварии#история#кот#позитив#США#Великобритания
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Восковые носы азиатов Восковые носы азиатов Предприниматель купил два куска мыла за 100к рублей Предприниматель купил два куска мыла за 100к рублей Американская бабуля в 104 года сиганула с парашютом, автоматически став старейшей парашютисткой в мире Американская бабуля в 104 года сиганула с парашютом, автоматически став старейшей парашютисткой... В Подмосковье россиянка перевела мошеннику с аватаркой Джона Бон Джови 1,5 млн рублей В Подмосковье россиянка перевела мошеннику с аватаркой Джона Бон Джови 1,5 млн рублей Девушка бросила своего парня после просмотра фильма «Барби» Девушка бросила своего парня после просмотра фильма «Барби»

На что жалуетесь?

Вернуться