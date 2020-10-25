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"Компьютерный мастер. Живу рядом...": как разводят по объявлению. Инструкция для мошенников

"Компьютерный мастер. Живу рядом...": как разводят по объявлению. Инструкция для мошенников (11 фото)

Автор:
25 октября 2020 08:01
Сообщество : Мошенничество
Метки: инструкция   интересно   компьютеры   мошенники   объявление   развод   
1625
11
Наверняка вам приходилось видеть объявления компьютерных мастеров по вызову, которые обещают, что за час исправят любую поломку ПК, переустановят "винду", удалят вирусы и сделают все необходимое. Очень часто после посещения такого профи пенсионеры, да и все, что обратился к настройщикам, получают гигантские счета.
Теперь понятно, почему.
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Метки: инструкция   интересно   компьютеры   мошенники   объявление   развод   
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19  комментариев
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26k
a.fey 51 минуту назад
Починял компьютеры, принтеры, тырнет соседям, знакомым. Бездвоздмездно, то есть даром. Так что, видимо, обломал немало починяльщиков.
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2k
Master Bo Минуту назад
Сам работал интернетчиком, сколько раз пожилые клиенты, жаловались, что вызывали мастера по ремонту компа, приходит, и выставляет вооооооооооооооооооооооооооот такой ценник. А что вы к нам не обратились? - спрашиваю я. Ну, мы не думали, что вы этим занимаетесь!
У меня тогда был твёрдый тариф: 1200 - Windows + драва + Offis+ Skype и прочие приблуды. В месяц 5-10 К поднимал в лёгкую, и никаких излишеств.
Переехал в другой город, решил пойти в такую вот контору. Поговорил с руководителем...... и ушёл. Не могу я нае....вым заниматься. Совесть не позволяет.
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15k
Anna 22 минуты назад
муж тоже иногда (редко) этим занимается, но у него самый большой ценник - 2500 с виндой, дровами, офисом, чистка настройка и еще и объяснение что и как. хобби такое без объявлений и рекламы, только сарафанное радио. про таких спецов знает и не одобряет.
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22k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Anna 49 секунд назад
2500 многовато что то.
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356
Nane First NameLast Полчаса назад
Сам подрабатывал комп. мастером в студентчестве. Но такого наглого нае.б.а.л.о.в.а себе не позволяли. Играли на том, что интернет тогда был дорогой и не у каждого. Да и не каждый умел им пользоваться. CD болванки с дровами и виндой в чемодане весили больше, чем отвертки.

Вызывали обычно состоятельные люди. С таких зароботок шел с чаевых и допок, а не с чека. Если попадались пенсионеры - это фонарь. Внук или сын купил им комп. Совесть не позволяла с них бабки драть. Понятно, что таким какую цену не назови - они заплатят. Даже с гробовых возьмут. Мы такое себе не позволяли.

А сейчас, я так понял, ни стыда ни совести.
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4k
sivanov1079 Полчаса назад
Боже, храни друзей-знакомых, которые за доброе слово и под бутылек с поляной все сделают и еще и рады будут. И сожги разводил
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4k
кот базилий Полчаса назад
Это разводилово и кидалово. Лучше среди знакомых найти специалиста, но к ЭТИМ ни ни.
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2k
Тт Полчаса назад
Хз,в вашем доме незнакомый человек требует денег,это же срок.
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852
Мистер Фикс Полчаса назад
Я не знаю, что побуждает людей обращаться к таким. В наше время компами занимается каждый второй. И не поверю, что среди знакомых не найдется человека, могущего продуть ноут или сменить HDD, если вдруг головки застучали...
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356
Nane First NameLast Мистер Фикс 6 минут назад
Среди таких "умельцев" масса криворуких. Поэтому что такого позвать на помощь, что просто поломать = одно и то же. Кстати, вы вкурсе, за что Левше досталось? Он же взялся починить английскую заводную блоху. А в итоге поломал ее. Такие дела
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852
Мистер Фикс Nane First NameLast Минуту назад
Придется выбирать - или бесплатно доломают, или за дорого ни хрена не сделают
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9k
Денис Полчаса назад
"Компьютерный мастер. Живу рядом...": как разводят по объявлению. Инструкция для мошенников
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1k
Буратино Час назад
приходил такой, к маме по ноуту, маЛчик лопоухий. Сидит ей там по ушам чешет (вообще надо было почистить от пыли). А дело вечером, я из ванны вышла, пока переоделась, пока то, пока се, дай думаю пойду послушаю чего "умелец" несет. Захожу в комнату, этот мудак с умным видом за столом сидит, с прейскурантом и рассказывает что минимум нужно ремонта на 8К (это у них цифра что-ли заговоренная, сколько не читаю про этих проходимцев часто цифра именно в 8К фигурирует). Ну я говорю - а за что? начинает чего-то перечислять. Я говорю -ты мне в прайсе покажи конкретно что и сколько стоит. Он мне швырнул кучку скрепленных листов формата А4 со словами - "сами смотрите если вам надо"
Ну короче, ушел, был несколько обескуражен, что его выгнали.
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1k
Буратино 58 минут назад
ps этот балбес даже не удосужился выучить что у него на какой странице "прейскуранта" накарябано
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1k
vitstd Буратино Полчаса назад
Две пожилых женщины, пенсионерки : у одной( она живет сама) начал "тормозить" старенький ноут - вторая, прочитав подобное обьявление( живу рядом... стану вашим другом..) на подьезде - посоветовала этого "мастера". Котроый, прийдя - первым делом попросил паспорт( "так - простая формальность " : как???доверить незнакомцу свой паспорт???) - и принялся за "работу" : копался- копался, да заявил : с Вас 5 т.( грн) Бабулька, с пенсией в в 2 тыс - так и села! А "мастер" - шмыг, и был таков!. Чуть погодя, на номер тел -" Вам начислено 5 тыс" , и " с Вас снято 5 тыс" : кредит, по срочному займу - проценты с 2мя нулями...
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950
Radugananebe Час назад
И ведь ничего в душе не шевельнется. Просто твари.
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4k
кот базилий Radugananebe Полчаса назад
Как вижу эти обьявы - срываю с мясом, шакалий бизнес надо уничтожать.
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1k
Андрей Radugananebe 6 минут назад
Это лишь одна из схем развода стариков. Их сотни.
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12k
куджо Час назад
Мне попадался мастер по настройке триколора, ну он мне кароч попался)
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