"Компьютерный мастер. Живу рядом...": как разводят по объявлению. Инструкция для мошенников

К примеру, в этом случае, женщина обратилась к мастеру по объявлению после того, как на ее ноуте пропал звук. В итоге ремонт, судя по квитанции, обошелся ей в 28 тысяч, со скидкой - в 22 тысячи, что тоже совсем немало.