"Компьютерный мастер. Живу рядом...": как разводят по объявлению. Инструкция для мошенников

Наверняка вам приходилось видеть объявления компьютерных мастеров по вызову, которые обещают, что за час исправят любую поломку ПК, переустановят "винду", удалят вирусы и сделают все необходимое. Очень часто после посещения такого профи пенсионеры, да и все, что обратился к настройщикам, получают гигантские счета.
Теперь понятно, почему.
Теперь понятно, почему.
В Сети иногда всплывают истории о том, как пенсионеру пришлось выложить огромную сумму за услуги компьютерного мастера.
К примеру, в этом случае, женщина обратилась к мастеру по объявлению после того, как на ее ноуте пропал звук. В итоге ремонт, судя по квитанции, обошелся ей в 28 тысяч, со скидкой - в 22 тысячи, что тоже совсем немало.
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В Твери компьютерный мастер потребовал от пенсионеров 35 тысяч рублей за установку Windows, пользуясь неосведомленностью своих клиентов. И такие случаи совсем не единичны.
Впрочем, посмотрев инструкцию, по которой действуют эти горе-мастера, становится понятным, как они исхитряются облапошивать клиентов. Схема, как утверждается в этом манускрипте, абсолютно рабочая.
Интернет-пользователи, обсудив эти инструкции, утверждают, что они вполне реальные. Скорее всего, есть и другие, более хитрые и не такие прямолинейные как эта, но суть не меняется: придешь к мастеру с небольшой проблемой - уйдешь с огромным счетом.
Главное - войти в доверие! А пожилые люди в России склонны доверять профи или тем, кто ими прикидывается.
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У меня тогда был твёрдый тариф: 1200 - Windows + драва + Offis+ Skype и прочие приблуды. В месяц 5-10 К поднимал в лёгкую, и никаких излишеств.
Переехал в другой город, решил пойти в такую вот контору. Поговорил с руководителем...... и ушёл. Не могу я нае....вым заниматься. Совесть не позволяет.
Вызывали обычно состоятельные люди. С таких зароботок шел с чаевых и допок, а не с чека. Если попадались пенсионеры - это фонарь. Внук или сын купил им комп. Совесть не позволяла с них бабки драть. Понятно, что таким какую цену не назови - они заплатят. Даже с гробовых возьмут. Мы такое себе не позволяли.
А сейчас, я так понял, ни стыда ни совести.