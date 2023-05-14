Жители британского Суссекса нарисовали пенисы вокруг дорожных ям, чтобы заставить власти заделать их

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Однако дорожники сначала попытались стереть рисунки и только после того, как им это не удалось взялись за ремонт дороги
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Метки: Великобритания Суссекс дорожники ремонт
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