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Жители британского Суссекса нарисовали пенисы вокруг дорожных ям, чтобы заставить власти заделать их

Жители британского Суссекса нарисовали пенисы вокруг дорожных ям, чтобы заставить власти заделать их

Автор:
14 мая 2023 16:46
Метки: Великобритания   Суссекс   дорожники   ремонт   
944
3
Однако дорожники сначала попытались стереть рисунки и только после того, как им это не удалось взялись за ремонт дороги

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Метки: Великобритания   Суссекс   дорожники   ремонт   
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7  комментариев
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2k
DarkSkat 2 часа назад
На приманку что ли прибежали?
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58
Александр Портениер 17 минут назад
Хорошая идея.
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2k
Василий Афиногенов Полчаса назад
возьмём на вооружение...
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8k
Александр Маслов 45 минут назад
СусСЕКСоиды или суСЕКСияне? Как правильно?
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12k
Shtoppi Час назад
странно что пытались оттереть, а тупо не закрасили под цвет асфальта )))
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771
Renats Railis Час назад
Дороги в Британии действительно хреновые. Особенно в городах. Но больше всего меня там убивает скорость интернета. В центре Лондона 15-20 Мегабит что в офисах, что в гостиницах, что просто в жилых домах. Кстати, в Ирландии в этом отношении дела не лучшим образом.
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