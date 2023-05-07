Так он рептилоид!: на коронации Карла III заметили смерть с косой и обратили внимание на очень странное поведение монарха

Самой необычной деталью оказались его глаза.
Вчера короновали Карла III. Никто уже и не думал, что он усядется на престол - его царственная мама оказалось на редкость здоровой и выносливой - но он всё-таки дождался своего. Сейчас Карлу 74 года, мужчина в самом расцвете сил.
И на коронации была пара странных моментов. Один из них - «смерть с косой»: в дверном проёме Вестминского аббатства промелькнула вот такая фигура.
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А второй момент - правый глаз Карла. Его веко двигалось как угодно, но только не как у человека.
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Поэтому в сети его немедленно окрестили «рептилоидом» и сразу вспомнили случай с Джо Байденом:
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Хотя на коронации Карла III хватало и других странностей. Например, поведение ведущего Энтони МакПартлина.
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Или шествие экоактивистов - они вышагивали с плакатами «Не мой король!»
Тем не менее, Карл на престол взошёл. И, судя по наследственности, просидит на нём долго.
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- В Лондоне прошла коронация Карла III
- В ЮАР требуют от Великобритании вернуть огромный бриллиант из королевского скипетра
- «Это вторжение!»: Англию оккупируют огромные крысы, отъевшиеся на фаст-фуде
- Чёрный жнец, падающие солдаты и корона не по размеру: все косяки коронации Карла III
- Британца так достали ямы на дорогах, что он устроил необычный протест
«имперский» (нем. Reichs-)
Где там империей запахло? Там всё ровно наоборот, земли только уходят а не приходят.