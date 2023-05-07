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Так он рептилоид!: на коронации Карла III заметили смерть с косой и обратили внимание на очень странное поведение монарха

Так он рептилоид!: на коронации Карла III заметили смерть с косой и обратили внимание на очень странное поведение монарха

Автор:
07 мая 2023 19:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Англия   Великобритания   Вестминстерское аббатство   Джо Байден   карл III   король   коронация   монарх   престол   рептилоид   
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Самой необычной деталью оказались его глаза.

Вчера короновали Карла III. Никто уже и не думал, что он усядется на престол - его царственная мама оказалось на редкость здоровой и выносливой - но он всё-таки дождался своего. Сейчас Карлу 74 года, мужчина в самом расцвете сил.

И на коронации была пара странных моментов. Один из них - «смерть с косой»: в дверном проёме Вестминского аббатства промелькнула вот такая фигура.

А второй момент - правый глаз Карла. Его веко двигалось как угодно, но только не как у человека.

Поэтому в сети его немедленно окрестили «рептилоидом» и сразу вспомнили случай с Джо Байденом:

Хотя на коронации Карла III хватало и других странностей. Например, поведение ведущего Энтони МакПартлина.

Или шествие экоактивистов - они вышагивали с плакатами «Не мой король!»

Тем не менее, Карл на престол взошёл. И, судя по наследственности, просидит на нём долго.

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Метки: Англия   Великобритания   Вестминстерское аббатство   Джо Байден   карл III   король   коронация   монарх   престол   рептилоид   
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23  комментария
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30k
Ego sum qui sum 2 часа назад
говорят Карл у ЮАР украл бриллиант
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4k
Горожанин Полчаса назад
Карл III никогда не отличался, ни умом, ни сообразительностью. Вырождение. Это же невооружённым глазом видно.
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74k
Viktor Час назад
Там ещё корона не по размеру, лошадь взбесилась и толпу задом вклинилась, опять же солдаты как снопы падали - в общем-то много странностей!

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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
может это Зеля был...нарядили в балахон..он тайно поучаствовал ....после Финки...куда эта мразь сбежала)
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71k
Пётровыч Час назад
Флаг Украины на полу растоптали
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3k
lekha-fil Час назад
А коса только на одной камере? А с других ракурсов? А вообще - по-хер.
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9k
Copycat Час назад
МакПартлин просто под кайфом, ничего необычного
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2k
Alex Час назад
Мерзкая жаба
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30k
Владимир 2 часа назад
Он с бидоном на пару будет одними перфокартами управляться.
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32k
Андрей Иванов 2 часа назад
Какой долго, он уже сейчас выглядит хуже своей матери перед смертью. 20 лет ему точно не протянуть
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46k
Максим Т. 2 часа назад
!
Ссылка youtu.be
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7k
klop 2 часа назад
Тут бабку британскую хоронили, недели две об этом на фишках писали, теперь про этого рептилойда писать неделями будут.
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12k
Shtoppi 2 часа назад
да они там все рептилоиды, причем упоротые.
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167
thrashbox Shtoppi Полчаса назад
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